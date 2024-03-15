https://crimea.ria.ru/20240315/v-khersonskoy-oblasti-na-uchastkakh-obrazovalis-ocheredi-1135687915.html

В Херсонской области на участках образовались очереди

В Херсонской области на участках образовались очереди - РИА Новости Крым, 15.03.2024

В Херсонской области на участках образовались очереди

В Херсонской области выборы президента России проходят в штатном режиме, жители активно голосуют, сообщил председатель областного правительства Андрей... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T10:47

2024-03-15T10:47

2024-03-15T10:47

херсонская область

центризбирком херсонской области

андрей алексеенко

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ГЕНИЧЕСК, 15 мар – РИА Новости Крым. В Херсонской области выборы президента России проходят в штатном режиме, жители активно голосуют, сообщил председатель областного правительства Андрей Алексеенко.Для Херсонской области, как и для остальных новых субъектов РФ, это первые выборы главы российского государства. Жители области смогут проголосовать непосредственно на участках и на дому. В основные дни голосования 15, 16 и 17 марта работает 61 стационарный участок. Голосование будет проходить с 8:00 до 16:00 по местному времени.Ранее херсонский губернатор Владимир Сальдо назвал выборы президента РФ историческим моментом, призвав граждан проявить гражданскую ответственность и реализовать свое конституционное право.Читайте также на РИА Новости Крым:Это исторический момент: Сальдо проголосовал на выборах президента РоссииНа Херсонщине стартовало трехдневное голосование на выборах президента РФВ Крыму открылись все 1130 избирательных участков – Малышев

херсонская область

геническ

новые регионы россии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, центризбирком херсонской области, андрей алексеенко, общество, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, выборы, геническ, новые регионы россии