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Сколько крымчан пожелали проголосовать онлайн на выборах президента - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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Сколько крымчан пожелали проголосовать онлайн на выборах президента
Сколько крымчан пожелали проголосовать онлайн на выборах президента - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Сколько крымчан пожелали проголосовать онлайн на выборах президента
Избирательная комиссия Крыма приняла более 76 тысяч заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России. Об этом в... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T16:21
2024-02-28T16:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Избирательная комиссия Крыма приняла более 76 тысяч заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила зампредседателя Избиркома республики Инна Гузеева.В свою очередь сервисом "Мобильный избиратель", позволяющим проголосовать на выборах по месту нахождения, на данный момент воспользовались 17,8 тыс. крымчан, добавила Гузеева.Заявление на участие в ДЭГ можно подать на портале "Госуслуги" до 11 марта включительно. Для включения в список избирателей по месту нахождения ("Мобильный избиратель") можно подать не позже, чем за три дня до первого дня голосования (15 марта) на портале Госуслуг, в многофункциональных центрах или территориальных избирательных комиссиях до 11 марта.Помимо традиционной формы голосования непосредственно на избирательных участках и ДЭГ, в Крыму на выборах главы государства будет применяться традиционное голосование на дому, на придомовых территориях, а также голосование групп избирателей в тех населенных пунктах, где нет помещений для голосования, добавила Гузеева.Выборы президента России состоятся 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В бюллетень включены четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).По информации Избиркома РФ, по состоянию на 28 февраля более трех миллионов россиян подали заявки на участие в ДЭГ. Такой формат голосования доступен жителям 28 регионов. 1,8 миллиона заявились на голосование через программу "Мобильный избиратель".Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 300 волонтеров будут работать на выборах президента РФДосрочное голосование на выборах президента проходит на ХерсонщинеДосрочное голосование на выборах президента России началось на Запорожье
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Новости
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4.7
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выборы, выборы президента россии, крым, избирательная комиссия республики крым, инна гузеева, новости крыма, новости, политика
Сколько крымчан пожелали проголосовать онлайн на выборах президента

Более 76 тысяч крымчан пожелали проголосовать онлайн на выборах президента РФ – Избирком

16:21 28.02.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Избирательная комиссия Крыма приняла более 76 тысяч заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила зампредседателя Избиркома республики Инна Гузеева.
"По состоянию на вчерашний день данным способом голосования (ДЭГ – ред.) планируют воспользоваться уже более 76 тысяч избирателей. Это то количество заявлений, которое подано по состоянию на вчерашний день", – сказала она.
В свою очередь сервисом "Мобильный избиратель", позволяющим проголосовать на выборах по месту нахождения, на данный момент воспользовались 17,8 тыс. крымчан, добавила Гузеева.
Заявление на участие в ДЭГ можно подать на портале "Госуслуги" до 11 марта включительно. Для включения в список избирателей по месту нахождения ("Мобильный избиратель") можно подать не позже, чем за три дня до первого дня голосования (15 марта) на портале Госуслуг, в многофункциональных центрах или территориальных избирательных комиссиях до 11 марта.
Помимо традиционной формы голосования непосредственно на избирательных участках и ДЭГ, в Крыму на выборах главы государства будет применяться традиционное голосование на дому, на придомовых территориях, а также голосование групп избирателей в тех населенных пунктах, где нет помещений для голосования, добавила Гузеева.
"У нас есть участки, которые включают в свои границы несколько населенных пунктов, и помещение для голосования находится только в одном из них. Для этих категорий будут установлены графики, будут определены места для такого голосования. Соответствующее постановление наша комиссия должна принять не позднее 7 марта", - отметила она.
Выборы президента России состоятся 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В бюллетень включены четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
По информации Избиркома РФ, по состоянию на 28 февраля более трех миллионов россиян подали заявки на участие в ДЭГ. Такой формат голосования доступен жителям 28 регионов. 1,8 миллиона заявились на голосование через программу "Мобильный избиратель".
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