https://crimea.ria.ru/20240625/gde-mozhno-poluchit-broshennye-vo-vremya-raketnogo-udara-po-sevastopolyu-veschi-1138360746.html

Где можно получить брошенные во время ракетного удара по Севастополю вещи

Где можно получить брошенные во время ракетного удара по Севастополю вещи - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Где можно получить брошенные во время ракетного удара по Севастополю вещи

В севастопольском кинотеатре "Моряк" по адресу ул. Леваневского д. 27 открылся штаб по выдаче вещей, оставленных на пляже в Учкуевке во время ракетного удара... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T21:31

2024-06-25T21:31

2024-06-25T21:31

севастополь

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

новости

происшествия

правительство севастополя

волонтеры

учкуевка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В севастопольском кинотеатре "Моряк" по адресу ул. Леваневского д. 27 открылся штаб по выдаче вещей, оставленных на пляже в Учкуевке во время ракетного удара. Об этом сообщает официальный сайт Правительства Севастополя.Во время атаки люди убегали, бросая на пляже телефоны, сумки, одежду, детские игрушки. В течение дня 25 июня в штаб за своими вещами обратились уже 12 человек. Искать свое личное имущество людям помогают волонтеры."В случае, если человек не обнаружил свои вещи в штабе, он может написать заявление в полицию – на месте работает также сотрудник УМВД", – говорится в сообщении.Штаб открыт в будние дни с 9:00 до 18:00. Для получения информации можно позвонить по номеру 102 или в дежурную часть отдела полиции "Северная" по номеру + 7 (8692) 73-85-80.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.В результате происшествия пострадало 153 человека. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте. По состоянию на 25 июня в больницах Севастополя остаются 50 пациентов, пострадавших в результате удара. В Москву на лечение отправлены 22 человека, из них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Севастополю как сакральной жертве дорого обойдется Киеву – мнениеВ больницах Севастополя трое раненных при атаке ВСУ иногородних детейЧетверо в реанимации: в Москве рассказали о раненных в Севастополе детях

севастополь

учкуевка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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