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В Симферополе будут проводиться антитеррористические учения - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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В Симферополе будут проводиться антитеррористические учения
В Симферополе будут проводиться антитеррористические учения - РИА Новости Крым, 25.06.2024
В Симферополе будут проводиться антитеррористические учения
В Симферополе в среду пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T20:48
2024-06-25T20:50
симферополь
учения
новости крыма
антитеррор
безопасность республики крым и севастополя
администрация симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе в среду пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредили в городской администрации.Временно будет ограничен проезд по улицам Студенческая, Фабричный спуск, а также на перекрестке улиц Крымская и Красноармейская.В администрации призвали соблюдать спокойствие.
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РИА Новости Крым
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4.7
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симферополь, учения, новости крыма, антитеррор, безопасность республики крым и севастополя, администрация симферополя, крым
В Симферополе будут проводиться антитеррористические учения

Антитеррористические учения будут проводиться в Симферополе

20:48 25.06.2024 (обновлено: 20:50 25.06.2024)
 
© Пресс-служба правительства СевастополяПроезд запрещен
Проезд запрещен
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе в среду пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредили в городской администрации.
"26 июня с 10:00 до 14:00 в районе телевышки "ТРК Крым" (ул. Студенческая, ул. Ефремова, ул. Красноармейская, ул. Фабричный спуск) будут проводиться антитеррористические учения", – сказано в сообщении.
Временно будет ограничен проезд по улицам Студенческая, Фабричный спуск, а также на перекрестке улиц Крымская и Красноармейская.
В администрации призвали соблюдать спокойствие.
 
СимферопольУченияНовости КрымаАнтитеррорБезопасность Республики Крым и СевастополяАдминистрация СимферополяКрым
 
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