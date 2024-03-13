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Технически лучше: что говорят о выборах в России иностранцы
Технически лучше: что говорят о выборах в России иностранцы - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Технически лучше: что говорят о выборах в России иностранцы
Избирательная система Российской Федерации технически оснащена лучше, чем на Мальдивах, процесс выборов организован с соблюдением демократических прав и свобод. РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T11:19
2024-03-13T11:19
2024-03-13T11:19
выборы президента россии
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симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Избирательная система Российской Федерации технически оснащена лучше, чем на Мальдивах, процесс выборов организован с соблюдением демократических прав и свобод. Об этом после встречи с представителями Избирательной комиссии в Симферополе, где рассказывалось о порядке проведения выборов в 2024 году, рассказал журналистам международный эксперт, профессор политических наук Ибрахим Мохамед Хоодх.Отвечая на вопрос журналистов, почему он решил примерить на себя роль наблюдателя на выборах президента России, Хоодх ответил: "Мы считаем, что это была отличная возможность, чтобы посотрудничать с Российской Федерацией, и Мальдивы очень уважают помощь и ту экономическую связь, которая у нас есть с Российской Федерацией. И поэтому мы рады здесь присутствовать".По его словам, нет никаких проблем, которые могли бы возникнуть между Россией и Мальдивами, поскольку у этих стран очень теплые и дружественные отношения. Также ученый признался, что не боится каких-либо санкций в отношении его персоны.В минувшую среду типография "Таврида" передала членам Избиркома Крыма напечатанные бюллетени для выборов президента России, которые направлены в 28 территориальных избирательных комиссий. Как рассказал журналистам председатель Избиркома Крыма Михаил Малышев, избирательная система Республики Крым абсолютно готова к проведению президентских выборов, полностью подготовлены все участковые и территориальные избирательные комиссии.Днем ранее крымские общественники совместно с Ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" внедрили автоматизированную систему передачи сообщений от наблюдателей к экспертам в ходе голосования на президентских выборах в России.Основным документом для голосования на выборах президента Российской Федерации является паспорт. Однако в некоторых случаях его возможно заменить другим удостоверением личности, рассказали в ЦИК.В Херсонской области досрочное голосование на выборах президента России стартовало уже 27 февраля. Как сообщалось, оно затронет 172 избирательных участка из имеющихся 233.Читайте также на РИА Новости Крым:"Не дождетесь": в Крыму ответили на угрозы членам избирательных комиссийКак Крым готовится к выборам президента России"Как выть на Луну": Сальдо о попытках сорвать выборы в Херсонской области
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выборы президента россии, международные наблюдатели, крым, новости крыма, выборы, симферополь, россия
Технически лучше: что говорят о выборах в России иностранцы
Международные эксперты в Крыму назвали избирательную систему России демократической
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Избирательная система Российской Федерации технически оснащена лучше, чем на Мальдивах, процесс выборов организован с соблюдением демократических прав и свобод. Об этом после встречи с представителями Избирательной комиссии в Симферополе, где рассказывалось о порядке проведения выборов в 2024 году, рассказал журналистам международный эксперт, профессор политических наук Ибрахим Мохамед Хоодх.
"Я как политический ученый изучал историю России, я считаю ее уникальной и особенной. Очень интересно посмотреть на то, как демократически устроены выборы в Российской Федерации. Считаю, что российская избирательная система гораздо более технически оснащена, она лучше устроена и соблюдены все те (демократические) моменты", - сказал международный наблюдатель с Мальдив.
Отвечая на вопрос журналистов, почему он решил примерить на себя роль наблюдателя на выборах президента России, Хоодх ответил: "Мы считаем, что это была отличная возможность, чтобы посотрудничать с Российской Федерацией, и Мальдивы очень уважают помощь и ту экономическую связь, которая у нас есть с Российской Федерацией. И поэтому мы рады здесь присутствовать".
По его словам, нет никаких проблем, которые могли бы возникнуть между Россией и Мальдивами, поскольку у этих стран очень теплые и дружественные отношения. Также ученый признался, что не боится каких-либо санкций в отношении его персоны.
"Это была отличная возможность посетить Крым, и я считаю, что крымчане очень сильные и добрые люди, и я был очень рад здесь находиться", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым. И добавил: "Здесь все мирно и спокойно, мы были и в Евпатории, и в Ялте, и в Бахчисарае – и все было прекрасно. И, я думаю, что здесь будут прекрасные и спокойные выборы".
В минувшую среду типография "Таврида" передала членам Избиркома Крыма напечатанные бюллетени для выборов президента России
, которые направлены в 28 территориальных избирательных комиссий. Как рассказал журналистам председатель Избиркома Крыма Михаил Малышев, избирательная система Республики Крым абсолютно готова к проведению президентских выборов, полностью подготовлены все участковые и территориальные избирательные комиссии.
Днем ранее крымские общественники совместно с Ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" внедрили автоматизированную систему
передачи сообщений от наблюдателей к экспертам в ходе голосования на президентских выборах в России.
Основным документом для голосования на выборах
президента Российской Федерации является паспорт. Однако в некоторых случаях его возможно заменить другим удостоверением личности, рассказали в ЦИК.
В Херсонской области досрочное голосование на выборах президента России стартовало уже 27 февраля. Как сообщалось
, оно затронет 172 избирательных участка из имеющихся 233.
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