https://crimea.ria.ru/20240315/nastroenie-boevoe-kak-zhiteli-khersonschiny-golosuyut-na-vyborakh-1135695260.html
Настроение боевое: как жители Херсонщины голосуют на выборах
Настроение боевое: как жители Херсонщины голосуют на выборах - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Настроение боевое: как жители Херсонщины голосуют на выборах
Жители Херсонской области активно голосуют на выборах президента, люди приходят на участки с хорошим настроением и с надеждой на мир и стабильное развитие... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T12:22
2024-03-15T12:22
2024-03-15T12:22
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ГЕНИЧЕСК, 15 мар - РИА Новости Крым. Жители Херсонской области активно голосуют на выборах президента, люди приходят на участки с хорошим настроением и с надеждой на мир и стабильное развитие региона. Своими впечатлениями жители региона поделились с корреспондентом РИА Новости Крым. Житель Геническа Олег очень давно живет в Херсонской области. По его словам, регион за последние время серьезно изменился в лучшую сторону. Многие его знакомые, уехавшие из области в 2022 году, уже вернулись, и это, по его словам, лучшее доказательство позитивных перемен и надежд на будущее в составе России. Девушка по имени Вилория приехала на работу в Херсонскую область из Санкт-Петербурга и воспользовалась услугой "Мобильный избиратель", чтобы проголосовать в Геническе на выборах президента. "Пришла сегодня пораньше, чтобы до работы проголосовать. Конечно, надеемся на мир и стабильность. Почему голосую? Считаю, что каждый голос важен для России. Участием в выборах мы вносим свой вклад в развитие нашей большой страны", - сказала она. В целом выборы в Геническе проходят штатно и спокойно, нарушений не фиксируется, рассказала наблюдатель одного из кандидатов в президенты по имени Карина. "Голосование проходит спокойно, никаких сбоев и жалоб, - подтверждает глава Генического муниципального округа Елена Терских. - Все избирательные участки открыты. Люди идут с хорошим настроением, что для нас очень важно. Мы голосуем за Россию, за будущее наше и наших детей. Поэтому я сегодня пришла на участок и проголосовала".С 15 по 17 марта в Херсонской области проходит основное голосование по выборам президента. На территории региона открыт 61 участок. Голосование будет проходить с 8:00 до 16:00 по местному времени.За ходом голосования следят независимые наблюдатели и наблюдатели от партий, а также 10 иностранных электоральных экспертов из США, Германии, Франции, Мексики, Кении, Замбии, ЮАР, Индонезии и других стран.Ранее херсонский губернатор Владимир Сальдо назвал выборы президента РФ историческим моментом, призвав граждан проявить гражданскую ответственность и реализовать свое конституционное право.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области на участках образовались очередиКак иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской областиЭто исторический момент: Сальдо проголосовал на выборах президента России
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, выборы, общество, новости, видео
Настроение боевое: как жители Херсонщины голосуют на выборах
Жители Херсонской области голосуют на выборах президента с надеждой на мир и развитие
ГЕНИЧЕСК, 15 мар - РИА Новости Крым.
Жители Херсонской области активно голосуют на выборах президента, люди приходят на участки с хорошим настроением и с надеждой на мир и стабильное развитие региона. Своими впечатлениями жители региона поделились с корреспондентом РИА Новости Крым.
Житель Геническа Олег очень давно живет в Херсонской области. По его словам, регион за последние время серьезно изменился в лучшую сторону. Многие его знакомые, уехавшие из области в 2022 году, уже вернулись, и это, по его словам, лучшее доказательство позитивных перемен и надежд на будущее в составе России.
"Именно поэтому я сегодня здесь, на участке, и голосую, потому что хочу, чтобы область развивалась дальше. Какое настроение? Боевое. Понимаю, что у нас еще неспокойно, но рано или поздно боевые действия заканчиваются, и нужно здесь и сейчас жить, работать и развивать наш регион", - убежден мужчина.
Девушка по имени Вилория приехала на работу в Херсонскую область из Санкт-Петербурга и воспользовалась услугой "Мобильный избиратель", чтобы проголосовать в Геническе на выборах президента.
"Пришла сегодня пораньше, чтобы до работы проголосовать. Конечно, надеемся на мир и стабильность. Почему голосую? Считаю, что каждый голос важен для России. Участием в выборах мы вносим свой вклад в развитие нашей большой страны", - сказала она.
В целом выборы в Геническе проходят штатно и спокойно, нарушений не фиксируется, рассказала наблюдатель одного из кандидатов в президенты по имени Карина.
"У нас на участке все спокойно, большинство людей приходят с улыбками на лицах, свободно голосуют. Боимся ли мы угроз или мести со стороны наших противников? Лично я нет. Тем более, я не в первый раз участвую в выборах как наблюдатель, знаю, как проходит этот процесс. Если и поступают какие-то угрозы, мы на них не обращаем внимания", - говорит девушка.
"Голосование проходит спокойно, никаких сбоев и жалоб, - подтверждает глава Генического муниципального округа Елена Терских. - Все избирательные участки открыты. Люди идут с хорошим настроением, что для нас очень важно. Мы голосуем за Россию, за будущее наше и наших детей. Поэтому я сегодня пришла на участок и проголосовала".
С 15 по 17 марта в Херсонской области проходит основное голосование по выборам президента. На территории региона открыт 61 участок. Голосование будет проходить с 8:00 до 16:00 по местному времени.
За ходом голосования следят независимые наблюдатели и наблюдатели от партий, а также 10 иностранных электоральных экспертов из США, Германии, Франции, Мексики, Кении, Замбии, ЮАР, Индонезии и других стран.
Ранее херсонский губернатор Владимир Сальдо назвал
выборы президента РФ историческим моментом, призвав граждан проявить гражданскую ответственность и реализовать свое конституционное право.
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