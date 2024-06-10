Русофобия и травля конкурентов: МИД России о выборах в Европарламент
Захарова раскритиковала выборы в Европарламент
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль посла Эстонии у здания МИД РФ в Москве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. Выборы в Европарламент прошли в условиях жесткой русофобии и отсутствия честной конкурентной борьбы. Так итоги избирательного процесса прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Вынуждены констатировать, что евровыборы прошли в условиях жестких ограничений, отсутствия честной конкурентной борьбы, зачистки информационного поля от альтернативных источников информации, разнузданной антироссийской кампании", - заявила Захарова.
По ее словам, политические силы, выступающие против конфронтации с Россией, подвергались дискриминации и прямой травле. Официальный представитель МИД также подчеркнула, что на протяжении последних лет конфронтационная позиция Европарламента по отношению к РФ деградировала до беспрецедентного уровня враждебности.
При этом в значительной части стран-членов ЕС голосование приобрело протестный характер за счет поддержки оппозиционных партий и демонстративно низкой явки.
"По итогам выборов в Европарламенте в целом сохранена "идеологическая база" для дальнейшей поддержки основанного на русофобии саморазрушительного политического курса ЕС", - заявила Захарова.
Выборы в ЕП прошли в 27 странах Евросоюза с 6 по 9 июня. Утром 10 июня на сайте Европарламента были опубликованы предварительные результаты выборов. Согласно этим данным, большинство голосов получила народная партия (ЕНП Урсулы фон дер Ляйен – они получили 184 места из 700).
Правящие партии проиграли в главных государствах Евросоюза, включая Германию и Францию, где сокрушительное поражение потерпели политические силы канцлера Олафа Шольца и президента Эммануэля
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