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Как Крым готовится к выборам президента России - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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Как Крым готовится к выборам президента России
Как Крым готовится к выборам президента России - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Как Крым готовится к выборам президента России
В Крыму на выборах президента России 1130 избирательных участков из 1165 будут оснащены средствами видеонаблюдения и видеофиксации. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T17:29
2024-02-28T17:29
михаил малышев
избирком крыма
выборы президента россии
новости крыма
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на выборах президента России 1130 избирательных участков из 1165 будут оснащены средствами видеонаблюдения и видеофиксации. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил председатель Избиркома республики Михаил Малышев.Видеонаблюдение на этих участках будет вестись круглосуточно 15-17 марта, пока будут проходить выборы президента, отметил глава Избиркома РК.Всего в Крыму на выборах главы государства сформированы 1165 участковых избирательных комиссий (УИК) и 28 территориальных избиркомов (ТИК). Еще 35 комиссий будут работать в местах временного пребывания избирателей, в том числе в 34 медицинских учреждениях и следственном изоляторе.На 260 избирательных участках в городах Крыма будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые качественно и быстро фиксируют результаты выборов.Особе внимание уделено безопасности участников избирательного процесса в дни голосования, отметил Малышев.По состоянию на 1 января в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяча 251 избиратель. По словам секретаря Избиркома РК Натальи Безрученко, для проведения голосования в республике "Издательство и типография "Таврида" изготовит 1 млн 478,8 тыс. бюллетеней. Их передача Избиркому состоится 6 марта.Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В бюллетень включены четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).По информации Избиркома РФ, по состоянию на 28 февраля более трех миллионов россиян подали заявки на участие в ДЭГ. Такой формат голосования доступен жителям 28 регионов. 1,8 миллиона заявились на голосование через программу "Мобильный избиратель".Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 300 волонтеров будут работать на выборах президента РФДосрочное голосование на выборах президента проходит на ХерсонщинеДосрочное голосование на выборах президента России началось на Запорожье
https://crimea.ria.ru/20240228/kak-proydet-dosrochnoe-golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-rf-za-rubezhom-1135286299.html
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РИА Новости Крым
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михаил малышев, избирком крыма, выборы президента россии, новости крыма, крым, общество
Как Крым готовится к выборам президента России

В Крыму 1130 участков на выборах президента оборудуют видеонаблюдением и видеофиксацией

17:29 28.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМихаил Малышев
Михаил Малышев - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на выборах президента России 1130 избирательных участков из 1165 будут оснащены средствами видеонаблюдения и видеофиксации. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил председатель Избиркома республики Михаил Малышев.
"В Крыму 603 участка будут оснащены видеонаблюдением, на 527 участках установят средства видеофиксации. Это требование Центральной избирательной комиссии. На это мероприятие выделяются очень большие деньги, чтобы не было никаких инсинуаций по поводу вбросов и других схем", – сказал Малышев.
Видеонаблюдение на этих участках будет вестись круглосуточно 15-17 марта, пока будут проходить выборы президента, отметил глава Избиркома РК.
Всего в Крыму на выборах главы государства сформированы 1165 участковых избирательных комиссий (УИК) и 28 территориальных избиркомов (ТИК). Еще 35 комиссий будут работать в местах временного пребывания избирателей, в том числе в 34 медицинских учреждениях и следственном изоляторе.
На 260 избирательных участках в городах Крыма будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые качественно и быстро фиксируют результаты выборов.
Особе внимание уделено безопасности участников избирательного процесса в дни голосования, отметил Малышев.
"Все силы и средств задействованы, чтобы никаких срывов и неприятностей в этом направлении не было. Соответствующим образом подготовлены и наши комиссии. У нас есть полное взаимопонимание с представителями правоохранительных органов, которые также четко знают о тех функциях, которые на них возлагаются при проведении выборов", – сказал он.
По состоянию на 1 января в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяча 251 избиратель. По словам секретаря Избиркома РК Натальи Безрученко, для проведения голосования в республике "Издательство и типография "Таврида" изготовит 1 млн 478,8 тыс. бюллетеней. Их передача Избиркому состоится 6 марта.
Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В бюллетень включены четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
По информации Избиркома РФ, по состоянию на 28 февраля более трех миллионов россиян подали заявки на участие в ДЭГ. Такой формат голосования доступен жителям 28 регионов. 1,8 миллиона заявились на голосование через программу "Мобильный избиратель".
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