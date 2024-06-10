https://crimea.ria.ru/20240610/rusofobiya-i-travlya-konkurentov-mid-rossii-o-vyborakh-v-evroparlament-1138007923.html

Русофобия и травля конкурентов: МИД России о выборах в Европарламент

Русофобия и травля конкурентов: МИД России о выборах в Европарламент - РИА Новости Крым, 10.06.2024

Русофобия и травля конкурентов: МИД России о выборах в Европарламент

Выборы в Европарламент прошли в условиях жесткой русофобии и отсутствия честной конкурентной борьбы. Так итоги избирательного процесса прокомментировала... РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T20:29

2024-06-10T20:29

2024-06-10T20:29

европарламент

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. Выборы в Европарламент прошли в условиях жесткой русофобии и отсутствия честной конкурентной борьбы. Так итоги избирательного процесса прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, политические силы, выступающие против конфронтации с Россией, подвергались дискриминации и прямой травле. Официальный представитель МИД также подчеркнула, что на протяжении последних лет конфронтационная позиция Европарламента по отношению к РФ деградировала до беспрецедентного уровня враждебности. При этом в значительной части стран-членов ЕС голосование приобрело протестный характер за счет поддержки оппозиционных партий и демонстративно низкой явки."По итогам выборов в Европарламенте в целом сохранена "идеологическая база" для дальнейшей поддержки основанного на русофобии саморазрушительного политического курса ЕС", - заявила Захарова.Выборы в ЕП прошли в 27 странах Евросоюза с 6 по 9 июня. Утром 10 июня на сайте Европарламента были опубликованы предварительные результаты выборов. Согласно этим данным, большинство голосов получила народная партия (ЕНП Урсулы фон дер Ляйен – они получили 184 места из 700).Правящие партии проиграли в главных государствах Евросоюза, включая Германию и Францию, где сокрушительное поражение потерпели политические силы канцлера Олафа Шольца и президента ЭммануэляЧитайте также на РИА Новости Крым:Как выборы в Европарламент изменят отношения России и ЗападаКакие потрясения ждут Европу летом 2024 – политологЧто будет с Шольцем и Макроном после поражения на выборах

https://crimea.ria.ru/20240610/evropa-posle-vyborov-chto-izmenitsya-v-podderzhke-ukrainy-1137986394.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент , выборы, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, политика, в мире, новости, европейский союз (ес)