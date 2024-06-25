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Врачи оценили состояние пострадавших при атаке ВСУ в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Врачи оценили состояние пострадавших при атаке ВСУ в Севастополе
Врачи оценили состояние пострадавших при атаке ВСУ в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Врачи оценили состояние пострадавших при атаке ВСУ в Севастополе
В городской больнице №1 имени Н.И. Пирогова в Севастополе проходят лечение 28 пациентов, все они находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом журналистам... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T15:50
2024-06-25T15:59
севастополь
здравоохранение в крыму и севастополе
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В городской больнице №1 имени Н.И. Пирогова в Севастополе проходят лечение 28 пациентов, все они находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом журналистам рассказал заместитель главного врача по хирургической части горбольницы Владимир Кузнецов.По его словам, в первые часы после атаки ВСУ больница приняла более 40 пациентов, всем выполнены необходимые оперативные вмешательства.Продолжают лечение и пострадавшие дети. Как рассказала главный врач городской больницы № 5 Наталья Шайнер, на данный момент в учреждении находятся 12 несовершеннолетних. Их состояние врачи также оценивают как удовлетворительное.Ранее во вторник из севастопольских больниц выписали семь человек, в том числе четыре ребенка. В настоящее время в больницах Севастополя остаются 50 пациентов, в том числе 12 детей, в тяжелом стабильном состоянии - один взрослый пациент.На лечение в московские ведущие медучреждения - Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники - направлены 22 человека. Московские врачи оценивают состояние девяти пациентов как стабильно тяжелое, а двух детей как крайне тяжелое. Читайте также на РИА Новости Крым:Еще пятеро раненных при обстреле Севастополя детей доставили в МосквуСколько пострадавших остаются в больницах Севастополя после терактаВ Севастополе пострадавшим при атаке ВСУ детям выплатят по 100 тысяч
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севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, новости крыма
Врачи оценили состояние пострадавших при атаке ВСУ в Севастополе

Врачи рассказали о состоянии пациентов севастопольских больниц, раненных при атаке ВСУ

15:50 25.06.2024 (обновлено: 15:59 25.06.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В городской больнице №1 имени Н.И. Пирогова в Севастополе проходят лечение 28 пациентов, все они находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом журналистам рассказал заместитель главного врача по хирургической части горбольницы Владимир Кузнецов.
"На утро у нас было 28 пациентов, один из которых был в реанимации. Сейчас он переведен в отделение кардиохирургии. Все пациенты сейчас в удовлетворительном состоянии. В основном у них минно-взрывные ранения, повреждения органов брюшной полости и грудной клетки, осколочные переломы, черепно-мозговая травма", - проинформировал он.
По его словам, в первые часы после атаки ВСУ больница приняла более 40 пациентов, всем выполнены необходимые оперативные вмешательства.

"Это был выходной день. Коллективы в течение 30 минут были на рабочем месте, хирургическое отделения в полном составе, доктора-терапевты, анестезиологи, хирургические сестры. Я хочу им сказать большое спасибо за это", - сказал он.

Продолжают лечение и пострадавшие дети. Как рассказала главный врач городской больницы № 5 Наталья Шайнер, на данный момент в учреждении находятся 12 несовершеннолетних. Их состояние врачи также оценивают как удовлетворительное.

"Это дети с осколочными ранениями мягких тканей. Все дети в удовлетворительном состоянии. Самых тяжелых мы направили в федеральные центры Москвы. С учетом того, что дети пережили большой стресс, то с ними работают психологи", - рассказала главврач.

Ранее во вторник из севастопольских больниц выписали семь человек, в том числе четыре ребенка. В настоящее время в больницах Севастополя остаются 50 пациентов, в том числе 12 детей, в тяжелом стабильном состоянии - один взрослый пациент.
На лечение в московские ведущие медучреждения - Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники - направлены 22 человека. Московские врачи оценивают состояние девяти пациентов как стабильно тяжелое, а двух детей как крайне тяжелое.
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СевастопольЗдравоохранение в Крыму и СевастополеАтака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаНовости Крыма
 
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