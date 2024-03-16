https://crimea.ria.ru/20240316/zablokirovany-160-tysyach-kiberatak-na-resursy-dek--pamfilova-1135744858.html

Заблокированы 160 тысяч кибератак на ресурсы ДЭК – Памфилова

Заблокированы 160 тысяч кибератак на ресурсы ДЭК – Памфилова - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Заблокированы 160 тысяч кибератак на ресурсы ДЭК – Памфилова

Более сотни тысяч кибератак на ресурсы дистанционного электронного голосования заблокированы на выборах президента РФ. Основной удар пришелся на портал... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T19:31

2024-03-16T19:31

2024-03-16T19:31

выборы президента россии

дистанционное электронное голосование (дэг)

элла памфилова

киберпреступность

кибербезопасность

центральная избирательная комиссия россии (цик)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Более сотни тысяч кибератак на ресурсы дистанционного электронного голосования заблокированы на выборах президента РФ. Основной удар пришелся на портал голосования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центризбиркома Эллу Памфилову.Попытки вмешаться в процедуру голосования некоторые избиратели осуществляют и на избирательных участках. Так на одном из участков в Ялте женщина залила зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Бюллетени не пострадали. Это был уже второй случай в крымском регионе за 15 марта.Глава крымского Избиркома Михаил Малышев сообщил РИА Новости Крым, что инциденты с зеленкой на двух участках в Крыму не привели к порче бюллетеней, голоса избирателей учтены.Помешать выборам пытаются и в новых регионах через атаки со стороны ВСУ. В субботу в Каховке в результате обстрела дронами со стороны украинских террористов погибла 50-летняя женщина, еще четыре человека ранены. Украинский дрон, убивший женщину, террористы направили на памятник жертвам фашизмаОсновное голосование на выборах президента РФ впервые проводится в течение трех дней: с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько крымчан пожелали проголосовать онлайн на выборах президентаИностранные наблюдатели: Европа должна учиться у Крыма проводить выборыВыборы в Херсонской области: как обеспечена безопасность голосования

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дистанционное электронное голосование (дэг), элла памфилова, киберпреступность, кибербезопасность, центральная избирательная комиссия россии (цик), новости