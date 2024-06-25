В больницах Севастополя трое раненных при атаке ВСУ иногородних детей
В Севастополе находится трое пострадавших от ракетной атаки детей из других городов
17:11 25.06.2024 (обновлено: 17:17 25.06.2024)
© РИА Новости КрымПаллиативное отделение РДКБ и КДХ
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В больницах Севастополя остается трое иногородних детей, пострадавших во время ракетной атаки на пляж в Учкуевке. Из них один мальчик из Москвы и двое детей из Санкт-Петербурга. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила севастопольский детский омбудсмен Марина Песчанская.
"Дети в основном севастопольские. Из других регионов есть один московский ребенок, он еще в севастопольской больнице, по информации врачей, через 2-3 дня будет выписан. Он приехал с бабушкой на отдых, будем организовывать в помощь в выезде в Москву. Двое детей из Петербурга отправлены в Москву, к ним подъедет отец", – сказала она.
На сегодняшний день, по информации уполномоченной, в больницах Севастополя продолжает находиться 11 детей. Четверо ребят, получивших легкие ранения, уже выписаны. Для детей разрабатываются программы психологической помощи.
В первый день аппарат уполномоченного по правам ребенка помогал воссоединить семьи, поскольку детей и взрослых после катастрофы доставляли в разные медицинские учреждения.
"Нужно было правильно поговорить с детьми, успокоить их, пока ребята не знали, где находятся их близкие, живы ли они. Дело в том, что в панике детей везли сразу в детскую больницу, а взрослых – в больницу для взрослых. И поэтому дети не знали, где их родители, а родители не знали, где их дети", – объяснила Песчанская.
Для детей, которые были отправлены на лечение в Москву, была обеспечена возможность находиться там вместе с родителями. В случаях, когда родители сами пострадали и находятся в тяжелом состоянии, был обеспечен выезд с ребенком ближайшего родственника. Постарались решать эти вопросы, не разлучая семьи, уточнила омбудсмен.
Врачи городской больницы №1 имени Н.И. Пирогова в Севастополе, где проходят лечение 28 пациентов, оценили их состояние как удовлетворительное. Пациент, находящийся в реанимации, утром был переведен в кардиохирургию. В первые часы после атаки ВСУ больница приняла более 40 пациентов, всем выполнены необходимые оперативные вмешательства.
12 детей, пострадавших во время ракетной атаки на Севастополь, были отправлены для лечения в Москву.
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