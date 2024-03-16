https://crimea.ria.ru/20240316/progolosovat-na-domu-kak-i-komu-mozhno--1135692859.html

Проголосовать на дому: как и кому можно

Проголосовать на дому: как и кому можно - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Проголосовать на дому: как и кому можно

В Феодосии, как и в других регионах, организован процесс надомного голосования по предварительным заявкам для тех, кто из-за болезни или по другим уважительным... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T12:06

2024-03-16T12:06

2024-03-16T12:06

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ФЕОДОСИЯ, 16 мар - РИА Новости Крым. В Феодосии, как и в других регионах, организован процесс надомного голосования по предварительным заявкам для тех, кто из-за болезни или по другим уважительным причинам не смог прийти на участок. За процессом голосования на участке № 444 наблюдали корреспонденты РИА Новости Крым. "На сегодняшний день у нас зарегистрировано 108 избирателей, которые изъявили желание проголосовать на дому. Участники избирательной комиссии выезжают на адреса, избиратели нам говорят, на какой день им удобно - все по желанию людей", - говорит председатель избирательного участка Анжела Коргун. Для голосования вне участка используются специальные переносные ящики, каждый из них опечатан. Процесс на местах проходит быстро и комфортно для людей, с соблюдением всех законодательных норм. Удобство процесса отмечают и сами избиратели. Евдокия Дмитриевна Карпенко - инвалид первой группы, уже много лет голосует на дому. Галина Викторовна Кувардина в этом году отметила 95-летие, уже много лет женщина не выходит из дома, но выразить свою гражданскую позицию считает крайне важной задачей: "Конечно, я довольна, что ко мне пришли. Я уже не могу идти ни на какие пункты - ноги не ходят, и я очень довольна. Очень удобно. Мне ненужно никуда выходить, ничего искать". По словам главы Феодосийской территориальной избирательной комиссии Виктории Татариновой, сейчас прием заявок от граждан, желающих проголосовать на дому, продолжается: те избиратели, которые по уважительным причинам не могут прийти на избирательный участок - мешает состояние здоровья, пожилой возраст, уход за пожилыми или больными людьми - могут подать заявление в участковую комиссию и обозначить удобное для себя время. "Комиссия обязательно придет к ним на дом, и эти люди смогут проголосовать дома. Также на территории муниципалитета все три дня будет проводиться так называемая дополнительная форма голосования: избиратель сможет прийти не только на участок, дополнительные пункты будут развернуты и на придомовых территориях. Таких пунктов в Феодосии более ста, объявления о месте и времени проведения такого голосования расклеены, и дальше оповещение происходит в текущем режиме", - проинформировала Татаринова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.Также проголосовать можно онлайн при помощи дистанционного электронного голосования - ДЭГ. Оно доступно жителям 29 регионов, в том числе крымчанам, для этого нужно было предварительно подать заявление на "Госуслугах". Также граждане имеют возможность по предварительной заявке проголосовать дома в связи с уважительными причинами: болезнью, необходимостью ухаживать за больным родственником и другими.За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели.Читайте также на РИА Новости Крым:Как за своего президента голосуют Крым, Севастополь и Херсонская область"Атмосфера боевая": как в Севастополе наблюдают за выборамиОмбудсмен Херсонской области проверил ход голосования в регионе

https://crimea.ria.ru/20240316/v-krymu-na-izbiratelnykh-uchastkakh-budut-proveryat-sumki-1135726789.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, выборы, общество, новости крыма, крым, выборы президента россии