https://crimea.ria.ru/20240313/tekhnicheski-luchshe-chto-govoryat-o-vyborakh-v-rossii-inostrantsy-1135611113.html

Технически лучше: что говорят о выборах в России иностранцы

Технически лучше: что говорят о выборах в России иностранцы - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Технически лучше: что говорят о выборах в России иностранцы

Избирательная система Российской Федерации технически оснащена лучше, чем на Мальдивах, процесс выборов организован с соблюдением демократических прав и свобод. РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T11:19

2024-03-13T11:19

2024-03-13T11:19

выборы президента россии

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крым

новости крыма

выборы

симферополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Избирательная система Российской Федерации технически оснащена лучше, чем на Мальдивах, процесс выборов организован с соблюдением демократических прав и свобод. Об этом после встречи с представителями Избирательной комиссии в Симферополе, где рассказывалось о порядке проведения выборов в 2024 году, рассказал журналистам международный эксперт, профессор политических наук Ибрахим Мохамед Хоодх.Отвечая на вопрос журналистов, почему он решил примерить на себя роль наблюдателя на выборах президента России, Хоодх ответил: "Мы считаем, что это была отличная возможность, чтобы посотрудничать с Российской Федерацией, и Мальдивы очень уважают помощь и ту экономическую связь, которая у нас есть с Российской Федерацией. И поэтому мы рады здесь присутствовать".По его словам, нет никаких проблем, которые могли бы возникнуть между Россией и Мальдивами, поскольку у этих стран очень теплые и дружественные отношения. Также ученый признался, что не боится каких-либо санкций в отношении его персоны.В минувшую среду типография "Таврида" передала членам Избиркома Крыма напечатанные бюллетени для выборов президента России, которые направлены в 28 территориальных избирательных комиссий. Как рассказал журналистам председатель Избиркома Крыма Михаил Малышев, избирательная система Республики Крым абсолютно готова к проведению президентских выборов, полностью подготовлены все участковые и территориальные избирательные комиссии.Днем ранее крымские общественники совместно с Ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" внедрили автоматизированную систему передачи сообщений от наблюдателей к экспертам в ходе голосования на президентских выборах в России.Основным документом для голосования на выборах президента Российской Федерации является паспорт. Однако в некоторых случаях его возможно заменить другим удостоверением личности, рассказали в ЦИК.В Херсонской области досрочное голосование на выборах президента России стартовало уже 27 февраля. Как сообщалось, оно затронет 172 избирательных участка из имеющихся 233.Читайте также на РИА Новости Крым:"Не дождетесь": в Крыму ответили на угрозы членам избирательных комиссийКак Крым готовится к выборам президента России"Как выть на Луну": Сальдо о попытках сорвать выборы в Херсонской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы президента россии, международные наблюдатели, крым, новости крыма, выборы, симферополь, россия