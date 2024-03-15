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Иностранные наблюдатели: Европа должна учиться у Крыма проводить выборы - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Иностранные наблюдатели: Европа должна учиться у Крыма проводить выборы
Иностранные наблюдатели: Европа должна учиться у Крыма проводить выборы - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Иностранные наблюдатели: Европа должна учиться у Крыма проводить выборы
Международные наблюдатели, которые сегодня посетили 8 выборных участков на полуострове, отметили прозрачность и честность проходящих в российском Крыму выборов... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T18:04
2024-03-15T18:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Международные наблюдатели, которые сегодня посетили 8 выборных участков на полуострове, отметили прозрачность и честность проходящих в российском Крыму выборов президента, а также хорошее настроение у избирателей. Об этом они рассказали журналистам в ходе пресс-конференции. Он особо отметил доступность выборов для всех: в России действует система электронного голосования, а также голосования на дому. Кроме того, Бенинг подчеркнул технологическую оснащенность участков, имея ввиду КОИБы. Она подчеркнула, что все наблюдатели, которые с 15 по 17 марта включительно работают в Крыму, ранее были наблюдателями на выборах в других странах и им есть, с чем сравнивать.Госпожа Пурнима резюмировала, что проходящие в 2024 году выборы президента будут очень способствовать всемерному развитию Крыма и примечательны тем, что проходят спустя 10 лет после воссоединения Крыма с Россией. Она пожелала полуострову процветания и развития в составе России."Крымчане могут поздравить себя: все проходит замечательно", – добавил господин Ахмад.Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта 2024 года включительно. В них принимают участие четыре кандидата. За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Что говорят иностранные эксперты о выборах президента РФ в КрымуКак иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской области
https://crimea.ria.ru/20240315/kiev-pytaetsya-sorvat-vybory-v-rossii-i-zapugat-lyudey---putin-1135711501.html
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выборы, выборы президента россии, крым, симферополь, общество, видео
Иностранные наблюдатели: Европа должна учиться у Крыма проводить выборы

Международные наблюдатели отметили свободу волеизъявления и прозрачность выборов в Крыму

18:04 15.03.2024 (обновлено: 18:16 15.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Международные наблюдатели, которые сегодня посетили 8 выборных участков на полуострове, отметили прозрачность и честность проходящих в российском Крыму выборов президента, а также хорошее настроение у избирателей. Об этом они рассказали журналистам в ходе пресс-конференции.
"Мы заметили, что все имеют свободное право высказать свое мнение, сделать свой выбор на голосовании, на всех участках были представители масс-медиа, не было никакого давления. Все урны для голосования очень хорошо просматривались и были опечатаны, что говорит о демократичности и прозрачности выборов", – сказал наблюдатель из Ганы Ахмед Бенинг.
Он особо отметил доступность выборов для всех: в России действует система электронного голосования, а также голосования на дому. Кроме того, Бенинг подчеркнул технологическую оснащенность участков, имея ввиду КОИБы.
"Удалось пообщаться как с молодежью, так и с людьми старшего возраста, и везде, на каждом участке очень праздничная атмосфера, все люди улыбаются, доброжелательны, чувствуется энтузиазм", - сказала Пурнима Ананд из Индии.
Она подчеркнула, что все наблюдатели, которые с 15 по 17 марта включительно работают в Крыму, ранее были наблюдателями на выборах в других странах и им есть, с чем сравнивать.
"Многие в Европе – политики и СМИ – говорят о том, что выборы в России проходят не демократично, они устаревшие и не имеют никакого смысла. Именно поэтому мы сегодня проводили фото и видеосъемку, общались с людьми и проверяли систему электронного мониторинга в центре Общественного наблюдения за выборами. И в итоге пришли к выводу, что вся Европа должна учиться тут, как должны проводиться выборы. Мы должны демократично и открыто сказать, что в Евросоюзе выборы являются отсталыми и недемократичными", - подчеркнул наблюдатель из Словакии Алекса Матуш.
Госпожа Пурнима резюмировала, что проходящие в 2024 году выборы президента будут очень способствовать всемерному развитию Крыма и примечательны тем, что проходят спустя 10 лет после воссоединения Крыма с Россией. Она пожелала полуострову процветания и развития в составе России.
"Крымчане могут поздравить себя: все проходит замечательно", – добавил господин Ахмад.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта 2024 года включительно. В них принимают участие четыре кандидата. За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.
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