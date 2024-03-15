https://crimea.ria.ru/20240315/v-krymu-vse-normalno-chto-govoryat-inostrantsy-o-vyborakh-1135696439.html

Что говорят иностранные эксперты о выборах президента РФ в Крыму

Что говорят иностранные эксперты о выборах президента РФ в Крыму - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Что говорят иностранные эксперты о выборах президента РФ в Крыму

Евросоюз должен знать, что в Крыму выборы проходят без нарушений, с соблюдением всех прав и свобод граждан. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом РИА РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T13:09

2024-03-15T13:09

2024-03-15T13:45

выборы президента россии

симферополь

крым

международные наблюдатели

новости крыма

общество

выборы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Евросоюз должен знать, что в Крыму выборы проходят без нарушений, с соблюдением всех прав и свобод граждан. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом РИА Новости Крым наблюдатель из Словакии, президент БРИКС по европейскому сотрудничеству в области культуры, член словацкого гражданского объединения "Брат за брата" Алекса Матуш.Также наблюдатель из Словакии отметил, что выборы президента России в Крыму проходят "без нарушений, никаких проблем не выявлено".Говоря о работе гражданского объединения, которое он представляет, Алекса Матуш уточнил, что деятельность направлена на то, чтобы "все люди в Евросоюзе помнили о Великой Отечественной войне", о том, кто победил фашизм.Наблюдатель из Сербии, профессор госуниверситета, депутат городского парламента города Ниша, бывший депутат Народной скупщины Милош Банджур признался корреспонденту РИА Новости Крым, что лично убедился: свобода и таинство голосования в Крыму гарантированы."Все, как положено, обстановка нормальная. Люди приходят, голосуют. Все по закону, как и в других странах, как и в моей стране. Еще мне нравится это электронное устройство (комплекс обработки избирательных бюллетеней – ред.), которое сразу пересчитывает бюллетени и облегчает работу", - сказал Банджур.Также он отметил, что в целом у него очень положительные впечатления от того, как организованы и как проходят выборы президента в Крыму. Назвал крымчан, как и всех россиян, очень ответственными гражданами, которые сами определяют судьбу и будущее своей страны.Наблюдатель из Индонезии, редактор издания Republika Йейен Ростиани приехала в Крым по приглашению официальных властей, чтобы получить информацию из первых рук, все увидеть своими глазами и пообщаться с прессой."Здесь все настроены очень доброжелательно, все улыбаются. Знаете, я поговорила с одной пожилой женщиной, она призналась, что участие в выборах для нее очень важный и ответственный момент", - поделилась Ростиани.А ее коллега из Индонезии, преподаватель факультета международных отношений Университета Пелиты Харапан Адри Арлан дополнил, что выборы – это наиболее правильный процесс для того, чтобы определить лидера страны.Кроме избирательных участков в Симферополе, иностранные наблюдатели планируют посетить Севастополь, Феодосию и, возможно, Ялту.Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В них принимают участие четыре кандидата. За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.Ранее председатель Избиркома Республики Крым Михаил Малышев сообщил, что на территории республики открылись все 1130 избирательных участков. Участки работают, избиратели в некоторых районах весьма массово приходят на участки, проинформировал он.Читайте также на РИА Новости Крым:Настроение боевое: как жители Херсонщины голосуют на выборахАксенов призвал крымчан отдать свой голос за будущее страныНастроение праздничное: Развожаев проголосовал на выборах президента

https://crimea.ria.ru/20240315/kak-inostrannye-eksperty-otsenivayut-khod-golosovaniya-v-khersonskoy-oblasti-1135685259.html

симферополь

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, крым, международные наблюдатели, новости крыма, общество, выборы