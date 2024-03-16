https://crimea.ria.ru/20240316/rosgvardiya-obespechivaet-bezopasnost-chlenov-izbirkoma-khersonskoy-oblasti-1135736631.html

Росгвардия обеспечивает безопасность членов избиркома Херсонской области

Росгвардия обеспечивает безопасность членов избиркома Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Росгвардия обеспечивает безопасность членов избиркома Херсонской области

Безопасность членов избиркома Херсонской области во время выборов президента Российской Федерации обеспечивает Росгвардия. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T14:58

2024-03-16T14:58

2024-03-16T15:02

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

выборы президента россии

новые регионы россии

херсонская область

безопасность

выборы

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120787423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2fb62befccc5a7f85e31852b41a6e49e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Безопасность членов избиркома Херсонской области во время выборов президента Российской Федерации обеспечивает Росгвардия. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.По информации ведомства, члены комиссий доставляются к местам проведения выборов на авиационной и высокопроходимой автомобильной технике войск правопорядка. Это помогает попасть к каждому избирателю.15-17 марта в Херсонской области проходит основное голосование по выборам президента России. На территории региона открыт 61 участок. За ходом голосования следят независимые наблюдатели и наблюдатели от партий, а также 10 иностранных электоральных экспертов из США, Германии, Франции, Мексики, Кении, Замбии, ЮАР, Индонезии и других стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Нас не запугать: как проходят выборы в Скадовске после вражеской диверсииОмбудсмен Херсонской области проверил ход голосования в регионеКак иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской области

новые регионы россии

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), новые регионы россии, херсонская область, безопасность, выборы, новости, общество