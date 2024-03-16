https://crimea.ria.ru/20240316/v-kakhovke-dron-atakoval-pamyatnik-zhertvam-fashistov-pogibla-zhenschina-1135738643.html

В Каховке дрон атаковал памятник жертвам фашистов: погибла женщина

В Каховке дрон атаковал памятник жертвам фашистов: погибла женщина - РИА Новости Крым, 16.03.2024

В Каховке дрон атаковал памятник жертвам фашистов: погибла женщина

В Херсонской области ВСУ атаковали дронами Каховку – погибла женщина. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T15:45

2024-03-16T15:45

2024-03-16T16:08

каховка

херсонская область

общество

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. В Херсонской области ВСУ атаковали дронами Каховку – погибла женщина. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.По словам Сальдо, пострадавшим оказана медицинская помощь. На местах прилетов работают оперативные службы."Киевский режим безуспешно пытается дестабилизировать обстановку в городе во время голосования — каховчане продолжают голосовать. Жителей Херсонщины запугать не получится — они сделали свой выбор", - подчеркнул губернатор.Ранее возле одного из избирательных участков в Скадовске Херсонской области сработало взрывное устройство. Тем не менее, местные жители по-прежнему активно голосуют на выборах президента России.Ранее сообщалось, что безопасность членов избиркома Херсонской области во время выборов президента Российской Федерации обеспечивает Росгвардия.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской областиОмбудсмен Херсонской области проверил ход голосования в регионеКак иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20240316/voditel-i-passazhirka-pogibli-v-gruzovike-ot-popadaniya-snaryada-1135728363.html

каховка

херсонская область

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каховка, херсонская область, общество, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), владимир сальдо