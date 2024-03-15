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Как за своего президента голосуют Крым, Севастополь и Херсонская область - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Досрочное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Выборы президента России
https://crimea.ria.ru/20240315/kak-za-svoego-prezidenta-golosuyut-krym-sevastopol-i-khersonskaya-oblast--1135694334.html
Как за своего президента голосуют Крым, Севастополь и Херсонская область
Как за своего президента голосуют Крым, Севастополь и Херсонская область - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Как за своего президента голосуют Крым, Севастополь и Херсонская область
В Крыму и на новых территориях в 8 утра для избирателей открылись участки и стартовало голосование за кандидатов в президенты России. Проголосовать можно как... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T18:18
2024-03-15T18:18
крым
выборы президента россии
севастополь
херсонская область
политика
общество
выборы президента россии
фото
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В Крыму и на новых территориях в 8 утра для избирателей открылись участки и стартовало голосование за кандидатов в президенты России. Проголосовать можно как очно, так и онлайн – с помощью электронного дистанционного голосования.Как сообщил председатель Избиркома Республики Крым Михаил Малышев, в Крыму открылись все 1130 избирательных участков, голосование проходит в штатном режиме. Люди уже с утра выстроились в небольшие очереди и активно голосуют. В числе тех, кто отдал свой голос за того или иного кандидата в первой половине дня в пятницу – глава Крыма Сергей Аксенов, глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Среди голосующих – как те, кто делает свой выбор на дому, так как является очень пожилым или не может попасть на участок по состоянию здоровья, так и те, кто участвует в подобном мероприятии впервые в силу своего молодого возраста. По словам всех, кто принимает участие в голосовании, в том числе и для жителей новых регионов, для них это – возможность участвовать в жизни своей страны.Атмосфера на участках царит позитивная: звучит музыка и развеваются флаги, на ряде участков организованы буфеты. Избиратели приходят на выборы в приподнятом настроении. Иностранные наблюдатели, работающие на участках в Крыму, Севастополе и в новых регионах подчеркивают, что Избирательный процесс организован правильно, люди голосуют свободно, а таинство голосования гарантировано.Выборы президента России пройдут 15 – 17 марта 2024 года. В них принимают участие четыре кандидата. За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана. Проголосовать можно в течение всех трех дней – 1130 участков будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.Для Херсонской области, как и для остальных новых субъектов РФ, это первые выборы главы российского государства. Жители могут проголосовать непосредственно на участках и на дому. В основные дни голосования 15, 16 и 17 марта в Херсонской области работает 61 стационарный участок. Голосование будет проходить с 8:00 до 16:00 по местному времени, так как в регионе действует комендантский час.
https://crimea.ria.ru/20240315/nastroenie-boevoe-kak-zhiteli-khersonschiny-golosuyut-na-vyborakh-1135695260.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, выборы президента россии, севастополь, херсонская область, политика, общество, фото
Как за своего президента голосуют Крым, Севастополь и Херсонская область

Выборное настроение в Крыму и на новых территориях в фотоленте РИА Новости Крым

18:18 15.03.2024
 
© РИА Новости КрымГолосование на выборах президента России в Симферополе
Голосование на выборах президента России в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
В Крыму и на новых территориях в 8 утра для избирателей открылись участки и стартовало голосование за кандидатов в президенты России. Проголосовать можно как очно, так и онлайн – с помощью электронного дистанционного голосования.
Как сообщил председатель Избиркома Республики Крым Михаил Малышев, в Крыму открылись все 1130 избирательных участков, голосование проходит в штатном режиме.
Люди уже с утра выстроились в небольшие очереди и активно голосуют. В числе тех, кто отдал свой голос за того или иного кандидата в первой половине дня в пятницу – глава Крыма Сергей Аксенов, глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Среди голосующих – как те, кто делает свой выбор на дому, так как является очень пожилым или не может попасть на участок по состоянию здоровья, так и те, кто участвует в подобном мероприятии впервые в силу своего молодого возраста.
По словам всех, кто принимает участие в голосовании, в том числе и для жителей новых регионов, для них это – возможность участвовать в жизни своей страны.
Атмосфера на участках царит позитивная: звучит музыка и развеваются флаги, на ряде участков организованы буфеты. Избиратели приходят на выборы в приподнятом настроении.
Иностранные наблюдатели, работающие на участках в Крыму, Севастополе и в новых регионах подчеркивают, что Избирательный процесс организован правильно, люди голосуют свободно, а таинство голосования гарантировано.
Выборы президента России пройдут 15 – 17 марта 2024 года. В них принимают участие четыре кандидата. За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана. Проголосовать можно в течение всех трех дней – 1130 участков будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.
Для Херсонской области, как и для остальных новых субъектов РФ, это первые выборы главы российского государства. Жители могут проголосовать непосредственно на участках и на дому. В основные дни голосования 15, 16 и 17 марта в Херсонской области работает 61 стационарный участок. Голосование будет проходить с 8:00 до 16:00 по местному времени, так как в регионе действует комендантский час.
© РИА Новости Крым

Избирком Крыма готов к важному процессу народного волеизъявления.

