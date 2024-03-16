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Более 60 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ за рубежом

Более 60 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ за рубежом - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Более 60 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ за рубежом

На выборах президента Российской Федерации за рубежом проголосовало уже более 60 тысяч человек. Об этом сообщает ЦИК России со ссылкой на Министерство... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T12:35

2024-03-16T12:35

2024-03-16T12:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. На выборах президента Российской Федерации за рубежом проголосовало уже более 60 тысяч человек. Об этом сообщает ЦИК России со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.Кроме того, член ЦИК Павел Андреев напомнил, что на зарубежных участках досрочное голосование началось 1 марта.По информации из-за рубежа, голосование за пределами России проходит в штатном режиме. Наблюдается заинтересованность граждан в участии в выборах. Российские дипломаты прикладывают усилия для создания всех необходимых условий для волеизъявления избирателей.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что на Западе растет количество призывов к срыву выборов президента РФ за рубежом, а проживающие там россияне подвергаются давлению из-за участия в досрочном голосовании.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пройдет досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежомНа выборах президента России возможны провокации – Памфилова Наблюдать за выборами в России будут делегации из 36 стран

https://crimea.ria.ru/20240316/v-krymu-na-izbiratelnykh-uchastkakh-budut-proveryat-sumki-1135726789.html

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выборы, выборы президента россии, общество, министерство иностранных дел рф (мид рф), центральная избирательная комиссия россии (цик), новости