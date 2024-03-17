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Украинский Ми-8 сбит у границы с Белгородской областью
Украинский Ми-8 сбит у границы с Белгородской областью - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Украинский Ми-8 сбит у границы с Белгородской областью
В Сумской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, который направлялся в сторону Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T16:57
2024-03-17T16:57
2024-03-17T17:39
новости сво
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пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Сумской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, который направлялся в сторону Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Ранее сообщалось, что при попытке проникнуть на территорию России в Белгородской области было уничтожено 65 украинских диверсантов. Была также поражена боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и орудие Д-20.Во время авиаудара ВСУ по территории Белгорода и Белгородского района один человек погиб, 11 ранены. Читайте также на РИА Новости Крым:Очереди на участках: как проходит финальный день выборов на ХерсонщинеЦИК о DDoS-атаках на выборах: в этой кибервойне мы тоже победимНе как в России: какие страны наказывают за неявку на выборы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , атаки всу на крым, пво, белгородская область
Украинский Ми-8 сбит у границы с Белгородской областью
Сбит летевший в Белгородскую область украинский вертолет Ми-8
16:57 17.03.2024 (обновлено: 17:39 17.03.2024)