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Диверсанты ВСУ уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую область - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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Диверсанты ВСУ уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую область
Диверсанты ВСУ уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую область - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Диверсанты ВСУ уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую область
Вооруженные силы России пресекли все попытки украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область в районе населенного пункта Козинка. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T13:56
2024-03-17T14:07
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
белгородская область
диверсанты
происшествия
безопасность
новости сво
атака украинской дрг на белгородскую область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России пресекли все попытки украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область в районе населенного пункта Козинка. Об этом сообщили в Минобороны.Украинские диверсанты на текущей неделе каждый день пытаются прорваться в Белгородскую область. 16 марта российские военные отразили атаки и пресекли попытки проникновения на территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков со стороны населенного пункта Поповка Сумской области, а также в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области. В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожены до 30 боевиков, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и боевая машина РСЗО "Град".15 марта была пресечена очередная попытка прорыва подразделений ВСУ и иностранных наемников на территорию Белгородской области в районе приграничного населенного пункта Козинка. ДРГ на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, высадили десант до 30 человек на украинской территории, после чего диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка Белгородской области.Противник понес существенные потери и отступил на территорию Украины. Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов, где была блокирована подразделениями российской армии. Остатки ДРГ, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где их уничтожили.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области отражают атаку вражеской ДРГВ Петербурге разбита законспирированная ячейка террористовНаемники ВСУ на вертолетах пытались прорваться в Белгородскую область
https://crimea.ria.ru/20240312/popytka-proryva-granitsy-rf-otbity-4-ataki-drg-ubity-234-boevika-1135596019.html
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), белгородская область, диверсанты, происшествия, безопасность, новости сво, атака украинской дрг на белгородскую область
Диверсанты ВСУ уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую область

65 украинских диверсантов уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую область

13:56 17.03.2024 (обновлено: 14:07 17.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России пресекли все попытки украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область в районе населенного пункта Козинка. Об этом сообщили в Минобороны.
"В результате ударов авиации, беспилотных летательных аппаратов и огня артиллерии уничтожено до 65 украинских боевиков, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и орудие Д-20", - говорится в сводке военного ведомства.
Украинские диверсанты на текущей неделе каждый день пытаются прорваться в Белгородскую область. 16 марта российские военные отразили атаки и пресекли попытки проникновения на территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков со стороны населенного пункта Поповка Сумской области, а также в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области.
В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожены до 30 боевиков, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и боевая машина РСЗО "Град".
15 марта была пресечена очередная попытка прорыва подразделений ВСУ и иностранных наемников на территорию Белгородской области в районе приграничного населенного пункта Козинка. ДРГ на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, высадили десант до 30 человек на украинской территории, после чего диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка Белгородской области.
Противник понес существенные потери и отступил на территорию Украины. Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов, где была блокирована подразделениями российской армии. Остатки ДРГ, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где их уничтожили.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
12 марта, 20:02
При попытке прорыва границы России украинскими ДРГ убиты 234 боевика
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Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Белгородская областьДиверсантыПроисшествияБезопасностьНовости СВОАтака украинской ДРГ на Белгородскую область
 
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