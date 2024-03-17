Диверсанты ВСУ уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую область
65 украинских диверсантов уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую область
13:56 17.03.2024 (обновлено: 14:07 17.03.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России пресекли все попытки украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область в районе населенного пункта Козинка. Об этом сообщили в Минобороны.
"В результате ударов авиации, беспилотных летательных аппаратов и огня артиллерии уничтожено до 65 украинских боевиков, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и орудие Д-20", - говорится в сводке военного ведомства.
Украинские диверсанты на текущей неделе каждый день пытаются прорваться в Белгородскую область. 16 марта российские военные отразили атаки и пресекли попытки проникновения на территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков со стороны населенного пункта Поповка Сумской области, а также в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области.
В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожены до 30 боевиков, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и боевая машина РСЗО "Град".
15 марта была пресечена очередная попытка прорыва подразделений ВСУ и иностранных наемников на территорию Белгородской области в районе приграничного населенного пункта Козинка. ДРГ на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, высадили десант до 30 человек на украинской территории, после чего диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка Белгородской области.
Противник понес существенные потери и отступил на территорию Украины. Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов, где была блокирована подразделениями российской армии. Остатки ДРГ, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где их уничтожили.
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