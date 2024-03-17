https://crimea.ria.ru/20240317/tsik-o-ddos-atakakh-na-vyborakh-v-etoy-kibervoyne-my-tozhe-pobedim-1135759586.html

ЦИК о DDoS-атаках на выборах: в этой кибервойне мы тоже победим

ЦИК о DDoS-атаках на выборах: в этой кибервойне мы тоже победим - РИА Новости Крым, 17.03.2024

ЦИК о DDoS-атаках на выборах: в этой кибервойне мы тоже победим

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что многочисленные попытки DDoS-атак на ресурсы ЦИК были заблокированы. РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T11:24

2024-03-17T11:24

2024-03-17T11:24

выборы президента россии

россия

выборы

центральная избирательная комиссия россии (цик)

элла памфилова

цифровая безопасность

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что многочисленные попытки DDoS-атак на ресурсы ЦИК были заблокированы. По словам главы Центризбиркома, все атаки были заблокированы внутренними средствами защиты ЦИК, Ростелекомом и Роскомнадзором.Также Элла Памфилова отметила, что с начала голосования было заблокировано около 280 тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭК). Из них непосредственно на портал голосования предпринято 215 тысяч попыток атак. На портал наблюдения за ДЭГ было осуществлено почти 65 тысяч атак.Сейчас, по ее словам, сайт Центральной избирательной комиссии работает штатно, сбоев в его работе не зафиксировано.Кроме того, Элла Памфилова сообщила, что к третьему дню голосования на выборах президента РФ явка избирателей в целом по стране составляет 61,37% с учетом ДЭГ. На выборах работают 1115 международных наблюдателей из 129 стран мира.Читайте также на РИА Новости Крым:1165 участков открылись в Крыму в завершающий день голосованияЯвка на выборах в Крыму составила 72,07%Сколько крымчан пожелали проголосовать онлайн на выборах президента

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россия, выборы, центральная избирательная комиссия россии (цик), элла памфилова, цифровая безопасность, происшествия, новости