https://crimea.ria.ru/20240315/ombudsmen-khersonskoy-oblasti-proveril-khod-golosovaniya-v-regione-1135709272.html

Омбудсмен Херсонской области проверил ход голосования в регионе

Омбудсмен Херсонской области проверил ход голосования в регионе - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Омбудсмен Херсонской области проверил ход голосования в регионе

Голосование на территории Херсонской области проходит как в прифронтовой зоне, так и в тыловых районах, явка высокая, все требования к процессу голосования... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T18:56

2024-03-15T18:56

2024-03-15T18:56

татьяна москалькова

выборы президента россии

сергей георгиев

херсонская область

новые регионы россии

общество

новости

выборы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Голосование на территории Херсонской области проходит как в прифронтовой зоне, так и в тыловых районах, явка высокая, все требования к процессу голосования соблюдены, вопросы безопасности стоят на первом месте. Об этом РИА Новости Крым сообщил Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев по итогам выездов на избирательные участки в первый день голосования в рамках президентских выборов в РФ.По данным уполномоченного при президенте РФ по правам человека Татьяны Москальковой, в первый день голосования свои двери в регионе открыли 61 избирательный участок. Голосуют жители во всех муниципалитетах, в том числе в прифронтовой 15-километровой зоне. За ходом голосования в области наблюдают как представители политических партий и общественности, так и международные эксперты из девяти стран, уточнила Москалькова в пятницу в своем Telegram-канале.Высокая явка на участках"С утра открылись избирательные участки. Несмотря на то, что регион находится под ежедневным обстрелом, под каждодневными угрозами со стороны киевского режима, люди идут, пришлось постоять в очереди, чтобы проголосовать в Геническе – явка высокая", – рассказал Георгиев.По его словам, поскольку регион прифронтовой, основная часть избирателей проголосовала во время предварительного – в особенности это касается отдаленных населенных пунктов. Несмотря на военное положение и ежедневные угрозы со стороны киевского режима, люди с радостью реализуют свое избирательное право.Работа избирательных комиссий"Территориальными и участковыми комиссиями отработан алгоритм, связанный с вопросами безопасности, отработаны разные сценарии на случай ракетной опасности, отключения электроэнергии и так далее. Вопросы безопасности стоят на первом месте и они соблюдены. Все нормы, требования, которые выдвигаются к процессу голосования, соблюдены. Наблюдатели как от партий, так и общественности, убедились в открытости голосования в Херсонской области", – продолжил Георгиев.По его словам, работа областной избирательной комиссии отлажена и выверена, с учетом опыта проведения референдума в сентябре 2022 года и первых региональных выборов в сентябре 2023-го.Выездное голосованиеВ частности омбудсмен посетил Гериатрический пансионат в Новотроицком районе области, где также проверил ход голосования.Также омбудсмен проверил условия проживания в пансионате, пообщался с персоналом, привез гуманитарную помощь: средства гигиены, моющие средства, совместно с руководством учреждения определили проблемные вопросы, которые предстоит решать.ВСУ ранее в пятницу нанесли удары по избирательным участкам в городе Каховка и селе Брилевка Херсонской области, есть пострадавшие, сообщали в избиркоме региона. Благодаря слаженным действиям сотрудников участковых избирательных комиссий избирателей эвакуировали из зданий. Еще один инцидент произошел в Скадовске. В мусорную урну перед избирательным участком заложили самодельное взрывное устройство. Произошла детонация. Жертв и пострадавших нет.Для Херсонской области, как и для остальных новых субъектов РФ, это первые выборы главы российского государства. Жители области смогут проголосовать непосредственно на участках и на дому. В основные дни голосования 15, 16 и 17 марта работает 61 стационарный участок. Голосование будет проходить с 8:00 до 16:00 по местному времени.Ранее Херсонский губернатор Владимир Сальдо назвал выборы президента РФ историческим моментом, призвав граждан проявить гражданскую ответственность и реализовать свое конституционное право. Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине стартовало трехдневное голосование на выборах президента РФКак иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской областиИностранные наблюдатели: Европа должна учиться проводить выборы у Крыма

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, сергей георгиев, херсонская область, новые регионы россии, общество, новости, выборы