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Троих раненных при обстреле Севастополя доставили в НИИ Склифосовского - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Троих раненных при обстреле Севастополя доставили в НИИ Склифосовского
Троих раненных при обстреле Севастополя доставили в НИИ Склифосовского - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Троих раненных при обстреле Севастополя доставили в НИИ Склифосовского
Трое пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь находятся в реанимационном отделении НИИ Склифосовского в Москве, двоих из них медики готовятся оперировать. Об... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T12:28
2024-06-25T12:36
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новости крыма
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Трое пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь находятся в реанимационном отделении НИИ Склифосовского в Москве, двоих из них медики готовятся оперировать. Об этом журналистам сообщил директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.По его словам, у пострадавших в основном сочетанные травмы, объем поражения разный: есть ранения брюшной полости, конечностей, грудной клетки. Двоих пациентов готовят к операциям. По словам Петрикова, первые оперативные вмешательства были качественно выполнены в Севастополе.В больницах Севастополя остаются 50 пациентов, пострадавших в результате теракта ВСУ по городским пляжам, в том числе - дети, сообщали ранее во вторник в правительстве города. Выписаны четверо детей и трое взрослых .В Москву на лечение отправлены 22 человека, из них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. Над акваторией были сбиты четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.Жертвами стали четыре человека, включая двоих детей. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. Общее число пострадавших достигло 153 человек. В городе введен режим ЧС регионального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали ракетную атаку на СевастопольБрошенные вещи и водолазы: обстановка в Севастополе после ракетной атаки"Мы недаром город-герой": ракетная атака не испугала севастопольцев
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севастополь, новости, новости крыма, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, здравоохранение в россии
Троих раненных при обстреле Севастополя доставили в НИИ Склифосовского

В реанимацию НИИ Склифосовского поступили трое пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь

12:28 25.06.2024 (обновлено: 12:36 25.06.2024)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник смотрит снимки пациента помещенного в модернизированный аппарат "Гамма-нож" в центре радиохирургии НИИ СП имени Н. В. Склифосовского в Москве. Эта радиотерапевтическая нейрохирургическая система используется при лечении доброкачественных и злокачественных опухолей и сосудистых мальформаций в полости черепа
Медицинский работник смотрит снимки пациента помещенного в модернизированный аппарат Гамма-нож в центре радиохирургии НИИ СП имени Н. В. Склифосовского в Москве. Эта радиотерапевтическая нейрохирургическая система используется при лечении доброкачественных и злокачественных опухолей и сосудистых мальформаций в полости черепа - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Трое пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь находятся в реанимационном отделении НИИ Склифосовского в Москве, двоих из них медики готовятся оперировать. Об этом журналистам сообщил директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.
"К нам вчера доставили после восьми часов вечера трех пациентов - двух мужчин и женщину. Все они в тяжелом состоянии, находятся в реанимационном отделении, доставлены вертолетом", - рассказал Петриков.
По его словам, у пострадавших в основном сочетанные травмы, объем поражения разный: есть ранения брюшной полости, конечностей, грудной клетки. Двоих пациентов готовят к операциям. По словам Петрикова, первые оперативные вмешательства были качественно выполнены в Севастополе.

"Все пациенты дышат самостоятельно. Надеемся, прогнозы будут хорошие, но пациенты поступили к нам недавно и сейчас мы разбираемся с оперативными воздействиями. Пока все идет не плохо", - отметил глава медучреждения.

В больницах Севастополя остаются 50 пациентов, пострадавших в результате теракта ВСУ по городским пляжам, в том числе - дети, сообщали ранее во вторник в правительстве города. Выписаны четверо детей и трое взрослых .В Москву на лечение отправлены 22 человека, из них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.
23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. Над акваторией были сбиты четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.
Жертвами стали четыре человека, включая двоих детей. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. Общее число пострадавших достигло 153 человек. В городе введен режим ЧС регионального характера.
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СевастопольНовостиНовости КрымаАтака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаЗдравоохранение в России
 
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