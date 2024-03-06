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Россиянам за рубежом угрожают из-за участия в выборах – МИД
Россиянам за рубежом угрожают из-за участия в выборах – МИД - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Россиянам за рубежом угрожают из-за участия в выборах – МИД
На Западе растет количество призывов к срыву выборов президента РФ за рубежом, а проживающие там россияне подвергаются давлению из-за участия в досрочном... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T12:46
2024-03-06T12:46
2024-03-06T12:46
мария захарова
выборы президента россии
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. На Западе растет количество призывов к срыву выборов президента РФ за рубежом, а проживающие там россияне подвергаются давлению из-за участия в досрочном голосовании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В частности, по словам Захаровой, власти Эстонии "недвусмысленно предупреждают о последствиях за участие в голосовании"."Это что за последствия такие? Будут заковывать в наручники, в тюрьмы бросать только за то, что люди принимают участие в голосовании в рамках законодательства своей страны? Пусть ответят на этот вопрос", – добавила она.Официальный представитель российского дипведомства также привела слова главы МВД Эстонии, заявившего, что власти страны будут "отслеживать ситуацию, слушать и следить за тем, кто что делает" 15-17 марта, когда в России будет проходить основное голосование.В свою очередь минюст Латвии заявил о намерении наказать граждан России, которые примут участие в голосовании. Им будет инкриминирована "поддержка страны-агрессора", за что может последовать наказание в виде лишения вида на жительство, крупного штрафа или лишения свободы на срок до шести лет.Такие меры, по словам дипломата, являются чудовищным попранием демократических принципов.Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В бюллетень включены четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
https://crimea.ria.ru/20240228/kak-proydet-dosrochnoe-golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-rf-za-rubezhom-1135286299.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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мария захарова, выборы президента россии, в мире, общество, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, эстония
Россиянам за рубежом угрожают из-за участия в выборах – МИД
Россияне за рубежом подвергаются давлению из-за участия в досрочном голосовании - МИД
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. На Западе растет количество призывов к срыву выборов президента РФ за рубежом, а проживающие там россияне подвергаются давлению из-за участия в досрочном голосовании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В российских загранучреждениях продолжается работа по усилению безопасности участков. Мы фиксируем постоянно увеличивающееся число призывов к срыву проведения голосования. Предпринимаются попытки оказать на россиян и психологическое давление", - сказала дипломат на брифинге в среду.
В частности, по словам Захаровой, власти Эстонии "недвусмысленно предупреждают о последствиях за участие в голосовании".
"Это что за последствия такие? Будут заковывать в наручники, в тюрьмы бросать только за то, что люди принимают участие в голосовании в рамках законодательства своей страны? Пусть ответят на этот вопрос", – добавила она.
Официальный представитель российского дипведомства также привела слова главы МВД Эстонии, заявившего, что власти страны будут "отслеживать ситуацию, слушать и следить за тем, кто что делает" 15-17 марта, когда в России будет проходить основное голосование.
"Так я поздравляю Эстонию: строили демократию, а построили диктатуру, причем худшего образца", - подчеркнула Захарова.
В свою очередь минюст Латвии заявил о намерении наказать граждан России, которые примут участие в голосовании. Им будет инкриминирована "поддержка страны-агрессора", за что может последовать наказание в виде лишения вида на жительство, крупного штрафа или лишения свободы на срок до шести лет.
Такие меры, по словам дипломата, являются чудовищным попранием демократических принципов.
Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В бюллетень включены четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).