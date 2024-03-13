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Крым готов к проведению выборов президента – глава Избиркома

Крым готов к проведению выборов президента – глава Избиркома - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Крым готов к проведению выборов президента – глава Избиркома

Крым полностью готов к проведению выборов президента России, которые стартуют уже в эту пятницу. Об этом заявил председатель Избиркома республики Михаил Малышев РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T12:02

2024-03-13T12:02

2024-03-13T12:02

выборы президента россии

михаил малышев

избирком крыма

новости крыма

международные наблюдатели

симферополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Крым полностью готов к проведению выборов президента России, которые стартуют уже в эту пятницу. Об этом заявил председатель Избиркома республики Михаил Малышев по итогам встречи с международными экспертами.В среду иностранные наблюдатели встретились в Симферополе с представителями Избиркома Крыма. Им подробно рассказали о правах граждан России как избирателей, а также о подготовке к голосованию.В ходе визита в Крым международные эксперты лично наблюдали за подготовкой к голосованию, обеспечением прав избирателей, работой представителей Избиркома. По мнению иностранных гостей, избирательная система Российской Федерации технически оснащена лучше, чем во многих других странах, а сам процесс выборов организован с соблюдением демократических прав и свобод.Как сообщалось, в республике зарегистрированы 1 миллион 478 тысяч 800 избирателей, для голосования готовы более 1000 участков. Проголосовать на выборах можно как очно, так и онлайн – с помощью электронного дистанционного голосования.Читайте также на РИА Новости Крым:Технически лучше: что говорят о выборах в России иностранцы"Не дождетесь": в Крыму ответили на угрозы членам избирательных комиссийКак Крым готовится к выборам президента России

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы президента россии, михаил малышев, избирком крыма, новости крыма, международные наблюдатели, симферополь, общество