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Как иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Как иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской области
Как иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Как иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской области
Выборы президента России в Херсонской области проходят демократично, люди с хорошим настроением приходят на участки и свободно голосуют. Такими впечатлениями... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T10:19
2024-03-15T10:19
выборы президента россии
херсонская область
новые регионы россии
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
общество
международные наблюдатели
выборы
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ГЕНИЧЕСК, 15 мар - РИА Новости Крым. Выборы президента России в Херсонской области проходят демократично, люди с хорошим настроением приходят на участки и свободно голосуют. Такими впечатлениями поделился электоральный эксперт из Кении Эзекил Канаги Мутее. "Я приехал сюда, чтобы понаблюдать за тем, как в Херсонской области соблюдаются права человека, в частности, право на свободное волеизъявление в ходе выборов, имеют ли люди возможность свободно проголосовать, и за тем, как организован процесс", - сказал Мутее. Делясь первыми впечатлениями с журналистами, эксперт отметил, что одним из важнейших обстоятельств является своевременное открытие всех избирательных участков. 15-17 марта в Херсонской области проходит основное голосование по выборам президента России. На территории региона открыт 61 участок. За ходом голосования следят независимые наблюдатели и наблюдатели от партий, а также 10 иностранных электоральных экспертов из США, Германии, Франции, Мексики, Кении, Замбии, ЮАР, Индонезии и других стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Это исторический момент: Сальдо проголосовал на выборах президента России Аксенов призвал крымчан отдать свой голос за будущее страны В Крыму открылись все 1130 избирательных участков – Малышев
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херсонская область, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, общество, международные наблюдатели, выборы, видео
Как иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской области

Выборы в Херсонской области проходят свободно и демократично - эксперт из Кении

10:19 15.03.2024
 
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ГЕНИЧЕСК, 15 мар - РИА Новости Крым. Выборы президента России в Херсонской области проходят демократично, люди с хорошим настроением приходят на участки и свободно голосуют. Такими впечатлениями поделился электоральный эксперт из Кении Эзекил Канаги Мутее.
"Я приехал сюда, чтобы понаблюдать за тем, как в Херсонской области соблюдаются права человека, в частности, право на свободное волеизъявление в ходе выборов, имеют ли люди возможность свободно проголосовать, и за тем, как организован процесс", - сказал Мутее.
Делясь первыми впечатлениями с журналистами, эксперт отметил, что одним из важнейших обстоятельств является своевременное открытие всех избирательных участков.
"Люди имеют возможность прийти и свободно отдать свой голос. Это то, что я вижу сейчас, и что меня очень радует", - добавил он.
15-17 марта в Херсонской области проходит основное голосование по выборам президента России. На территории региона открыт 61 участок. За ходом голосования следят независимые наблюдатели и наблюдатели от партий, а также 10 иностранных электоральных экспертов из США, Германии, Франции, Мексики, Кении, Замбии, ЮАР, Индонезии и других стран.
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