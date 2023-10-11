https://crimea.ria.ru/20231011/upravlyaemyy-khaos-migranty-iz-izrailya-i-palestiny-dobyut-evropu-1132020392.html
Управляемый хаос: мигранты из Израиля и Палестины "добьют" Европу
Управляемый хаос: мигранты из Израиля и Палестины "добьют" Европу - РИА Новости Крым, 11.10.2023
Управляемый хаос: мигранты из Израиля и Палестины "добьют" Европу
События на Ближнем Востоке, связанные с эскалацией конфликта между Израилем и Палестиной, являются частью плана глобалистов по созданию хаоса в Старом свете, то РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T19:37
2023-10-11T19:37
2023-10-11T19:37
каринэ геворгян
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обострение ситуации в израиле
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. События на Ближнем Востоке, связанные с эскалацией конфликта между Израилем и Палестиной, являются частью плана глобалистов по созданию хаоса в Старом свете, то есть в том числе континентальной Европе. Помимо прочих бед, ее заполонят мигранты, а спящие ячейки и серьезные мусульманские сообщества подорвут изнутри – уцелеют единицы стран. Такое мнение РИА Новости Крым высказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян. Уцелеют немногиеПо словам Геворгян, "де-факто развал Европы уже имеет место". "Мы видели теракты в Европе, и это только цветочки", – отмечает она.Германия уже находится на стадии развала, при этом происходящее сегодня на Ближнем Востоке способствует развитию "очень серьезных событий и полного хаоса" в этой части света в целом, добавила эксперт.По ее мнению, в этом хаосе выживут единицы.По ее словам, такие структуры, как ЕС, будут функционировать, "пока не умрут естественной смертью", что уже происходит потому, что в таких ситуациях "каждый спасает себя".Говоря о хаосе, Геворгян отмечает, что он управляемый, то есть намеренно создается глобалистами в Старом свете (Европа, Азия, Африка – ред.), а также вокруг субъектов, которые могут этому препятствовать, претендуя на серьезную роль в принятии решений. В числе таких: Россия, Китай, Индия, а также Иран и Турция, поясняет политолог. Кому и зачем нужен хаосПо словам Каринэ Геворгян, хаотизация необходима глобалистам, коими являются США, чтобы восстановить контроль над миром. Этим целям служат и разжигаемые за пределами Нового Света, но при его участии, военные конфликты, поскольку они являются инструментом реализации незаслуженно забытого многими плана по сокращению народонаселения в Старом свете. Сегодня мы наблюдаем активную фазу создания хаоса, отмечает Геворгян. Об этом свидетельствует невероятная активизация заинтересованных в нем и все последние события. Это и разжигание конфликта на Украине, и учения НАТО в Грузии, и приближение создания американской базы в Финляндии, и ситуация с возможностью блокирования Калининграда, и события с газопроводом на Балтике, и даже переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили о создании так называемого глубоководного порта Анаклия в устье Ингури, в восточной части Черного моря, что очевидно означает появление базы для подводных лодок, подчеркнула Геворгян. По ее словам, события на Ближнем Востоке – часть этого плана глобалистов, исполнению которого сегодня во многом препятствует Россия. Ранее Каринэ Геворгян спрогнозировала массовые бунты мигрантов в Европе из-за антироссийских санкций. Читайте также на РИА Новости Крым: Как женщины и мигранты становятся инструментами влияния Запада в СНГ Мигранты должны уважать правила и традиции России и ее регионов – Путин Мигрантам хотят запретить работать в школах и больницах
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каринэ геворгян, политика, мнения, в мире, израиль, палестина, обострение ситуации в израиле, европа, европейский союз
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. События на Ближнем Востоке, связанные с эскалацией конфликта между Израилем и Палестиной, являются частью плана глобалистов по созданию хаоса в Старом свете, то есть в том числе континентальной Европе. Помимо прочих бед, ее заполонят мигранты, а спящие ячейки и серьезные мусульманские сообщества подорвут изнутри – уцелеют единицы стран. Такое мнение РИА Новости Крым высказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян.
Уцелеют немногие
По словам Геворгян, "де-факто развал Европы уже имеет место".
"Мы видели теракты в Европе, и это только цветочки", – отмечает она.
Германия уже находится на стадии развала, при этом происходящее сегодня на Ближнем Востоке способствует развитию "очень серьезных событий и полного хаоса" в этой части света в целом, добавила эксперт.
"То, что сейчас происходит в Израиле, так или иначе провоцирует исход части населения как еврейского, так и палестинского, в Европу. Наличие там спящих ячеек и серьезных мусульманских сообществ означает уже полную хаотизацию континентальной Европы", – прогнозирует эксперт.
По ее мнению, в этом хаосе выживут единицы.
"Кто уцелеет, так это страны, которые меньше других принимали беженцев. Австрия, Словакия, Венгрия, возможно даже и Польша", – считает Геворгян.
По ее словам, такие структуры, как ЕС, будут функционировать, "пока не умрут естественной смертью", что уже происходит потому, что в таких ситуациях "каждый спасает себя".
Говоря о хаосе, Геворгян отмечает, что он управляемый, то есть намеренно создается глобалистами в Старом свете (Европа, Азия, Африка – ред.), а также вокруг субъектов, которые могут этому препятствовать, претендуя на серьезную роль в принятии решений. В числе таких: Россия, Китай, Индия, а также Иран и Турция, поясняет политолог.
Кому и зачем нужен хаос
По словам Каринэ Геворгян, хаотизация необходима глобалистам, коими являются США, чтобы восстановить контроль над миром. Этим целям служат и разжигаемые за пределами Нового Света, но при его участии, военные конфликты, поскольку они являются инструментом реализации незаслуженно забытого многими плана по сокращению народонаселения в Старом свете.
"Начало 70-х годов, доклад "Пределы роста" (доклад Римского клуба по проекту "Проблемы человечества" – ред.) о необходимости сокращать народонаселение, особенно в Старом свете. Иначе для глобалистов, для доминанта – как угодно называйте этих странных людей с миллионом гендеров – мир становится неуправляемым", – пояснила эксперт.
Сегодня мы наблюдаем активную фазу создания хаоса, отмечает Геворгян. Об этом свидетельствует невероятная активизация заинтересованных в нем и все последние события.
Это и разжигание конфликта на Украине, и учения НАТО в Грузии, и приближение создания американской базы в Финляндии, и ситуация с возможностью блокирования Калининграда, и события с газопроводом на Балтике, и даже переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили о создании так называемого глубоководного порта Анаклия в устье Ингури, в восточной части Черного моря, что очевидно означает появление базы для подводных лодок, подчеркнула Геворгян.
По ее словам, события на Ближнем Востоке – часть этого плана глобалистов, исполнению которого сегодня во многом препятствует Россия.
Ранее Каринэ Геворгян спрогнозировала
массовые бунты мигрантов в Европе из-за антироссийских санкций.
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