Избирком Крыма
1 из 13

Избирком Крыма готов к важному процессу народного волеизъявления.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Люди идут на избирательные участки в Керчи.

Люди идут на избирательные участки в Керчи
2 из 13

Люди идут на избирательные участки в Керчи.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Члены избирательной комиссии и наблюдатели на одном из избирательных участков в Геническе Херсонской области.

Избирательные участки на выборах президента России в Херсонской области (Геническ)
3 из 13

Члены избирательной комиссии и наблюдатели на одном из избирательных участков в Геническе Херсонской области.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

На участках соблюдают все необходимые меры безопасности.

Голосование на выборах президента России в Симферополе
4 из 13

На участках соблюдают все необходимые меры безопасности.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

На выборы президента приглашают прийти в течение трех дней – с пятницы 15 марта по воскресенье 18 мая включительно.

Голосование на выборах президента России в Симферополе
5 из 13

На выборы президента приглашают прийти в течение трех дней – с пятницы 15 марта по воскресенье 18 мая включительно.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

На одном из участков в Феодосии организован буфет.

Выборы президента России, участки для голосования в Феодосии
6 из 13

На одном из участков в Феодосии организован буфет.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Жительница Херсонской области внимательно вчитывается в бюллетень, который содержит четыре фамилии кандидатов на пост президента России.

Жители Херсонской области голосуют на выборах президента России
7 из 13

Жительница Херсонской области внимательно вчитывается в бюллетень, который содержит четыре фамилии кандидатов на пост президента России.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

На выборы в Год семьи идут семьями.

Выборы президента России, участки для голосования в Феодосии
8 из 13

На выборы в Год семьи идут семьями.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В ходе выборов применяют самые современные технологии, благодаря которым фальсификация невозможна. На фото: комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Голосование на выборах президента России в Симферополе
9 из 13

В ходе выборов применяют самые современные технологии, благодаря которым фальсификация невозможна. На фото: комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проголосовал на выборах президента.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проголосовал на выборах президента
10 из 13

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проголосовал на выборах президента.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Голосование на дому на выборах президента России в Феодосии.

Голосование на дому на выборах президента России (Феодосия)
11 из 13

Голосование на дому на выборах президента России в Феодосии.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Иностранные наблюдатели на выборах президента России на одном из участков Геническа Херсонской области.

Выборы президента России в Херсонской области (Геническ)
12 из 13

Иностранные наблюдатели на выборах президента России на одном из участков Геническа Херсонской области.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Этот "гражданин" голосовать не может, у него нет избирательных прав. Но есть полное право сопровождать своих хозяев на участок.

Избирательные участки на выборах президента России в Херсонской области (Геническ)
13 из 13

Этот "гражданин" голосовать не может, у него нет избирательных прав. Но есть полное право сопровождать своих хозяев на участок.

© РИА Новости Крым
1 из 13

Избирком Крыма готов к важному процессу народного волеизъявления.

© РИА Новости Крым
2 из 13

Люди идут на избирательные участки в Керчи.

© РИА Новости Крым
3 из 13

Члены избирательной комиссии и наблюдатели на одном из избирательных участков в Геническе Херсонской области.

© РИА Новости Крым
4 из 13

На участках соблюдают все необходимые меры безопасности.

© РИА Новости Крым
5 из 13

На выборы президента приглашают прийти в течение трех дней – с пятницы 15 марта по воскресенье 18 мая включительно.

© РИА Новости Крым
6 из 13

На одном из участков в Феодосии организован буфет.

© РИА Новости Крым
7 из 13

Жительница Херсонской области внимательно вчитывается в бюллетень, который содержит четыре фамилии кандидатов на пост президента России.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 13

На выборы в Год семьи идут семьями.

© РИА Новости Крым
9 из 13

В ходе выборов применяют самые современные технологии, благодаря которым фальсификация невозможна. На фото: комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

© РИА Новости Крым
10 из 13

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проголосовал на выборах президента.

© РИА Новости Крым
11 из 13

Голосование на дому на выборах президента России в Феодосии.

© РИА Новости Крым
12 из 13

Иностранные наблюдатели на выборах президента России на одном из участков Геническа Херсонской области.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
13 из 13

Этот "гражданин" голосовать не может, у него нет избирательных прав. Но есть полное право сопровождать своих хозяев на участок.

© РИА Новости Крым
Жители Херсонской области рассказали, что голосуют на выборах президента с надеждой на мир и развитие - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
12:22Выборы президента России
Настроение боевое: как жители Херсонщины голосуют на выборах
 
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