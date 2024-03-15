https://crimea.ria.ru/20240315/nastroenie-boevoe-kak-zhiteli-khersonschiny-golosuyut-na-vyborakh-1135695260.html

Настроение боевое: как жители Херсонщины голосуют на выборах

Настроение боевое: как жители Херсонщины голосуют на выборах - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Настроение боевое: как жители Херсонщины голосуют на выборах

Жители Херсонской области активно голосуют на выборах президента, люди приходят на участки с хорошим настроением и с надеждой на мир и стабильное развитие... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T12:22

2024-03-15T12:22

2024-03-15T12:22

выборы президента россии

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 15 мар - РИА Новости Крым. Жители Херсонской области активно голосуют на выборах президента, люди приходят на участки с хорошим настроением и с надеждой на мир и стабильное развитие региона. Своими впечатлениями жители региона поделились с корреспондентом РИА Новости Крым. Житель Геническа Олег очень давно живет в Херсонской области. По его словам, регион за последние время серьезно изменился в лучшую сторону. Многие его знакомые, уехавшие из области в 2022 году, уже вернулись, и это, по его словам, лучшее доказательство позитивных перемен и надежд на будущее в составе России. Девушка по имени Вилория приехала на работу в Херсонскую область из Санкт-Петербурга и воспользовалась услугой "Мобильный избиратель", чтобы проголосовать в Геническе на выборах президента. "Пришла сегодня пораньше, чтобы до работы проголосовать. Конечно, надеемся на мир и стабильность. Почему голосую? Считаю, что каждый голос важен для России. Участием в выборах мы вносим свой вклад в развитие нашей большой страны", - сказала она. В целом выборы в Геническе проходят штатно и спокойно, нарушений не фиксируется, рассказала наблюдатель одного из кандидатов в президенты по имени Карина. "Голосование проходит спокойно, никаких сбоев и жалоб, - подтверждает глава Генического муниципального округа Елена Терских. - Все избирательные участки открыты. Люди идут с хорошим настроением, что для нас очень важно. Мы голосуем за Россию, за будущее наше и наших детей. Поэтому я сегодня пришла на участок и проголосовала".С 15 по 17 марта в Херсонской области проходит основное голосование по выборам президента. На территории региона открыт 61 участок. Голосование будет проходить с 8:00 до 16:00 по местному времени.За ходом голосования следят независимые наблюдатели и наблюдатели от партий, а также 10 иностранных электоральных экспертов из США, Германии, Франции, Мексики, Кении, Замбии, ЮАР, Индонезии и других стран.Ранее херсонский губернатор Владимир Сальдо назвал выборы президента РФ историческим моментом, призвав граждан проявить гражданскую ответственность и реализовать свое конституционное право.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области на участках образовались очередиКак иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской областиЭто исторический момент: Сальдо проголосовал на выборах президента России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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