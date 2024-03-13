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Крым готов к проведению выборов президента – глава Избиркома - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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Крым готов к проведению выборов президента – глава Избиркома
Крым готов к проведению выборов президента – глава Избиркома - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Крым готов к проведению выборов президента – глава Избиркома
Крым полностью готов к проведению выборов президента России, которые стартуют уже в эту пятницу. Об этом заявил председатель Избиркома республики Михаил Малышев РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T12:02
2024-03-13T12:02
выборы президента россии
михаил малышев
избирком крыма
новости крыма
международные наблюдатели
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Крым полностью готов к проведению выборов президента России, которые стартуют уже в эту пятницу. Об этом заявил председатель Избиркома республики Михаил Малышев по итогам встречи с международными экспертами.В среду иностранные наблюдатели встретились в Симферополе с представителями Избиркома Крыма. Им подробно рассказали о правах граждан России как избирателей, а также о подготовке к голосованию.В ходе визита в Крым международные эксперты лично наблюдали за подготовкой к голосованию, обеспечением прав избирателей, работой представителей Избиркома. По мнению иностранных гостей, избирательная система Российской Федерации технически оснащена лучше, чем во многих других странах, а сам процесс выборов организован с соблюдением демократических прав и свобод.Как сообщалось, в республике зарегистрированы 1 миллион 478 тысяч 800 избирателей, для голосования готовы более 1000 участков. Проголосовать на выборах можно как очно, так и онлайн – с помощью электронного дистанционного голосования.Читайте также на РИА Новости Крым:Технически лучше: что говорят о выборах в России иностранцы"Не дождетесь": в Крыму ответили на угрозы членам избирательных комиссийКак Крым готовится к выборам президента России
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РИА Новости Крым
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96
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выборы президента россии, михаил малышев, избирком крыма, новости крыма, международные наблюдатели, симферополь, общество
Крым готов к проведению выборов президента – глава Избиркома

Глава Избиркома Малышев: Крым на 100% готов к проведению выборов президента

12:02 13.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМихаил Малышев
Михаил Малышев - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Крым полностью готов к проведению выборов президента России, которые стартуют уже в эту пятницу. Об этом заявил председатель Избиркома республики Михаил Малышев по итогам встречи с международными экспертами.
В среду иностранные наблюдатели встретились в Симферополе с представителями Избиркома Крыма. Им подробно рассказали о правах граждан России как избирателей, а также о подготовке к голосованию.
"Крым на 100% готов к проведению президентских выборов. И я уверен, что 15, 16 и 17 марта крымчане придут на избирательные участки, будет хорошая активность. К этому есть предпосылки, и так оно и будет", - сказал журналистам Малышев.
В ходе визита в Крым международные эксперты лично наблюдали за подготовкой к голосованию, обеспечением прав избирателей, работой представителей Избиркома. По мнению иностранных гостей, избирательная система Российской Федерации технически оснащена лучше, чем во многих других странах, а сам процесс выборов организован с соблюдением демократических прав и свобод.
"Они увидели здесь в Крыму, каким образом идет подготовка, и в случае, если они объективно донесут до общественности все то, что увидели, это будет полезным, важным и необходимым элементом. Это важно для того, чтобы мы еще раз уверенно сказали, что все избирательные процессы в республике проходят легитимно и абсолютно законно", - подчеркнул Малышев.
Как сообщалось, в республике зарегистрированы 1 миллион 478 тысяч 800 избирателей, для голосования готовы более 1000 участков. Проголосовать на выборах можно как очно, так и онлайн – с помощью электронного дистанционного голосования.
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Выборы президента РоссииМихаил МалышевИзбирком КрымаНовости КрымаМеждународные наблюдателиСимферопольОбщество
 
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