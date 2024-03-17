https://crimea.ria.ru/20240317/ne-kak-v-rossii-kakie-strany-nakazyvayut-za-neyavku-na-vybory-1135738765.html

Не как в России: какие страны наказывают за неявку на выборы

Не как в России: какие страны наказывают за неявку на выборы - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Не как в России: какие страны наказывают за неявку на выборы

В некоторых странах мира гражданам за неявку на выборы без уважительных причин грозят серьезные штрафы. Подборку таких стран составили в "Парламентской газете". РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T07:37

2024-03-17T07:37

2024-03-17T07:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В некоторых странах мира гражданам за неявку на выборы без уважительных причин грозят серьезные штрафы. Подборку таких стран составили в "Парламентской газете".Так, обязательное голосование с наказанием в виде штрафа за неявку законодательно закреплено в законах Аргентины. Кроме того, таких не общественно и политически активных граждан в этой Южноамериканской стране урезают в правах, рассказал зампред комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.Обязательное голосование есть со штрафами есть и в других странах. В списке – Бельгия, Люксембург, Австралия, Бразилия. Издание отмечает, что в ЕС штрафы могут составлять до 200 евро, что составляет более 20 тысяч рублей.При этом в России, согласно Конституции, участие в выборах – это право, а не обязанность гражданина.По мнению зампреда Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олега Леонова, вводить наказание за неявку в России не имеет смысла нет.В свою очередь, зампред Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов уверен, что необходимо поощрять тех, кто занимает активную гражданскую позицию и на выборы ходит.Читайте Также на РИА Новости Крым:Более 60 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ за рубежомИностранные наблюдатели: Европа должна учиться у Крыма проводить выборыПроголосовать на дому: как и кому можно

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2024

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выборы, россия, в мире, общество, политика, закон и право