https://crimea.ria.ru/20240625/troikh-ranenykh-pri-obstrele-sevastopolya-dostavili-v-nii-sklifosovskogo--1138341541.html

Троих раненных при обстреле Севастополя доставили в НИИ Склифосовского

Троих раненных при обстреле Севастополя доставили в НИИ Склифосовского - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Троих раненных при обстреле Севастополя доставили в НИИ Склифосовского

Трое пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь находятся в реанимационном отделении НИИ Склифосовского в Москве, двоих из них медики готовятся оперировать. Об... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T12:28

2024-06-25T12:28

2024-06-25T12:36

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атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Трое пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь находятся в реанимационном отделении НИИ Склифосовского в Москве, двоих из них медики готовятся оперировать. Об этом журналистам сообщил директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.По его словам, у пострадавших в основном сочетанные травмы, объем поражения разный: есть ранения брюшной полости, конечностей, грудной клетки. Двоих пациентов готовят к операциям. По словам Петрикова, первые оперативные вмешательства были качественно выполнены в Севастополе.В больницах Севастополя остаются 50 пациентов, пострадавших в результате теракта ВСУ по городским пляжам, в том числе - дети, сообщали ранее во вторник в правительстве города. Выписаны четверо детей и трое взрослых .В Москву на лечение отправлены 22 человека, из них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. Над акваторией были сбиты четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.Жертвами стали четыре человека, включая двоих детей. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. Общее число пострадавших достигло 153 человек. В городе введен режим ЧС регионального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали ракетную атаку на СевастопольБрошенные вещи и водолазы: обстановка в Севастополе после ракетной атаки"Мы недаром город-герой": ракетная атака не испугала севастопольцев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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