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Заблокированы 160 тысяч кибератак на ресурсы ДЭК – Памфилова - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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Выборы президента России
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Заблокированы 160 тысяч кибератак на ресурсы ДЭК – Памфилова
Заблокированы 160 тысяч кибератак на ресурсы ДЭК – Памфилова - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Заблокированы 160 тысяч кибератак на ресурсы ДЭК – Памфилова
Более сотни тысяч кибератак на ресурсы дистанционного электронного голосования заблокированы на выборах президента РФ. Основной удар пришелся на портал... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T19:31
2024-03-16T19:31
выборы президента россии
дистанционное электронное голосование (дэг)
элла памфилова
киберпреступность
кибербезопасность
центральная избирательная комиссия россии (цик)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Более сотни тысяч кибератак на ресурсы дистанционного электронного голосования заблокированы на выборах президента РФ. Основной удар пришелся на портал голосования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центризбиркома Эллу Памфилову.Попытки вмешаться в процедуру голосования некоторые избиратели осуществляют и на избирательных участках. Так на одном из участков в Ялте женщина залила зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Бюллетени не пострадали. Это был уже второй случай в крымском регионе за 15 марта.Глава крымского Избиркома Михаил Малышев сообщил РИА Новости Крым, что инциденты с зеленкой на двух участках в Крыму не привели к порче бюллетеней, голоса избирателей учтены.Помешать выборам пытаются и в новых регионах через атаки со стороны ВСУ. В субботу в Каховке в результате обстрела дронами со стороны украинских террористов погибла 50-летняя женщина, еще четыре человека ранены. Украинский дрон, убивший женщину, террористы направили на памятник жертвам фашизмаОсновное голосование на выборах президента РФ впервые проводится в течение трех дней: с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько крымчан пожелали проголосовать онлайн на выборах президентаИностранные наблюдатели: Европа должна учиться у Крыма проводить выборыВыборы в Херсонской области: как обеспечена безопасность голосования
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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дистанционное электронное голосование (дэг), элла памфилова, киберпреступность, кибербезопасность, центральная избирательная комиссия россии (цик), новости
Заблокированы 160 тысяч кибератак на ресурсы ДЭК – Памфилова

160 тысяч кибератак на ресурсы ДЭГ заблокированы с начала голосования на выборах

19:31 16.03.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИнформационная безопасность
Информационная безопасность - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Более сотни тысяч кибератак на ресурсы дистанционного электронного голосования заблокированы на выборах президента РФ. Основной удар пришелся на портал голосования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центризбиркома Эллу Памфилову.

"С начала голосования было заблокировано 160 тысяч атак на ресурсы ДЭГ, основным ударам подвергался непосредственно портал голосования, где голосуют. Это было 130 тысяч DDоS-атак, почти 30 тысяч атак – на портал наблюдения за ДЭГ", – сообщила Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК.

Попытки вмешаться в процедуру голосования некоторые избиратели осуществляют и на избирательных участках. Так на одном из участков в Ялте женщина залила зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Бюллетени не пострадали. Это был уже второй случай в крымском регионе за 15 марта.
Глава крымского Избиркома Михаил Малышев сообщил РИА Новости Крым, что инциденты с зеленкой на двух участках в Крыму не привели к порче бюллетеней, голоса избирателей учтены.
Помешать выборам пытаются и в новых регионах через атаки со стороны ВСУ. В субботу в Каховке в результате обстрела дронами со стороны украинских террористов погибла 50-летняя женщина, еще четыре человека ранены. Украинский дрон, убивший женщину, террористы направили на памятник жертвам фашизма
Основное голосование на выборах президента РФ впервые проводится в течение трех дней: с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата.
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Выборы президента РоссииДистанционное электронное голосование (ДЭГ)Элла ПамфиловаКиберпреступностьКибербезопасностьЦентральная избирательная комиссия России (ЦИК)Новости
 
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