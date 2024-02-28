https://crimea.ria.ru/20240228/kak-krym-gotovitsya-k-vyboram-prezidenta-rossii-1135289810.html

Как Крым готовится к выборам президента России

Как Крым готовится к выборам президента России - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Как Крым готовится к выборам президента России

В Крыму на выборах президента России 1130 избирательных участков из 1165 будут оснащены средствами видеонаблюдения и видеофиксации. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T17:29

2024-02-28T17:29

2024-02-28T17:29

михаил малышев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на выборах президента России 1130 избирательных участков из 1165 будут оснащены средствами видеонаблюдения и видеофиксации. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил председатель Избиркома республики Михаил Малышев.Видеонаблюдение на этих участках будет вестись круглосуточно 15-17 марта, пока будут проходить выборы президента, отметил глава Избиркома РК.Всего в Крыму на выборах главы государства сформированы 1165 участковых избирательных комиссий (УИК) и 28 территориальных избиркомов (ТИК). Еще 35 комиссий будут работать в местах временного пребывания избирателей, в том числе в 34 медицинских учреждениях и следственном изоляторе.На 260 избирательных участках в городах Крыма будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые качественно и быстро фиксируют результаты выборов.Особе внимание уделено безопасности участников избирательного процесса в дни голосования, отметил Малышев.По состоянию на 1 января в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяча 251 избиратель. По словам секретаря Избиркома РК Натальи Безрученко, для проведения голосования в республике "Издательство и типография "Таврида" изготовит 1 млн 478,8 тыс. бюллетеней. Их передача Избиркому состоится 6 марта.Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В бюллетень включены четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).По информации Избиркома РФ, по состоянию на 28 февраля более трех миллионов россиян подали заявки на участие в ДЭГ. Такой формат голосования доступен жителям 28 регионов. 1,8 миллиона заявились на голосование через программу "Мобильный избиратель".Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 300 волонтеров будут работать на выборах президента РФДосрочное голосование на выборах президента проходит на ХерсонщинеДосрочное голосование на выборах президента России началось на Запорожье

https://crimea.ria.ru/20240228/kak-proydet-dosrochnoe-golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-rf-za-rubezhom-1135286299.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил малышев, избирком крыма, выборы президента россии, новости крыма, крым, общество