https://crimea.ria.ru/20240625/esche-pyatero-detey-dostavili-iz-sevastopolya-v-nii-neotlozhnoy-khirurgii-1138341475.html

Еще пятеро раненных при обстреле Севастополя детей доставили в Москву

Еще пятеро раненных при обстреле Севастополя детей доставили в Москву - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Еще пятеро раненных при обстреле Севастополя детей доставили в Москву

Пять раненых при ракетной атаке ВСУ на Севастополь, произошедшей 23 июня, доставлены в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T12:25

2024-06-25T12:25

2024-06-25T13:05

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

севастополь

новости

москва

больница

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скорая помощь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Пять раненых при ракетной атаке ВСУ на Севастополь, произошедшей 23 июня, доставлены в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение директора учреждения Александра Брянцева.По информации врачей, у детей минно-взрывные повреждения, осколочные раны головы, шеи, органов брюшной полости.Вместе с пострадавшими в Москву привезли и их родителей.Ранее стало известно, что из больниц Севастополя выписаны семь человек, в том числе четыре ребенка и трое взрослых. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии раненых при ракетной атаке ВСУ на СевастопольФедеральные медцентры подключат для помощи раненым в СевастополеМО: атака на Севастополь совершена поставленными США кассетными ATACMS

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атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, севастополь, новости, москва, больница, дети, скорая помощь