https://crimea.ria.ru/20240316/bolee-60-tysyach-chelovek-progolosovali-na-vyborakh-prezidenta-rf-za-rubezhom-1135732193.html
Более 60 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ за рубежом
Более 60 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ за рубежом - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Более 60 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ за рубежом
На выборах президента Российской Федерации за рубежом проголосовало уже более 60 тысяч человек. Об этом сообщает ЦИК России со ссылкой на Министерство... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T12:35
2024-03-16T12:35
2024-03-16T12:35
выборы
выборы президента россии
выборы президента россии
общество
министерство иностранных дел рф (мид рф)
центральная избирательная комиссия россии (цик)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/10/1135730561_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_2169fcc7d7c2dbda3d0a44344a52c533.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. На выборах президента Российской Федерации за рубежом проголосовало уже более 60 тысяч человек. Об этом сообщает ЦИК России со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.Кроме того, член ЦИК Павел Андреев напомнил, что на зарубежных участках досрочное голосование началось 1 марта.По информации из-за рубежа, голосование за пределами России проходит в штатном режиме. Наблюдается заинтересованность граждан в участии в выборах. Российские дипломаты прикладывают усилия для создания всех необходимых условий для волеизъявления избирателей.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что на Западе растет количество призывов к срыву выборов президента РФ за рубежом, а проживающие там россияне подвергаются давлению из-за участия в досрочном голосовании.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пройдет досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежомНа выборах президента России возможны провокации – Памфилова Наблюдать за выборами в России будут делегации из 36 стран
https://crimea.ria.ru/20240316/v-krymu-na-izbiratelnykh-uchastkakh-budut-proveryat-sumki-1135726789.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/10/1135730561_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_b11a173d233d856cb34233672d9794b1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы, выборы президента россии, общество, министерство иностранных дел рф (мид рф), центральная избирательная комиссия россии (цик), новости
Более 60 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ за рубежом
Более 60 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ в 41 стране – МИД