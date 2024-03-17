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Не как в России: какие страны наказывают за неявку на выборы - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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Не как в России: какие страны наказывают за неявку на выборы
Не как в России: какие страны наказывают за неявку на выборы - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Не как в России: какие страны наказывают за неявку на выборы
В некоторых странах мира гражданам за неявку на выборы без уважительных причин грозят серьезные штрафы. Подборку таких стран составили в "Парламентской газете". РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T07:37
2024-03-17T07:37
выборы
россия
в мире
общество
политика
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В некоторых странах мира гражданам за неявку на выборы без уважительных причин грозят серьезные штрафы. Подборку таких стран составили в "Парламентской газете".Так, обязательное голосование с наказанием в виде штрафа за неявку законодательно закреплено в законах Аргентины. Кроме того, таких не общественно и политически активных граждан в этой Южноамериканской стране урезают в правах, рассказал зампред комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.Обязательное голосование есть со штрафами есть и в других странах. В списке – Бельгия, Люксембург, Австралия, Бразилия. Издание отмечает, что в ЕС штрафы могут составлять до 200 евро, что составляет более 20 тысяч рублей.При этом в России, согласно Конституции, участие в выборах – это право, а не обязанность гражданина.По мнению зампреда Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олега Леонова, вводить наказание за неявку в России не имеет смысла нет.В свою очередь, зампред Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов уверен, что необходимо поощрять тех, кто занимает активную гражданскую позицию и на выборы ходит.Читайте Также на РИА Новости Крым:Более 60 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ за рубежомИностранные наблюдатели: Европа должна учиться у Крыма проводить выборыПроголосовать на дому: как и кому можно
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РИА Новости Крым
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96
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выборы, россия, в мире, общество, политика, закон и право
Не как в России: какие страны наказывают за неявку на выборы

За рубежом за неявку на выборы граждане платят большие штрафы

07:37 17.03.2024
 
© РИА Новости . Антон Великжанин / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы в Аргентине
Президентские выборы в Аргентине - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Антон Великжанин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В некоторых странах мира гражданам за неявку на выборы без уважительных причин грозят серьезные штрафы. Подборку таких стран составили в "Парламентской газете".
Так, обязательное голосование с наказанием в виде штрафа за неявку законодательно закреплено в законах Аргентины. Кроме того, таких не общественно и политически активных граждан в этой Южноамериканской стране урезают в правах, рассказал зампред комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.
"Может сложиться такая ситуация, что ты записался к врачу, а вместо тебя приняли другого пациента, который ходил на выборы, а ты – посиди, подожди. То же самое с получением паспорта – сначала могут обслужить граждан с активной жизненной позицией", – сказал Холодов.
Обязательное голосование есть со штрафами есть и в других странах. В списке – Бельгия, Люксембург, Австралия, Бразилия. Издание отмечает, что в ЕС штрафы могут составлять до 200 евро, что составляет более 20 тысяч рублей.
При этом в России, согласно Конституции, участие в выборах – это право, а не обязанность гражданина.
По мнению зампреда Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олега Леонова, вводить наказание за неявку в России не имеет смысла нет.

"Мы видим, что граждане и так активно голосуют, особенно на выборах президента. Россия показывает себя как реально свободная страна – люди у нас могут участвовать или не участвовать в выборах. Дополнительные меры принуждения для этого не нужны", – уверен он.

В свою очередь, зампред Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов уверен, что необходимо поощрять тех, кто занимает активную гражданскую позицию и на выборы ходит.

"Для каждого, кто проголосовал, надо упростить систему социальных выплат за счет НДФЛ. Сделать полагающуюся человеку компенсацию части расходов на образование и занятия спортом не заявительными, а автоматическими", – предложил депутат.

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