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Нас не запугать: как проходят выборы в Скадовске после вражеской диверсии - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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Нас не запугать: как проходят выборы в Скадовске после вражеской диверсии
Нас не запугать: как проходят выборы в Скадовске после вражеской диверсии - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Нас не запугать: как проходят выборы в Скадовске после вражеской диверсии
Жители Скадовска Херсонской области, где накануне возле одного из избирательных участков сработало взрывное устройство, по-прежнему активно голосуют на выборах... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T12:55
2024-03-16T13:16
выборы президента россии
скадовск
выборы
выборы президента россии
херсонская область
новые регионы россии
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СКАДОВСК, 16 мар - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Жители Скадовска Херсонской области, где накануне возле одного из избирательных участков сработало взрывное устройство, по-прежнему активно голосуют на выборах президента России, несмотря на запугивания со стороны киевского режима, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события. Накануне неизвестный заложил самодельное взрывное устройство в мусорную урну перед одним из участков. Произошла детонации. Обошлось без жертв. Несмотря на диверсию, избирательный процесс в городе продолжился своим чередом, хотя массовые мероприятия в городе в целях безопасности отменены. Жители массово идут на участки , иногда приходят с семьями. В утренние часы на одном из крупнейших участков города даже наблюдались очереди. По его словам, безопасность на участках обеспечивается на самом высоком уровне. Военнослужащие и сотрудники силовых структур имеют опыт обеспечения безопасности и во время референдума, и на местных выборах в прошлом году, отметил председатель ТИК. Настроением, впечатлениями, надеждами и отношением к попыткам противника сорвать голосование с РИА Новости Крым поделились сами жители Скадовска, пришедшие на участки во второй день основного голосования. Работник сферы ЖКХ по имени Альберт прикомандирован в Скадовск из Кабардино-Балкария - региона-шефа Херсонской области. Для того, чтобы проголосовать здесь на выборах, воспользовался услугой "Мобильный избиратель". "Проголосовал здесь за будущее нашей России. Тут, в Херсонской области, чувствуем себя, как дома. Люди здесь очень приветливые и позитивные. Хоть мы с моими коллегами и далеко от нашей республики, но все равно дома", - сказал мужчина. Жительница Скадовска Елена Ивановна считает первые в истории региона выборы президента России в значимым и знаменательным событием. "Я довольна своей жизнью, мне комфортно здесь жить. Уже вижу изменения к лучшему в нашем городе и надеюсь, они продолжатся, и наш город будет развиваться. Тем более перспективы есть", - отметила женщина. "Несмотря на случившееся накануне, не мог сегодня не прийти на выборы, потому что это мой гражданский долг, - говорит местный житель Сергей. - Считаю, что каждый житель России должен его исполнить, если хочет жить достойно. На что надеемся? Как всегда на лучшее. Уверен, что так и будет".Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине стартовало трехдневное голосование на выборах президента РФКак иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской областиИностранные наблюдатели: Европа должна учиться проводить выборы у Крыма
https://crimea.ria.ru/20240315/ombudsmen-khersonskoy-oblasti-proveril-khod-golosovaniya-v-regione-1135709272.html
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скадовск, выборы, выборы президента россии, херсонская область, новые регионы россии
Нас не запугать: как проходят выборы в Скадовске после вражеской диверсии

Жители Скадовска активно голосуют на выборах президента, несмотря на вражескую диверсию

12:55 16.03.2024 (обновлено: 13:16 16.03.2024)
 
© Дмитрий МакеевГолосование в Херсонской области
Голосование в Херсонской области
© Дмитрий Макеев
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СКАДОВСК, 16 мар - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Жители Скадовска Херсонской области, где накануне возле одного из избирательных участков сработало взрывное устройство, по-прежнему активно голосуют на выборах президента России, несмотря на запугивания со стороны киевского режима, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.
Накануне неизвестный заложил самодельное взрывное устройство в мусорную урну перед одним из участков. Произошла детонации. Обошлось без жертв.
Несмотря на диверсию, избирательный процесс в городе продолжился своим чередом, хотя массовые мероприятия в городе в целях безопасности отменены. Жители массово идут на участки , иногда приходят с семьями. В утренние часы на одном из крупнейших участков города даже наблюдались очереди.

"И вчера, и сегодня наблюдается довольно высокая активность избирателей. Запугать наших людей не получилось и не получится. Мы сделали свой выбор еще на референдуме, проголосовав за то, чтобы быть с Россией. Люди идут на участки с праздничным настроением, для них это очень важные выборы, потому что от этого зависит будущее нашего региона, и люди у нас очень ответственно относятся к этому процессу и выбору своего будущего", - отметил глава Скадовского теризбиркома Александр Горбачев.

По его словам, безопасность на участках обеспечивается на самом высоком уровне. Военнослужащие и сотрудники силовых структур имеют опыт обеспечения безопасности и во время референдума, и на местных выборах в прошлом году, отметил председатель ТИК.
Настроением, впечатлениями, надеждами и отношением к попыткам противника сорвать голосование с РИА Новости Крым поделились сами жители Скадовска, пришедшие на участки во второй день основного голосования.
Работник сферы ЖКХ по имени Альберт прикомандирован в Скадовск из Кабардино-Балкария - региона-шефа Херсонской области. Для того, чтобы проголосовать здесь на выборах, воспользовался услугой "Мобильный избиратель".
Сергей Георгиев
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"Проголосовал здесь за будущее нашей России. Тут, в Херсонской области, чувствуем себя, как дома. Люди здесь очень приветливые и позитивные. Хоть мы с моими коллегами и далеко от нашей республики, но все равно дома", - сказал мужчина.
Жительница Скадовска Елена Ивановна считает первые в истории региона выборы президента России в значимым и знаменательным событием.
"Я довольна своей жизнью, мне комфортно здесь жить. Уже вижу изменения к лучшему в нашем городе и надеюсь, они продолжатся, и наш город будет развиваться. Тем более перспективы есть", - отметила женщина.
"Настроение замечательное, почти что праздник. Голосовал за Россию и наше будущее. Конечно, надеюсь на самое лучшее и уверен, что так и будет. Даже не сомневаюсь. А на все попытки нас запугать лично я реагирую спокойно. Я не боюсь", - рассказал скадовчанин по имени Николай.
"Несмотря на случившееся накануне, не мог сегодня не прийти на выборы, потому что это мой гражданский долг, - говорит местный житель Сергей. - Считаю, что каждый житель России должен его исполнить, если хочет жить достойно. На что надеемся? Как всегда на лучшее. Уверен, что так и будет".
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