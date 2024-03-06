Рейтинг@Mail.ru
Россиянам за рубежом угрожают из-за участия в выборах – МИД - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240306/rossiyanam-za-rubezhom-ugrozhayut-iz-za-uchastiya-v-vyborakh--mid-1135450761.html
Россиянам за рубежом угрожают из-за участия в выборах – МИД
Россиянам за рубежом угрожают из-за участия в выборах – МИД - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Россиянам за рубежом угрожают из-за участия в выборах – МИД
На Западе растет количество призывов к срыву выборов президента РФ за рубежом, а проживающие там россияне подвергаются давлению из-за участия в досрочном... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T12:46
2024-03-06T12:46
мария захарова
выборы президента россии
в мире
общество
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
эстония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135452303_0:183:3112:1933_1920x0_80_0_0_f5ed1c0566f0141249209b0e7b9cb29b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. На Западе растет количество призывов к срыву выборов президента РФ за рубежом, а проживающие там россияне подвергаются давлению из-за участия в досрочном голосовании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В частности, по словам Захаровой, власти Эстонии "недвусмысленно предупреждают о последствиях за участие в голосовании"."Это что за последствия такие? Будут заковывать в наручники, в тюрьмы бросать только за то, что люди принимают участие в голосовании в рамках законодательства своей страны? Пусть ответят на этот вопрос", – добавила она.Официальный представитель российского дипведомства также привела слова главы МВД Эстонии, заявившего, что власти страны будут "отслеживать ситуацию, слушать и следить за тем, кто что делает" 15-17 марта, когда в России будет проходить основное голосование.В свою очередь минюст Латвии заявил о намерении наказать граждан России, которые примут участие в голосовании. Им будет инкриминирована "поддержка страны-агрессора", за что может последовать наказание в виде лишения вида на жительство, крупного штрафа или лишения свободы на срок до шести лет.Такие меры, по словам дипломата, являются чудовищным попранием демократических принципов.Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В бюллетень включены четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
https://crimea.ria.ru/20240228/kak-proydet-dosrochnoe-golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-rf-za-rubezhom-1135286299.html
эстония
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135452303_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7f218801c6bcc60b4b8e838e48794802.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, выборы президента россии, в мире, общество, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, эстония
Россиянам за рубежом угрожают из-за участия в выборах – МИД

Россияне за рубежом подвергаются давлению из-за участия в досрочном голосовании - МИД

12:46 06.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. На Западе растет количество призывов к срыву выборов президента РФ за рубежом, а проживающие там россияне подвергаются давлению из-за участия в досрочном голосовании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В российских загранучреждениях продолжается работа по усилению безопасности участков. Мы фиксируем постоянно увеличивающееся число призывов к срыву проведения голосования. Предпринимаются попытки оказать на россиян и психологическое давление", - сказала дипломат на брифинге в среду.
В частности, по словам Захаровой, власти Эстонии "недвусмысленно предупреждают о последствиях за участие в голосовании".
"Это что за последствия такие? Будут заковывать в наручники, в тюрьмы бросать только за то, что люди принимают участие в голосовании в рамках законодательства своей страны? Пусть ответят на этот вопрос", – добавила она.
Официальный представитель российского дипведомства также привела слова главы МВД Эстонии, заявившего, что власти страны будут "отслеживать ситуацию, слушать и следить за тем, кто что делает" 15-17 марта, когда в России будет проходить основное голосование.
"Так я поздравляю Эстонию: строили демократию, а построили диктатуру, причем худшего образца", - подчеркнула Захарова.
В свою очередь минюст Латвии заявил о намерении наказать граждан России, которые примут участие в голосовании. Им будет инкриминирована "поддержка страны-агрессора", за что может последовать наказание в виде лишения вида на жительство, крупного штрафа или лишения свободы на срок до шести лет.
Такие меры, по словам дипломата, являются чудовищным попранием демократических принципов.
Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В бюллетень включены четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
Президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
28 февраля, 16:51
Как пройдет досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом
 
Мария ЗахароваВыборы президента РоссииВ миреОбществоМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиЭстония
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07На полигоне в районе горы Кара-Коба уничтожают боеприпасы
13:06Предпринимателям Крыма на год продлили бесплатное пользование пляжами
12:53Вопрос Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно – МИД РФ
12:46Россиянам за рубежом угрожают из-за участия в выборах – МИД
12:37В Одессе новый мощный взрыв – в городе воздушная тревога
12:25Цены на цветы в Крыму распускаются: сколько стоит букет на 8 марта
12:01Машину Шария обстреляли из автомата
11:41Второй украинский беспилотник ударил по складу ГСМ в Курской области
11:22В Севастополе начали реставрацию монумента защитникам города
11:10Число пострадавших на ТЭЦ в Тыве выросло до 23 человек
10:51Ракетная опасность объявлена в Курской области
10:30"В шаге от кровопролития": почему Русская весна в Крыму победила в 2014-м
10:01В Керченском проливе штормит: как работает паромная переправа
09:52В Севастополе слышны громкие звуки: в чем причина
09:42В Курской области горит склад с топливом после атаки беспилотника ВСУ
09:38В Мелитополе открыли обновленную больницу и станцию "скорой"
09:27Атака БПЛА на Воронежскую область: сбиты три украинских дрона
09:06В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
08:48Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
08:40Авария на ТЭЦ в Тыве: город без тепла, возбуждено уголовное дело
Лента новостейМолния