Где можно получить брошенные во время ракетного удара по Севастополю вещи
В Севастополе открыли штаб по выдаче брошенных на пляже во время ракетного удара вещей
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В севастопольском кинотеатре "Моряк" по адресу ул. Леваневского д. 27 открылся штаб по выдаче вещей, оставленных на пляже в Учкуевке во время ракетного удара. Об этом сообщает официальный сайт Правительства Севастополя.
"Человек-заявитель приходит, пишет заявление на имя оператора пляжа, указывает свои паспортные данные, описывает вещи, которые были оставлены на пляже. После этого вместе с волонтерами и сотрудником полиции проходит в помещение, и в случае обнаружения своих вещей человек пишет, что все вещи найдены либо найдены частично", – цитирует сайт депутата Совета Нахимовского муниципального округа Алексея Тумара.
Во время атаки люди убегали, бросая на пляже телефоны, сумки, одежду, детские игрушки. В течение дня 25 июня в штаб за своими вещами обратились уже 12 человек. Искать свое личное имущество людям помогают волонтеры.
"В случае, если человек не обнаружил свои вещи в штабе, он может написать заявление в полицию – на месте работает также сотрудник УМВД", – говорится в сообщении.
Штаб открыт в будние дни с 9:00 до 18:00. Для получения информации можно позвонить по номеру 102 или в дежурную часть отдела полиции "Северная" по номеру + 7 (8692) 73-85-80.
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.
В результате происшествия пострадало 153 человека. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте. По состоянию на 25 июня в больницах Севастополя остаются 50 пациентов, пострадавших в результате удара. В Москву на лечение отправлены 22 человека, из них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.
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