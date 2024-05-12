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Еще трое погибших и пятеро пострадавших: ВСУ опять ударили по Белгороду - РИА Новости Крым, 12.05.2024
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Еще трое погибших и пятеро пострадавших: ВСУ опять ударили по Белгороду
Еще трое погибших и пятеро пострадавших: ВСУ опять ударили по Белгороду - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Еще трое погибших и пятеро пострадавших: ВСУ опять ударили по Белгороду
В результате очередной атаки со стороны украинских боевиков погибли три мирных жителя Белгорода, еще пятеро получили различные травмы. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T22:06
2024-05-12T22:13
белгород
вячеслав гладков
новости
происшествия
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В результате очередной атаки со стороны украинских боевиков погибли три мирных жителя Белгорода, еще пятеро получили различные травмы. Об этом сообщил губернатор города Вячеслав Гладков.В воскресенье вечером Белгород в очередной раз за подвергся массированному обстрелу со стороны боевиков Зеленского.Кроме того, предварительно известно о пятерых пострадавших. По информации Гладкова, три человека получили осколочные ранения, еще у одного мужчины – контузия, у в второго рассечение. Они, получив необходимую врачебную помощь, отправлены домой.В результате обстрела ВСУ повреждены 17 квартир в пяти МКД. На территории частного жилого домовладения загорелась летняя кухня. Также осколками посечены пять автомобилей и несколько остановок, перечислил Гладков.Кроме того, имеются повреждения линии электропередачи. Несколько улиц попали под аварийное отключение. Энергетики приступили к переключению потребителей на резервные схемы.На местах работают оперативные и аварийные службы, обход территорий продолжается.В воскресенье, 12 мая, около полудня в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома. ЧП произошло на улице Щорса – рухнули все десять этажей одного из подъездов.Власти региона, сообщили, что город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Немногим позже в Минобороны России сообщили, что причиной обрушения части жилого МКД в Белгороде стало попадание фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У" – киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода. Сначала сообщалось о том, что 20 человек, среди которых двое детей, пострадали в результате обрушения части дома.Позже стало известно, что тела двух человек достали из-под завалов многоэтажки в Белгороде, затем сообщили о гибели семи человек, позднее число погибших увеличилось до восьми.Как сообщили в Следственном комитете, по факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте."По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ)", – говорится в сообщении СК.Читайте также на РИА Новости Крым:14 реактивных снарядов сбиты над жилыми кварталами БелгородаЭвакуация жителей из Белгорода – фейкСкадовск обстреляли из HIMARS – есть пострадавшие
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белгород, вячеслав гладков, новости, происшествия, обстрелы белгородской области
Еще трое погибших и пятеро пострадавших: ВСУ опять ударили по Белгороду

Три человека погибли и еще пятеро пострадали в результате очередной атаки ВСУ на Белгород

22:06 12.05.2024 (обновлено: 22:13 12.05.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаТри человека погибли и еще пятеро пострадали в результате очередной атаки ВСУ на Белгород
Три человека погибли и еще пятеро пострадали в результате очередной атаки ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В результате очередной атаки со стороны украинских боевиков погибли три мирных жителя Белгорода, еще пятеро получили различные травмы. Об этом сообщил губернатор города Вячеслав Гладков.
В воскресенье вечером Белгород в очередной раз за подвергся массированному обстрелу со стороны боевиков Зеленского.

"К большому горю, погибли трое мирных жителей – девочка 17-ти лет, женщина и мужчина скончались на месте от полученных травм. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Кроме того, предварительно известно о пятерых пострадавших. По информации Гладкова, три человека получили осколочные ранения, еще у одного мужчины – контузия, у в второго рассечение. Они, получив необходимую врачебную помощь, отправлены домой.
В результате обстрела ВСУ повреждены 17 квартир в пяти МКД. На территории частного жилого домовладения загорелась летняя кухня. Также осколками посечены пять автомобилей и несколько остановок, перечислил Гладков.
Кроме того, имеются повреждения линии электропередачи. Несколько улиц попали под аварийное отключение. Энергетики приступили к переключению потребителей на резервные схемы.

"В результате массированных обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины за сегодняшний день в Белгороде погибли 11 мирных жителей (8 человек извлеки из-под завалов дома и трое погибли в результате этого обстрела), 25 человек получили ранения различной степени тяжести", – уточнил глава региона.

На местах работают оперативные и аварийные службы, обход территорий продолжается.
В воскресенье, 12 мая, около полудня в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома. ЧП произошло на улице Щорса – рухнули все десять этажей одного из подъездов.
Власти региона, сообщили, что город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Немногим позже в Минобороны России сообщили, что причиной обрушения части жилого МКД в Белгороде стало попадание фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У" – киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода. Сначала сообщалось о том, что 20 человек, среди которых двое детей, пострадали в результате обрушения части дома.
Позже стало известно, что тела двух человек достали из-под завалов многоэтажки в Белгороде, затем сообщили о гибели семи человек, позднее число погибших увеличилось до восьми.
Как сообщили в Следственном комитете, по факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте.
"По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ)", – говорится в сообщении СК.
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БелгородВячеслав ГладковНовостиПроисшествияОбстрелы Белгородской области
 
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