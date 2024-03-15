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В Херсонской области на участках образовались очереди
В Херсонской области на участках образовались очереди - РИА Новости Крым, 15.03.2024
В Херсонской области на участках образовались очереди
В Херсонской области выборы президента России проходят в штатном режиме, жители активно голосуют, сообщил председатель областного правительства Андрей... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T10:47
2024-03-15T10:47
2024-03-15T10:47
херсонская область
центризбирком херсонской области
андрей алексеенко
общество
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
выборы
геническ
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ГЕНИЧЕСК, 15 мар – РИА Новости Крым. В Херсонской области выборы президента России проходят в штатном режиме, жители активно голосуют, сообщил председатель областного правительства Андрей Алексеенко.Для Херсонской области, как и для остальных новых субъектов РФ, это первые выборы главы российского государства. Жители области смогут проголосовать непосредственно на участках и на дому. В основные дни голосования 15, 16 и 17 марта работает 61 стационарный участок. Голосование будет проходить с 8:00 до 16:00 по местному времени.Ранее херсонский губернатор Владимир Сальдо назвал выборы президента РФ историческим моментом, призвав граждан проявить гражданскую ответственность и реализовать свое конституционное право.Читайте также на РИА Новости Крым:Это исторический момент: Сальдо проголосовал на выборах президента РоссииНа Херсонщине стартовало трехдневное голосование на выборах президента РФВ Крыму открылись все 1130 избирательных участков – Малышев
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, центризбирком херсонской области, андрей алексеенко, общество, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, выборы, геническ, новые регионы россии
В Херсонской области на участках образовались очереди
Жители Херсонской области активно участвуют в выборах президента России