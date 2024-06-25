https://crimea.ria.ru/20240625/v-simferopole-budut-provoditsya-antiterroristicheskie-ucheniya-1138360311.html

В Симферополе будут проводиться антитеррористические учения

В Симферополе будут проводиться антитеррористические учения - РИА Новости Крым, 25.06.2024

В Симферополе будут проводиться антитеррористические учения

В Симферополе в среду пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T20:48

2024-06-25T20:48

2024-06-25T20:50

симферополь

учения

новости крыма

антитеррор

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администрация симферополя

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе в среду пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредили в городской администрации.Временно будет ограничен проезд по улицам Студенческая, Фабричный спуск, а также на перекрестке улиц Крымская и Красноармейская.В администрации призвали соблюдать спокойствие.

симферополь

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2024

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симферополь, учения, новости крыма, антитеррор, безопасность республики крым и севастополя, администрация симферополя, крым