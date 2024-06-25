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В Симферополе будут проводиться антитеррористические учения
В Симферополе будут проводиться антитеррористические учения - РИА Новости Крым, 25.06.2024
В Симферополе будут проводиться антитеррористические учения
В Симферополе в среду пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T20:48
2024-06-25T20:48
2024-06-25T20:50
симферополь
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе в среду пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредили в городской администрации.Временно будет ограничен проезд по улицам Студенческая, Фабричный спуск, а также на перекрестке улиц Крымская и Красноармейская.В администрации призвали соблюдать спокойствие.
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симферополь, учения, новости крыма, антитеррор, безопасность республики крым и севастополя, администрация симферополя, крым
В Симферополе будут проводиться антитеррористические учения
Антитеррористические учения будут проводиться в Симферополе
20:48 25.06.2024 (обновлено: 20:50 25.06.2024)