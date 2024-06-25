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В больницах Севастополя трое раненных при атаке ВСУ иногородних детей - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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В больницах Севастополя трое раненных при атаке ВСУ иногородних детей
В больницах Севастополя трое раненных при атаке ВСУ иногородних детей - РИА Новости Крым, 25.06.2024
В больницах Севастополя трое раненных при атаке ВСУ иногородних детей
В больницах Севастополя остается трое иногородних детей, пострадавших во время ракетной атаки на пляж в Учкуевке. Из них один мальчик из Москвы и двое детей из... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T17:11
2024-06-25T17:17
новости
севастополь
марина песчанская
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
больница
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В больницах Севастополя остается трое иногородних детей, пострадавших во время ракетной атаки на пляж в Учкуевке. Из них один мальчик из Москвы и двое детей из Санкт-Петербурга. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила севастопольский детский омбудсмен Марина Песчанская.На сегодняшний день, по информации уполномоченной, в больницах Севастополя продолжает находиться 11 детей. Четверо ребят, получивших легкие ранения, уже выписаны. Для детей разрабатываются программы психологической помощи.В первый день аппарат уполномоченного по правам ребенка помогал воссоединить семьи, поскольку детей и взрослых после катастрофы доставляли в разные медицинские учреждения.Для детей, которые были отправлены на лечение в Москву, была обеспечена возможность находиться там вместе с родителями. В случаях, когда родители сами пострадали и находятся в тяжелом состоянии, был обеспечен выезд с ребенком ближайшего родственника. Постарались решать эти вопросы, не разлучая семьи, уточнила омбудсмен.Врачи городской больницы №1 имени Н.И. Пирогова в Севастополе, где проходят лечение 28 пациентов, оценили их состояние как удовлетворительное. Пациент, находящийся в реанимации, утром был переведен в кардиохирургию. В первые часы после атаки ВСУ больница приняла более 40 пациентов, всем выполнены необходимые оперативные вмешательства.12 детей, пострадавших во время ракетной атаки на Севастополь, были отправлены для лечения в Москву.Читайте также на РИА Новости Крым:После атаки ВСУ из больниц Севастополя выписаны 4 ребенка и 3 взрослыхТроих раненных при обстреле Севастополя доставили в НИИ Склифосовского"Крики до сих пор в голове": пострадавший об атаке ВСУ на Севастополь
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости, севастополь, марина песчанская, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, больница, дети
В больницах Севастополя трое раненных при атаке ВСУ иногородних детей

В Севастополе находится трое пострадавших от ракетной атаки детей из других городов

17:11 25.06.2024 (обновлено: 17:17 25.06.2024)
 
© РИА Новости КрымПаллиативное отделение РДКБ и КДХ
Паллиативное отделение РДКБ и КДХ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В больницах Севастополя остается трое иногородних детей, пострадавших во время ракетной атаки на пляж в Учкуевке. Из них один мальчик из Москвы и двое детей из Санкт-Петербурга. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила севастопольский детский омбудсмен Марина Песчанская.

"Дети в основном севастопольские. Из других регионов есть один московский ребенок, он еще в севастопольской больнице, по информации врачей, через 2-3 дня будет выписан. Он приехал с бабушкой на отдых, будем организовывать в помощь в выезде в Москву. Двое детей из Петербурга отправлены в Москву, к ним подъедет отец", – сказала она.

На сегодняшний день, по информации уполномоченной, в больницах Севастополя продолжает находиться 11 детей. Четверо ребят, получивших легкие ранения, уже выписаны. Для детей разрабатываются программы психологической помощи.
В первый день аппарат уполномоченного по правам ребенка помогал воссоединить семьи, поскольку детей и взрослых после катастрофы доставляли в разные медицинские учреждения.

"Нужно было правильно поговорить с детьми, успокоить их, пока ребята не знали, где находятся их близкие, живы ли они. Дело в том, что в панике детей везли сразу в детскую больницу, а взрослых – в больницу для взрослых. И поэтому дети не знали, где их родители, а родители не знали, где их дети", – объяснила Песчанская.

Для детей, которые были отправлены на лечение в Москву, была обеспечена возможность находиться там вместе с родителями. В случаях, когда родители сами пострадали и находятся в тяжелом состоянии, был обеспечен выезд с ребенком ближайшего родственника. Постарались решать эти вопросы, не разлучая семьи, уточнила омбудсмен.
Врачи городской больницы №1 имени Н.И. Пирогова в Севастополе, где проходят лечение 28 пациентов, оценили их состояние как удовлетворительное. Пациент, находящийся в реанимации, утром был переведен в кардиохирургию. В первые часы после атаки ВСУ больница приняла более 40 пациентов, всем выполнены необходимые оперативные вмешательства.
12 детей, пострадавших во время ракетной атаки на Севастополь, были отправлены для лечения в Москву.
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НовостиСевастопольМарина ПесчанскаяАтака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаБольницадети
 
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