https://crimea.ria.ru/20240512/esche-troe-pogibshikh-i-pyatero-postradavshikh-vsu-opyat-udarili-po-belgorodu-1137221927.html

Еще трое погибших и пятеро пострадавших: ВСУ опять ударили по Белгороду

Еще трое погибших и пятеро пострадавших: ВСУ опять ударили по Белгороду - РИА Новости Крым, 12.05.2024

Еще трое погибших и пятеро пострадавших: ВСУ опять ударили по Белгороду

В результате очередной атаки со стороны украинских боевиков погибли три мирных жителя Белгорода, еще пятеро получили различные травмы. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T22:06

2024-05-12T22:06

2024-05-12T22:13

белгород

вячеслав гладков

новости

происшествия

обстрелы белгородской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0c/1137222292_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2f76a7c4b9cf1980046727dc0c4801ef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В результате очередной атаки со стороны украинских боевиков погибли три мирных жителя Белгорода, еще пятеро получили различные травмы. Об этом сообщил губернатор города Вячеслав Гладков.В воскресенье вечером Белгород в очередной раз за подвергся массированному обстрелу со стороны боевиков Зеленского.Кроме того, предварительно известно о пятерых пострадавших. По информации Гладкова, три человека получили осколочные ранения, еще у одного мужчины – контузия, у в второго рассечение. Они, получив необходимую врачебную помощь, отправлены домой.В результате обстрела ВСУ повреждены 17 квартир в пяти МКД. На территории частного жилого домовладения загорелась летняя кухня. Также осколками посечены пять автомобилей и несколько остановок, перечислил Гладков.Кроме того, имеются повреждения линии электропередачи. Несколько улиц попали под аварийное отключение. Энергетики приступили к переключению потребителей на резервные схемы.На местах работают оперативные и аварийные службы, обход территорий продолжается.В воскресенье, 12 мая, около полудня в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома. ЧП произошло на улице Щорса – рухнули все десять этажей одного из подъездов.Власти региона, сообщили, что город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Немногим позже в Минобороны России сообщили, что причиной обрушения части жилого МКД в Белгороде стало попадание фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У" – киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода. Сначала сообщалось о том, что 20 человек, среди которых двое детей, пострадали в результате обрушения части дома.Позже стало известно, что тела двух человек достали из-под завалов многоэтажки в Белгороде, затем сообщили о гибели семи человек, позднее число погибших увеличилось до восьми.Как сообщили в Следственном комитете, по факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте."По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ)", – говорится в сообщении СК.Читайте также на РИА Новости Крым:14 реактивных снарядов сбиты над жилыми кварталами БелгородаЭвакуация жителей из Белгорода – фейкСкадовск обстреляли из HIMARS – есть пострадавшие

белгород

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, вячеслав гладков, новости, происшествия, обстрелы белгородской области