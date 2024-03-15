https://crimea.ria.ru/20240315/kak-inostrannye-eksperty-otsenivayut-khod-golosovaniya-v-khersonskoy-oblasti-1135685259.html

Как иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской области

Как иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Как иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской области

Выборы президента России в Херсонской области проходят демократично, люди с хорошим настроением приходят на участки и свободно голосуют. Такими впечатлениями... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T10:19

2024-03-15T10:19

2024-03-15T10:19

выборы президента россии

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новые регионы россии

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ГЕНИЧЕСК, 15 мар - РИА Новости Крым. Выборы президента России в Херсонской области проходят демократично, люди с хорошим настроением приходят на участки и свободно голосуют. Такими впечатлениями поделился электоральный эксперт из Кении Эзекил Канаги Мутее. "Я приехал сюда, чтобы понаблюдать за тем, как в Херсонской области соблюдаются права человека, в частности, право на свободное волеизъявление в ходе выборов, имеют ли люди возможность свободно проголосовать, и за тем, как организован процесс", - сказал Мутее. Делясь первыми впечатлениями с журналистами, эксперт отметил, что одним из важнейших обстоятельств является своевременное открытие всех избирательных участков. 15-17 марта в Херсонской области проходит основное голосование по выборам президента России. На территории региона открыт 61 участок. За ходом голосования следят независимые наблюдатели и наблюдатели от партий, а также 10 иностранных электоральных экспертов из США, Германии, Франции, Мексики, Кении, Замбии, ЮАР, Индонезии и других стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Это исторический момент: Сальдо проголосовал на выборах президента России Аксенов призвал крымчан отдать свой голос за будущее страны В Крыму открылись все 1130 избирательных участков – Малышев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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