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В Каховке дрон атаковал памятник жертвам фашистов: погибла женщина - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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В Каховке дрон атаковал памятник жертвам фашистов: погибла женщина
В Каховке дрон атаковал памятник жертвам фашистов: погибла женщина - РИА Новости Крым, 16.03.2024
В Каховке дрон атаковал памятник жертвам фашистов: погибла женщина
В Херсонской области ВСУ атаковали дронами Каховку – погибла женщина. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T15:45
2024-03-16T16:08
каховка
херсонская область
общество
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. В Херсонской области ВСУ атаковали дронами Каховку – погибла женщина. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.По словам Сальдо, пострадавшим оказана медицинская помощь. На местах прилетов работают оперативные службы."Киевский режим безуспешно пытается дестабилизировать обстановку в городе во время голосования — каховчане продолжают голосовать. Жителей Херсонщины запугать не получится — они сделали свой выбор", - подчеркнул губернатор.Ранее возле одного из избирательных участков в Скадовске Херсонской области сработало взрывное устройство. Тем не менее, местные жители по-прежнему активно голосуют на выборах президента России.Ранее сообщалось, что безопасность членов избиркома Херсонской области во время выборов президента Российской Федерации обеспечивает Росгвардия.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской областиОмбудсмен Херсонской области проверил ход голосования в регионеКак иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской области
https://crimea.ria.ru/20240316/voditel-i-passazhirka-pogibli-v-gruzovike-ot-popadaniya-snaryada-1135728363.html
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каховка, херсонская область, общество, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), владимир сальдо
В Каховке дрон атаковал памятник жертвам фашистов: погибла женщина

В Каховке погибла женщина после атаки дрона ВСУ на памятник жертвам фашизма

15:45 16.03.2024 (обновлено: 16:08 16.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. В Херсонской области ВСУ атаковали дронами Каховку – погибла женщина. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Каховке в результате обстрела дронами со стороны украинских террористов погибла 50-летняя женщина, еще четыре человека ранены. Украинский дрон, убивший женщину, террористы направили на памятник жертвам фашизма", - говорится в сообщении.
По словам Сальдо, пострадавшим оказана медицинская помощь. На местах прилетов работают оперативные службы.
"Киевский режим безуспешно пытается дестабилизировать обстановку в городе во время голосования — каховчане продолжают голосовать. Жителей Херсонщины запугать не получится — они сделали свой выбор", - подчеркнул губернатор.
Ранее возле одного из избирательных участков в Скадовске Херсонской области сработало взрывное устройство. Тем не менее, местные жители по-прежнему активно голосуют на выборах президента России.
Ранее сообщалось, что безопасность членов избиркома Херсонской области во время выборов президента Российской Федерации обеспечивает Росгвардия.
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10:11
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КаховкаХерсонская областьОбществоПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Владимир Сальдо
 
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15:45В Каховке дрон атаковал памятник жертвам фашистов: погибла женщина
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