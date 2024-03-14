https://crimea.ria.ru/20240314/nablyudat-za-vyborami-v-rossii-budut-delegatsii-iz-36-stran-1135640848.html

Наблюдать за выборами в России будут делегации из 36 стран

Наблюдать за выборами в России будут делегации из 36 стран - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Наблюдать за выборами в России будут делегации из 36 стран

На выборы президента России в качестве наблюдателей приедут делегации из 36 стран мира. Об этом РИА Новости заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T09:37

2024-03-14T09:37

2024-03-14T09:37

выборы президента россии

россия

выборы

общество

в мире

константин косачев

совет федерации

новости

международные наблюдатели

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. На выборы президента России в качестве наблюдателей приедут делегации из 36 стран мира. Об этом РИА Новости заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Кроме того, ожидаются наблюдатели от пяти международных организаций.По его словам, по линии Федерального Собрания уже аккредитовались больше 200 парламентских наблюдателей и еще несколько десятков электоральных экспертов, приглашенных законодателями. Косачев не исключил, что "это число может еще возрасти".Все организационные вопросы решены, заключил он.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В своем обращении к жителям страны перед трехдневным голосованием лидер страны Владимир Путин указал на незыблемость принципов демократического государства и подчеркнул крайнюю важность избирательного процесса.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько крымчан проголосуют онлайн на выборах президента РоссииКрым готов к проведению выборов президента – глава ИзбиркомаВ Крыму на выборах будут работать международные наблюдатели из 4 стран

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, выборы, общество, в мире, константин косачев, совет федерации, новости, международные наблюдатели