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Еще пятеро раненных при обстреле Севастополя детей доставили в Москву - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Еще пятеро раненных при обстреле Севастополя детей доставили в Москву
Еще пятеро раненных при обстреле Севастополя детей доставили в Москву - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Еще пятеро раненных при обстреле Севастополя детей доставили в Москву
Пять раненых при ракетной атаке ВСУ на Севастополь, произошедшей 23 июня, доставлены в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T12:25
2024-06-25T13:05
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
севастополь
новости
москва
больница
дети
скорая помощь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Пять раненых при ракетной атаке ВСУ на Севастополь, произошедшей 23 июня, доставлены в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение директора учреждения Александра Брянцева.По информации врачей, у детей минно-взрывные повреждения, осколочные раны головы, шеи, органов брюшной полости.Вместе с пострадавшими в Москву привезли и их родителей.Ранее стало известно, что из больниц Севастополя выписаны семь человек, в том числе четыре ребенка и трое взрослых. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии раненых при ракетной атаке ВСУ на СевастопольФедеральные медцентры подключат для помощи раненым в СевастополеМО: атака на Севастополь совершена поставленными США кассетными ATACMS
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атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, севастополь, новости, москва, больница, дети, скорая помощь
Еще пятеро раненных при обстреле Севастополя детей доставили в Москву

Еще пятеро раненных при обстреле Севастополя детей доставили в больницу Москвы

12:25 25.06.2024 (обновлено: 13:05 25.06.2024)
 
© РИА НовостиЕще пятеро раненных при обстреле Севастополя детей доставили в больницу Москвы
Еще пятеро раненных при обстреле Севастополя детей доставили в больницу Москвы - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Пять раненых при ракетной атаке ВСУ на Севастополь, произошедшей 23 июня, доставлены в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение директора учреждения Александра Брянцева.

"Еще пять маленьких пациентов в возрасте от 3 до 12 лет доставили из Севастополя в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Двое из них тяжелые, находятся в реанимации на ИВЛ", – говорится в сообщении.

По информации врачей, у детей минно-взрывные повреждения, осколочные раны головы, шеи, органов брюшной полости.
Вместе с пострадавшими в Москву привезли и их родителей.
Ранее стало известно, что из больниц Севастополя выписаны семь человек, в том числе четыре ребенка и трое взрослых. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.
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Атака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаСевастопольНовостиМоскваБольницадетиСкорая помощь
 
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