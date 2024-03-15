Рейтинг@Mail.ru
Впервые в жизни: на выборах президента голосуют юные жители Херсонщины - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Досрочное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Выборы президента России
https://crimea.ria.ru/20240315/vpervye-v-zhizni-na-vyborakh-prezidenta-golosuyut-yunye-zhiteli-khersonschiny-1135688876.html
Впервые в жизни: на выборах президента голосуют юные жители Херсонщины
Впервые в жизни: на выборах президента голосуют юные жители Херсонщины - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Впервые в жизни: на выборах президента голосуют юные жители Херсонщины
В Херсонской области впервые в истории региона проходят выборы президента России, для многих юных жителей это первое голосование в жизни. Таких избирателей... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T11:02
2024-03-15T12:48
херсонская область
выборы президента россии
общество
выборы
политика
новые регионы россии
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0f/1135683821_533:0:3804:1840_1920x0_80_0_0_3f4e1fda4640774396fe4b7b4630b81e.jpg
ГЕНИЧЕСК, 15 мар - РИА Новости Крым. В Херсонской области впервые в истории региона проходят выборы президента России, для многих юных жителей это первое голосование в жизни. Таких избирателей региона поздравляют главы участковых комиссий и дарят им специальные подарки от Избиркома. Жительница Геническа Екатерина Тернавская, которой недавно исполнилось 18 лет, поделилась своими впечатлениями.15 марта в Херсонской области проходит первый день основного трехдневного голосования по выборам президента России. Процесс идет штатно, избиратели активно идут на участки, иногда - целыми семьями. Люди приходят с хорошим настроением, провокаций и нарушений не зафиксировано, рассказала РИА Новости Крым председатель участковой избирательной комиссии № 82 города Геническа.С 15 по 17 марта в Херсонской области проходит основное голосование по выборам президента. На территории региона открыт 61 участок. Голосование будет проходить с 8:00 до 16:00 по местному времени. За ходом голосования следят независимые наблюдатели и наблюдатели от партий, а также 10 иностранных электоральных экспертов из США, Германии, Франции, Мексики, Кении, Замбии, ЮАР, Индонезии и других стран.Ранее херсонский губернатор Владимир Сальдо назвал выборы президента РФ историческим моментом, призвав граждан проявить гражданскую ответственность и реализовать свое конституционное право.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области на участках образовались очередиКак иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской областиЭто исторический момент: Сальдо проголосовал на выборах президента России
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0f/1135683821_942:0:3395:1840_1920x0_80_0_0_6f1288c1baac5d4aa31339e5b3595dae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, общество, выборы, политика, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, новости, видео
Впервые в жизни: на выборах президента голосуют юные жители Херсонщины

В Херсонской области юные жители впервые голосуют на выборах президента России

11:02 15.03.2024 (обновлено: 12:48 15.03.2024)
 
Читать в
ГЕНИЧЕСК, 15 мар - РИА Новости Крым. В Херсонской области впервые в истории региона проходят выборы президента России, для многих юных жителей это первое голосование в жизни. Таких избирателей региона поздравляют главы участковых комиссий и дарят им специальные подарки от Избиркома. Жительница Геническа Екатерина Тернавская, которой недавно исполнилось 18 лет, поделилась своими впечатлениями.
"Для меня это очень волнительный и радостный момент. Я люблю свою страну, это моя Родина, и я могу внести свой небольшой вклад в ее процветание и развитие, проголосовав сегодня на выборах президента", - рассказала девушка.
15 марта в Херсонской области проходит первый день основного трехдневного голосования по выборам президента России. Процесс идет штатно, избиратели активно идут на участки, иногда - целыми семьями. Люди приходят с хорошим настроением, провокаций и нарушений не зафиксировано, рассказала РИА Новости Крым председатель участковой избирательной комиссии № 82 города Геническа.

"Для нас это очень важное и радостное событие, которое проходит в нашей области впервые. Это настроение чувствуется и у членов нашей комиссии, и у избирателей. Заметно, что люди приходят с радостью и гордостью за свою страну, с надеждой на достойное будущее", - рассказала председатель УИК.

С 15 по 17 марта в Херсонской области проходит основное голосование по выборам президента. На территории региона открыт 61 участок. Голосование будет проходить с 8:00 до 16:00 по местному времени.
За ходом голосования следят независимые наблюдатели и наблюдатели от партий, а также 10 иностранных электоральных экспертов из США, Германии, Франции, Мексики, Кении, Замбии, ЮАР, Индонезии и других стран.
Ранее херсонский губернатор Владимир Сальдо назвал выборы президента РФ историческим моментом, призвав граждан проявить гражданскую ответственность и реализовать свое конституционное право.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Херсонской области на участках образовались очереди
Как иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской области
Это исторический момент: Сальдо проголосовал на выборах президента России
 
Выборы президента РоссииХерсонская областьОбществоВыборыПолитикаНовые регионы РоссииЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:34"Семейная ипотека" стала самой популярной льготной госпрограммой в Крыму
12:22Настроение боевое: как жители Херсонщины голосуют на выборах
12:09Подросток пострадал в столкновении BMW и троллейбуса в Симферополе
11:57Люди в погонах сделают достойный выбор: Колбин проголосовал в Севастополе
11:21Как работает Керченская паромная переправа в пятницу
11:10Макрон сделал заявление по Крыму
11:02Впервые в жизни: на выборах президента голосуют юные жители Херсонщины
10:51Наемники ВСУ на вертолетах пытались прорваться в Белгородскую область
10:47В Херсонской области на участках образовались очереди
10:34Путал ПВО ложными целями: украинский агент задержан за госизмену
10:19Как иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской области
10:06Двое крымчан ответят за незаконную охоту на благородного оленя
09:58Владимир Константинов: Крымская весна – элемент сплочения русской нации
09:49Это исторический момент: Сальдо проголосовал на выборах президента России
09:48Аксенов призвал крымчан отдать свой голос за будущее страны
09:45ВСУ атаковали Белгород: два человека пострадали, повреждены 23 квартиры
09:33Настроение праздничное: Развожаев проголосовал на выборах президента
09:12Константинов проголосовал на президентских выборах в Крыму
09:07В Крыму открылись все 1130 избирательных участков – Малышев
09:03В Феодосии стартовал избирательный процесс – обстановка на участках
Лента новостейМолния