Рейтинг@Mail.ru
Более 60 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ за рубежом - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Досрочное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Выборы президента России
https://crimea.ria.ru/20240316/bolee-60-tysyach-chelovek-progolosovali-na-vyborakh-prezidenta-rf-za-rubezhom-1135732193.html
Более 60 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ за рубежом
Более 60 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ за рубежом - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Более 60 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ за рубежом
На выборах президента Российской Федерации за рубежом проголосовало уже более 60 тысяч человек. Об этом сообщает ЦИК России со ссылкой на Министерство... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T12:35
2024-03-16T12:35
выборы
выборы президента россии
выборы президента россии
общество
министерство иностранных дел рф (мид рф)
центральная избирательная комиссия россии (цик)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/10/1135730561_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_2169fcc7d7c2dbda3d0a44344a52c533.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. На выборах президента Российской Федерации за рубежом проголосовало уже более 60 тысяч человек. Об этом сообщает ЦИК России со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.Кроме того, член ЦИК Павел Андреев напомнил, что на зарубежных участках досрочное голосование началось 1 марта.По информации из-за рубежа, голосование за пределами России проходит в штатном режиме. Наблюдается заинтересованность граждан в участии в выборах. Российские дипломаты прикладывают усилия для создания всех необходимых условий для волеизъявления избирателей.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что на Западе растет количество призывов к срыву выборов президента РФ за рубежом, а проживающие там россияне подвергаются давлению из-за участия в досрочном голосовании.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пройдет досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежомНа выборах президента России возможны провокации – Памфилова Наблюдать за выборами в России будут делегации из 36 стран
https://crimea.ria.ru/20240316/v-krymu-na-izbiratelnykh-uchastkakh-budut-proveryat-sumki-1135726789.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/10/1135730561_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_b11a173d233d856cb34233672d9794b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выборы, выборы президента россии, общество, министерство иностранных дел рф (мид рф), центральная избирательная комиссия россии (цик), новости
Более 60 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ за рубежом

Более 60 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ в 41 стране – МИД

12:35 16.03.2024
 
© Telegram-канал Василия ГолубеваВыборы
Выборы
© Telegram-канал Василия Голубева
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. На выборах президента Российской Федерации за рубежом проголосовало уже более 60 тысяч человек. Об этом сообщает ЦИК России со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.
"По состоянию на 15 марта в 41 стране на 54 избирательных участках проголосовали 62 791 человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, член ЦИК Павел Андреев напомнил, что на зарубежных участках досрочное голосование началось 1 марта.
"При этом голосование в течение трех дней подряд – 15, 16 и 17 марта – организовано только на 16 участках в трех странах, остальные голосуют только 17 марта", - уточнил Андреев.
По информации из-за рубежа, голосование за пределами России проходит в штатном режиме. Наблюдается заинтересованность граждан в участии в выборах. Российские дипломаты прикладывают усилия для создания всех необходимых условий для волеизъявления избирателей.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что на Западе растет количество призывов к срыву выборов президента РФ за рубежом, а проживающие там россияне подвергаются давлению из-за участия в досрочном голосовании.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как пройдет досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом
На выборах президента России возможны провокации – Памфилова
Наблюдать за выборами в России будут делегации из 36 стран
Предстедатель Избиркома Крыма Михаил Малышев - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
09:03Выборы президента России
В Крыму на избирательных участках будут проверять сумки
 
Выборы президента РоссииВыборыВыборы президента РоссииОбществоМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Центральная избирательная комиссия России (ЦИК)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:55Нас не запугать: как проходят выборы в Скадовске после вражеской диверсии
12:35Более 60 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ за рубежом
12:12Крымская весна началась с нас: на полуостров прибыл брендированный поезд
12:06Проголосовать на дому: как и кому можно
11:41"Идем с доброй душой ": как проходит второй день выборов в Феодосии
11:29Под Херсоном мирные жители помогли уничтожить боевиков ВСУ
11:16В Севастополь на выборы прибыли международные наблюдатели и эксперты
11:10Десять лет спустя: в МИДе рассказали о развитии Крыма в составе России
10:47Киев вывозит жителей из Сумской области
10:22ФСБ задержала готовившего теракт по заданию Украины россиянина
10:11Водитель и женщина погибли при попадании снаряда в грузовик и гараж
10:07В России проголосовали уже более 38% избирателей
09:51НПЗ в Самарской области был атакован дронами – губернатор
09:30ПВО сбила 8 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью
09:22Наш выбор изменил Крым и Россию: Аксенов и Константинов о референдуме
09:03В Крыму на избирательных участках будут проверять сумки
08:55Ровесник Крымской весны Саша Бабичев: 16 марта для меня тройной праздник
08:44В Крыму уже проголосовали более 43% избирателей - Избирком
08:14300 боевиков "Кракена" уничтожены одним ударом полуторатонной авиабомбы
08:05На НПЗ в Самарской области произошел пожар
Лента новостейМолния