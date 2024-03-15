https://crimea.ria.ru/20240315/inostrannye-nablyudateli-evropa-dolzhna-uchitsya-provodit-vybory-u-kryma--1135711999.html

Иностранные наблюдатели: Европа должна учиться у Крыма проводить выборы

Иностранные наблюдатели: Европа должна учиться у Крыма проводить выборы - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Иностранные наблюдатели: Европа должна учиться у Крыма проводить выборы

Международные наблюдатели, которые сегодня посетили 8 выборных участков на полуострове, отметили прозрачность и честность проходящих в российском Крыму выборов... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T18:04

2024-03-15T18:04

2024-03-15T18:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Международные наблюдатели, которые сегодня посетили 8 выборных участков на полуострове, отметили прозрачность и честность проходящих в российском Крыму выборов президента, а также хорошее настроение у избирателей. Об этом они рассказали журналистам в ходе пресс-конференции. Он особо отметил доступность выборов для всех: в России действует система электронного голосования, а также голосования на дому. Кроме того, Бенинг подчеркнул технологическую оснащенность участков, имея ввиду КОИБы. Она подчеркнула, что все наблюдатели, которые с 15 по 17 марта включительно работают в Крыму, ранее были наблюдателями на выборах в других странах и им есть, с чем сравнивать.Госпожа Пурнима резюмировала, что проходящие в 2024 году выборы президента будут очень способствовать всемерному развитию Крыма и примечательны тем, что проходят спустя 10 лет после воссоединения Крыма с Россией. Она пожелала полуострову процветания и развития в составе России."Крымчане могут поздравить себя: все проходит замечательно", – добавил господин Ахмад.Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта 2024 года включительно. В них принимают участие четыре кандидата. За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Что говорят иностранные эксперты о выборах президента РФ в КрымуКак иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20240315/kiev-pytaetsya-sorvat-vybory-v-rossii-i-zapugat-lyudey---putin-1135711501.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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