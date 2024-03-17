https://crimea.ria.ru/20240317/diversanty-vsu-unichtozheny-pri-popytke-proniknut-v-belgorodskuyu-oblast-1135771086.html

Диверсанты ВСУ уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую область

Диверсанты ВСУ уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую область - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Диверсанты ВСУ уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую область

Вооруженные силы России пресекли все попытки украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область в районе населенного пункта Козинка. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T13:56

2024-03-17T13:56

2024-03-17T14:07

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

белгородская область

диверсанты

происшествия

безопасность

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России пресекли все попытки украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область в районе населенного пункта Козинка. Об этом сообщили в Минобороны.Украинские диверсанты на текущей неделе каждый день пытаются прорваться в Белгородскую область. 16 марта российские военные отразили атаки и пресекли попытки проникновения на территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков со стороны населенного пункта Поповка Сумской области, а также в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области. В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожены до 30 боевиков, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и боевая машина РСЗО "Град".15 марта была пресечена очередная попытка прорыва подразделений ВСУ и иностранных наемников на территорию Белгородской области в районе приграничного населенного пункта Козинка. ДРГ на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, высадили десант до 30 человек на украинской территории, после чего диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка Белгородской области.Противник понес существенные потери и отступил на территорию Украины. Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов, где была блокирована подразделениями российской армии. Остатки ДРГ, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где их уничтожили.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области отражают атаку вражеской ДРГВ Петербурге разбита законспирированная ячейка террористовНаемники ВСУ на вертолетах пытались прорваться в Белгородскую область

https://crimea.ria.ru/20240312/popytka-proryva-granitsy-rf-otbity-4-ataki-drg-ubity-234-boevika-1135596019.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), белгородская область, диверсанты, происшествия, безопасность, новости сво, атака украинской дрг на белгородскую область