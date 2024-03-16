https://crimea.ria.ru/20240316/rosgvardiya-obespechivaet-bezopasnost-chlenov-izbirkoma-khersonskoy-oblasti-1135736631.html
Росгвардия обеспечивает безопасность членов избиркома Херсонской области
Росгвардия обеспечивает безопасность членов избиркома Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Росгвардия обеспечивает безопасность членов избиркома Херсонской области
Безопасность членов избиркома Херсонской области во время выборов президента Российской Федерации обеспечивает Росгвардия. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T14:58
2024-03-16T14:58
2024-03-16T15:02
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
выборы президента россии
новые регионы россии
херсонская область
безопасность
выборы
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Безопасность членов избиркома Херсонской области во время выборов президента Российской Федерации обеспечивает Росгвардия. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.По информации ведомства, члены комиссий доставляются к местам проведения выборов на авиационной и высокопроходимой автомобильной технике войск правопорядка. Это помогает попасть к каждому избирателю.15-17 марта в Херсонской области проходит основное голосование по выборам президента России. На территории региона открыт 61 участок. За ходом голосования следят независимые наблюдатели и наблюдатели от партий, а также 10 иностранных электоральных экспертов из США, Германии, Франции, Мексики, Кении, Замбии, ЮАР, Индонезии и других стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Нас не запугать: как проходят выборы в Скадовске после вражеской диверсииОмбудсмен Херсонской области проверил ход голосования в регионеКак иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской области
новые регионы россии
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), новые регионы россии, херсонская область, безопасность, выборы, новости, общество
Росгвардия обеспечивает безопасность членов избиркома Херсонской области
Безопасность членов избиркома Херсонщины на выборах президента РФ обеспечивает Росгвардия
14:58 16.03.2024 (обновлено: 15:02 16.03.2024)