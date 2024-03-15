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Впервые в жизни: на выборах президента голосуют юные жители Херсонщины

Впервые в жизни: на выборах президента голосуют юные жители Херсонщины - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Впервые в жизни: на выборах президента голосуют юные жители Херсонщины

В Херсонской области впервые в истории региона проходят выборы президента России, для многих юных жителей это первое голосование в жизни. Таких избирателей... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T11:02

2024-03-15T11:02

2024-03-15T12:48

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ГЕНИЧЕСК, 15 мар - РИА Новости Крым. В Херсонской области впервые в истории региона проходят выборы президента России, для многих юных жителей это первое голосование в жизни. Таких избирателей региона поздравляют главы участковых комиссий и дарят им специальные подарки от Избиркома. Жительница Геническа Екатерина Тернавская, которой недавно исполнилось 18 лет, поделилась своими впечатлениями.15 марта в Херсонской области проходит первый день основного трехдневного голосования по выборам президента России. Процесс идет штатно, избиратели активно идут на участки, иногда - целыми семьями. Люди приходят с хорошим настроением, провокаций и нарушений не зафиксировано, рассказала РИА Новости Крым председатель участковой избирательной комиссии № 82 города Геническа.С 15 по 17 марта в Херсонской области проходит основное голосование по выборам президента. На территории региона открыт 61 участок. Голосование будет проходить с 8:00 до 16:00 по местному времени. За ходом голосования следят независимые наблюдатели и наблюдатели от партий, а также 10 иностранных электоральных экспертов из США, Германии, Франции, Мексики, Кении, Замбии, ЮАР, Индонезии и других стран.Ранее херсонский губернатор Владимир Сальдо назвал выборы президента РФ историческим моментом, призвав граждан проявить гражданскую ответственность и реализовать свое конституционное право.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области на участках образовались очередиКак иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской областиЭто исторический момент: Сальдо проголосовал на выборах президента России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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