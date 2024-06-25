https://crimea.ria.ru/20240625/vrachi-otsenili-sostoyanie-postradavshikh-pri-atake-vsu-v-sevastopole-1138349722.html

Врачи оценили состояние пострадавших при атаке ВСУ в Севастополе

Врачи оценили состояние пострадавших при атаке ВСУ в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Врачи оценили состояние пострадавших при атаке ВСУ в Севастополе

В городской больнице №1 имени Н.И. Пирогова в Севастополе проходят лечение 28 пациентов, все они находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом журналистам... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T15:50

2024-06-25T15:50

2024-06-25T15:59

севастополь

здравоохранение в крыму и севастополе

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В городской больнице №1 имени Н.И. Пирогова в Севастополе проходят лечение 28 пациентов, все они находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом журналистам рассказал заместитель главного врача по хирургической части горбольницы Владимир Кузнецов.По его словам, в первые часы после атаки ВСУ больница приняла более 40 пациентов, всем выполнены необходимые оперативные вмешательства.Продолжают лечение и пострадавшие дети. Как рассказала главный врач городской больницы № 5 Наталья Шайнер, на данный момент в учреждении находятся 12 несовершеннолетних. Их состояние врачи также оценивают как удовлетворительное.Ранее во вторник из севастопольских больниц выписали семь человек, в том числе четыре ребенка. В настоящее время в больницах Севастополя остаются 50 пациентов, в том числе 12 детей, в тяжелом стабильном состоянии - один взрослый пациент.На лечение в московские ведущие медучреждения - Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники - направлены 22 человека. Московские врачи оценивают состояние девяти пациентов как стабильно тяжелое, а двух детей как крайне тяжелое. Читайте также на РИА Новости Крым:Еще пятеро раненных при обстреле Севастополя детей доставили в МосквуСколько пострадавших остаются в больницах Севастополя после терактаВ Севастополе пострадавшим при атаке ВСУ детям выплатят по 100 тысяч

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, новости крыма