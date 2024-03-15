https://crimea.ria.ru/20240315/kak-inostrannye-eksperty-otsenivayut-khod-golosovaniya-v-khersonskoy-oblasti-1135685259.html
Как иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской области
Как иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Как иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской области
Выборы президента России в Херсонской области проходят демократично, люди с хорошим настроением приходят на участки и свободно голосуют. Такими впечатлениями... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T10:19
2024-03-15T10:19
2024-03-15T10:19
выборы президента россии
херсонская область
новые регионы россии
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
общество
международные наблюдатели
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0f/1135685853_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4c7ce18c700d77ffce676fafb0dde8a6.jpg
ГЕНИЧЕСК, 15 мар - РИА Новости Крым. Выборы президента России в Херсонской области проходят демократично, люди с хорошим настроением приходят на участки и свободно голосуют. Такими впечатлениями поделился электоральный эксперт из Кении Эзекил Канаги Мутее. "Я приехал сюда, чтобы понаблюдать за тем, как в Херсонской области соблюдаются права человека, в частности, право на свободное волеизъявление в ходе выборов, имеют ли люди возможность свободно проголосовать, и за тем, как организован процесс", - сказал Мутее. Делясь первыми впечатлениями с журналистами, эксперт отметил, что одним из важнейших обстоятельств является своевременное открытие всех избирательных участков. 15-17 марта в Херсонской области проходит основное голосование по выборам президента России. На территории региона открыт 61 участок. За ходом голосования следят независимые наблюдатели и наблюдатели от партий, а также 10 иностранных электоральных экспертов из США, Германии, Франции, Мексики, Кении, Замбии, ЮАР, Индонезии и других стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Это исторический момент: Сальдо проголосовал на выборах президента России Аксенов призвал крымчан отдать свой голос за будущее страны В Крыму открылись все 1130 избирательных участков – Малышев
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0f/1135685853_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_79ad7932fc1ce0daf829f18c5f85cc67.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, общество, международные наблюдатели, выборы, видео
Как иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской области
Выборы в Херсонской области проходят свободно и демократично - эксперт из Кении