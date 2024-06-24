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В Севастополе пострадавшим при атаке ВСУ детям выплатят по 100 тысяч - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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В Севастополе пострадавшим при атаке ВСУ детям выплатят по 100 тысяч
В Севастополе пострадавшим при атаке ВСУ детям выплатят по 100 тысяч - РИА Новости Крым, 24.06.2024
В Севастополе пострадавшим при атаке ВСУ детям выплатят по 100 тысяч
Отделение Социального фонда России в Севастополе выплатит по 100 тысяч рублей детям, пострадавшим от агрессии Украины 23 июня. Об этом сообщила управляющая... РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T20:48
2024-06-24T21:02
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
отделение социального фонда россии в севастополе
господдержка
выплаты и компенсации
новости
севастополь
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Отделение Социального фонда России в Севастополе выплатит по 100 тысяч рублей детям, пострадавшим от агрессии Украины 23 июня. Об этом сообщила управляющая отделением СФР по городу Елена Гайворонская, ее слова приводятся на официальном сайте учреждения.По словам Гайворонской, заявление на получение выплаты может подать один из родителей или опекун пострадавшего ребенка либо сам ребенок, если ему исполнилось 18 лет. "Выплаты будет осуществлять региональное Отделение Социального фонда России по месту жительства или пребывания ребенка", – уточнила Гайворонская.Она подчеркнула, что выплата устанавливается независимо от получения других пособий и не учитывается при определении права на получение других мер социальной поддержки.При обращении заявителю необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность ребенка, гражданство России и факт постоянного проживания на территории РФ. А также документы, удостоверяющие личность и полномочия его законного представителя, сведения об установлении опеки или попечительства над ребенком, медицинское заключение с указанием места, времени и причины получения увечья и реквизиты банковского счета получателя, на который будут произведены выплаты.Остальные документы, предусмотренные перечнем, Отделение СФР запросит самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия, заверили в фонде.Решение о назначении единовременной выплаты будет принято в течение 10 рабочих дней. После этого деньги придут на счет в течение 5 рабочих дней.Ранее о выплатах от правительства Севастополя семьям погибших и пострадавшим при ракетной атаке ВСУ на город 23 июня сообщал губернатор Михаил Развожаев. Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: причастность США к теракту в Севастополе не подвергается сомнению "Крики до сих пор в голове": пострадавший об атаке ВСУ на Севастополь
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атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, отделение социального фонда россии в севастополе, господдержка, выплаты и компенсации, новости, севастополь, дети
В Севастополе пострадавшим при атаке ВСУ детям выплатят по 100 тысяч

Пострадавшими от атаки ВСУ севастопольцам с детьми до 18 лет выплатят по 100 тысяч

20:48 24.06.2024 (обновлено: 21:02 24.06.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Отделение Социального фонда России в Севастополе выплатит по 100 тысяч рублей детям, пострадавшим от агрессии Украины 23 июня. Об этом сообщила управляющая отделением СФР по городу Елена Гайворонская, ее слова приводятся на официальном сайте учреждения.

"Семьям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, которые получили ранения, травмы и контузии в результате обстрелов ВСУ, региональное отделение Социального фонда России произведет единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

По словам Гайворонской, заявление на получение выплаты может подать один из родителей или опекун пострадавшего ребенка либо сам ребенок, если ему исполнилось 18 лет.
"Выплаты будет осуществлять региональное Отделение Социального фонда России по месту жительства или пребывания ребенка", – уточнила Гайворонская.
Она подчеркнула, что выплата устанавливается независимо от получения других пособий и не учитывается при определении права на получение других мер социальной поддержки.
При обращении заявителю необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность ребенка, гражданство России и факт постоянного проживания на территории РФ. А также документы, удостоверяющие личность и полномочия его законного представителя, сведения об установлении опеки или попечительства над ребенком, медицинское заключение с указанием места, времени и причины получения увечья и реквизиты банковского счета получателя, на который будут произведены выплаты.
Остальные документы, предусмотренные перечнем, Отделение СФР запросит самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия, заверили в фонде.
Решение о назначении единовременной выплаты будет принято в течение 10 рабочих дней. После этого деньги придут на счет в течение 5 рабочих дней.
Ранее о выплатах от правительства Севастополя семьям погибших и пострадавшим при ракетной атаке ВСУ на город 23 июня сообщал губернатор Михаил Развожаев.
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Атака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаОтделение Социального фонда России в СевастополеГосподдержкаВыплаты и компенсацииНовостиСевастопольдети
 
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