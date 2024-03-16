https://crimea.ria.ru/20240316/v-kakhovke-dron-atakoval-pamyatnik-zhertvam-fashistov-pogibla-zhenschina-1135738643.html
В Каховке дрон атаковал памятник жертвам фашистов: погибла женщина
В Каховке дрон атаковал памятник жертвам фашистов: погибла женщина - РИА Новости Крым, 16.03.2024
В Каховке дрон атаковал памятник жертвам фашистов: погибла женщина
В Херсонской области ВСУ атаковали дронами Каховку – погибла женщина. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T15:45
2024-03-16T15:45
2024-03-16T16:08
каховка
херсонская область
общество
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
владимир сальдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119074275_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_504ad64296b1090817eb1477b2750d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. В Херсонской области ВСУ атаковали дронами Каховку – погибла женщина. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.По словам Сальдо, пострадавшим оказана медицинская помощь. На местах прилетов работают оперативные службы."Киевский режим безуспешно пытается дестабилизировать обстановку в городе во время голосования — каховчане продолжают голосовать. Жителей Херсонщины запугать не получится — они сделали свой выбор", - подчеркнул губернатор.Ранее возле одного из избирательных участков в Скадовске Херсонской области сработало взрывное устройство. Тем не менее, местные жители по-прежнему активно голосуют на выборах президента России.Ранее сообщалось, что безопасность членов избиркома Херсонской области во время выборов президента Российской Федерации обеспечивает Росгвардия.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской областиОмбудсмен Херсонской области проверил ход голосования в регионеКак иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской области
https://crimea.ria.ru/20240316/voditel-i-passazhirka-pogibli-v-gruzovike-ot-popadaniya-snaryada-1135728363.html
каховка
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119074275_138:0:1578:1080_1920x0_80_0_0_d3489eca0447d7c4e1541e1fc2eb66bb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каховка, херсонская область, общество, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), владимир сальдо
В Каховке дрон атаковал памятник жертвам фашистов: погибла женщина
В Каховке погибла женщина после атаки дрона ВСУ на памятник жертвам фашизма
15:45 16.03.2024 (обновлено: 16:08 16.03.2024)