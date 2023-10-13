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Арабо-израильский конфликт - что известно на утро пятницы - РИА Новости Крым, 13.10.2023
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Арабо-израильский конфликт - что известно на утро пятницы
Арабо-израильский конфликт - что известно на утро пятницы - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Арабо-израильский конфликт - что известно на утро пятницы
Армия обороны Израиля за ночь нанесла удары по 750 военным объектам, в том числе по резиденциям высокопоставленных представителей ХАМАС, говорится в... РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T09:04
2023-10-13T09:04
обострение ситуации в израиле
израиль
палестина
политика
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Армия обороны Израиля за ночь нанесла удары по 750 военным объектам, в том числе по резиденциям высокопоставленных представителей ХАМАС, говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.Новые удары и жертвы"За ночь Армия обороны Израиля нанесла удары по 750 военным объектам, в том числе по подземным туннелям террористов ХАМАС, военным комплексам и постам, резиденциям высокопоставленных боевиков-террористов, использовавшимся в качестве военных командных центров, складам для хранения оружия, пунктам связи", – говорится в заявлении. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, Израиль проинформировал организацию о том, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа.По его словам, аналогичный приказ распространяется на представителей ООН.В свою очередь, палестинская сторона сообщает о том, что число жертв атак израильских сил по сектору Газа увеличилось до 1 537 человек.Обострение палестино-израильского конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, выпустив более трех тысяч ракет. Кроме того, боевики после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Свою операцию исламисты назвали "Потоп Аль-Аксы". Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Армия обороны Израиля также заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Президент РФ Владимр Путин заявил что, расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям, в том числе в сфере энергетики. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.10 октября Израиль начал полномасштабное наступление на сектор Газа. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что ХАМАС "пожалеет" о том, что совершил, отметив, что Газа "изменится на 180 градусов" и уже никогда не будет прежней.Читайте также на РИА Новости Крым:Рикошет по Европе: что изменит конфликт Израиля и ПалестиныЯдерный удар Израиля по сектору Газа: возможно ли это и чем обернетсяОслабнет ли поддержка Киева из-за войны Израиля и Палестины – Яков Кедми
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, политика, в мире, оон, новости
Арабо-израильский конфликт - что известно на утро пятницы

ЦАХАЛ: Армия обороны Израиля за ночь нанесла удары по 750 военным объектам

09:04 13.10.2023
 
© MOHAMMED ABED / AFPРакеты выпущены из города Газа в сторону Израиля, 7 октября 2023 г.
Ракеты выпущены из города Газа в сторону Израиля, 7 октября 2023 г.
© MOHAMMED ABED / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Армия обороны Израиля за ночь нанесла удары по 750 военным объектам, в том числе по резиденциям высокопоставленных представителей ХАМАС, говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Новые удары и жертвы

"За ночь Армия обороны Израиля нанесла удары по 750 военным объектам, в том числе по подземным туннелям террористов ХАМАС, военным комплексам и постам, резиденциям высокопоставленных боевиков-террористов, использовавшимся в качестве военных командных центров, складам для хранения оружия, пунктам связи", – говорится в заявлении.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, Израиль проинформировал организацию о том, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа.
"Руководители групп Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Департамента охраны и безопасности в Газе были проинформированы своими связными офицерами в израильских вооруженных силах, что все население Газы к северу от Вади Газа должно перебраться на юг Газы в течение следующих 24 часов", — сказал Дюжаррик.
По его словам, аналогичный приказ распространяется на представителей ООН.
В свою очередь, палестинская сторона сообщает о том, что число жертв атак израильских сил по сектору Газа увеличилось до 1 537 человек.

Обострение палестино-израильского конфликта

7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, выпустив более трех тысяч ракет. Кроме того, боевики после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Свою операцию исламисты назвали "Потоп Аль-Аксы". Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Армия обороны Израиля также заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Президент РФ Владимр Путин заявил что, расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям, в том числе в сфере энергетики. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
10 октября Израиль начал полномасштабное наступление на сектор Газа. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что ХАМАС "пожалеет" о том, что совершил, отметив, что Газа "изменится на 180 градусов" и уже никогда не будет прежней.
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