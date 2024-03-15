https://crimea.ria.ru/20240315/kak-za-svoego-prezidenta-golosuyut-krym-sevastopol-i-khersonskaya-oblast--1135694334.html

Как за своего президента голосуют Крым, Севастополь и Херсонская область

Как за своего президента голосуют Крым, Севастополь и Херсонская область - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Как за своего президента голосуют Крым, Севастополь и Херсонская область

В Крыму и на новых территориях в 8 утра для избирателей открылись участки и стартовало голосование за кандидатов в президенты России. Проголосовать можно как... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T18:18

2024-03-15T18:18

2024-03-15T18:18

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В Крыму и на новых территориях в 8 утра для избирателей открылись участки и стартовало голосование за кандидатов в президенты России. Проголосовать можно как очно, так и онлайн – с помощью электронного дистанционного голосования.Как сообщил председатель Избиркома Республики Крым Михаил Малышев, в Крыму открылись все 1130 избирательных участков, голосование проходит в штатном режиме. Люди уже с утра выстроились в небольшие очереди и активно голосуют. В числе тех, кто отдал свой голос за того или иного кандидата в первой половине дня в пятницу – глава Крыма Сергей Аксенов, глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Среди голосующих – как те, кто делает свой выбор на дому, так как является очень пожилым или не может попасть на участок по состоянию здоровья, так и те, кто участвует в подобном мероприятии впервые в силу своего молодого возраста. По словам всех, кто принимает участие в голосовании, в том числе и для жителей новых регионов, для них это – возможность участвовать в жизни своей страны.Атмосфера на участках царит позитивная: звучит музыка и развеваются флаги, на ряде участков организованы буфеты. Избиратели приходят на выборы в приподнятом настроении. Иностранные наблюдатели, работающие на участках в Крыму, Севастополе и в новых регионах подчеркивают, что Избирательный процесс организован правильно, люди голосуют свободно, а таинство голосования гарантировано.Выборы президента России пройдут 15 – 17 марта 2024 года. В них принимают участие четыре кандидата. За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана. Проголосовать можно в течение всех трех дней – 1130 участков будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.Для Херсонской области, как и для остальных новых субъектов РФ, это первые выборы главы российского государства. Жители могут проголосовать непосредственно на участках и на дому. В основные дни голосования 15, 16 и 17 марта в Херсонской области работает 61 стационарный участок. Голосование будет проходить с 8:00 до 16:00 по местному времени, так как в регионе действует комендантский час.

https://crimea.ria.ru/20240315/nastroenie-boevoe-kak-zhiteli-khersonschiny-golosuyut-na-vyborakh-1135695260.html

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херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, выборы президента россии, севастополь, херсонская область, политика, общество, фото