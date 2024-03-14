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Наблюдать за выборами в России будут делегации из 36 стран
Наблюдать за выборами в России будут делегации из 36 стран - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Наблюдать за выборами в России будут делегации из 36 стран
На выборы президента России в качестве наблюдателей приедут делегации из 36 стран мира. Об этом РИА Новости заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T09:37
2024-03-14T09:37
2024-03-14T09:37
выборы президента россии
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выборы
общество
в мире
константин косачев
совет федерации
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международные наблюдатели
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. На выборы президента России в качестве наблюдателей приедут делегации из 36 стран мира. Об этом РИА Новости заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Кроме того, ожидаются наблюдатели от пяти международных организаций.По его словам, по линии Федерального Собрания уже аккредитовались больше 200 парламентских наблюдателей и еще несколько десятков электоральных экспертов, приглашенных законодателями. Косачев не исключил, что "это число может еще возрасти".Все организационные вопросы решены, заключил он.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В своем обращении к жителям страны перед трехдневным голосованием лидер страны Владимир Путин указал на незыблемость принципов демократического государства и подчеркнул крайнюю важность избирательного процесса.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько крымчан проголосуют онлайн на выборах президента РоссииКрым готов к проведению выборов президента – глава ИзбиркомаВ Крыму на выборах будут работать международные наблюдатели из 4 стран
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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россия, выборы, общество, в мире, константин косачев, совет федерации, новости, международные наблюдатели
Наблюдать за выборами в России будут делегации из 36 стран
На выборы президента России приедут наблюдатели из 36 стран
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. На выборы президента России в качестве наблюдателей приедут делегации из 36 стран мира. Об этом РИА Новости заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Кроме того, ожидаются наблюдатели от пяти международных организаций.
"По состоянию на сегодняшний день по приглашению палат Федерального Собрания на выборы в качестве наблюдателей приезжают делегации из 36 стран, в том числе от 30 национальных парламентов, а также от пяти международных организаций - Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ, Парламентской Ассамблеи ОДКБ, Межпарламентской организации Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Организации исламского сотрудничества, Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН)", - сообщил Косачев.
По его словам, по линии Федерального Собрания уже аккредитовались больше 200 парламентских наблюдателей и еще несколько десятков электоральных экспертов, приглашенных законодателями. Косачев не исключил, что "это число может еще возрасти".
Все организационные вопросы решены, заключил он.
Совет Федерации назначил президентские выборы
на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В своем обращении
к жителям страны перед трехдневным голосованием лидер страны Владимир Путин указал на незыблемость принципов демократического государства и подчеркнул крайнюю важность избирательного процесса.
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