https://crimea.ria.ru/20240316/nas-ne-zapugat-kak-prokhodyat-vybory-v-skadovske-posle-vrazheskoy-diversii-1135732403.html

Нас не запугать: как проходят выборы в Скадовске после вражеской диверсии

Нас не запугать: как проходят выборы в Скадовске после вражеской диверсии - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Нас не запугать: как проходят выборы в Скадовске после вражеской диверсии

Жители Скадовска Херсонской области, где накануне возле одного из избирательных участков сработало взрывное устройство, по-прежнему активно голосуют на выборах... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T12:55

2024-03-16T12:55

2024-03-16T13:16

выборы президента россии

скадовск

выборы

выборы президента россии

херсонская область

новые регионы россии

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СКАДОВСК, 16 мар - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Жители Скадовска Херсонской области, где накануне возле одного из избирательных участков сработало взрывное устройство, по-прежнему активно голосуют на выборах президента России, несмотря на запугивания со стороны киевского режима, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события. Накануне неизвестный заложил самодельное взрывное устройство в мусорную урну перед одним из участков. Произошла детонации. Обошлось без жертв. Несмотря на диверсию, избирательный процесс в городе продолжился своим чередом, хотя массовые мероприятия в городе в целях безопасности отменены. Жители массово идут на участки , иногда приходят с семьями. В утренние часы на одном из крупнейших участков города даже наблюдались очереди. По его словам, безопасность на участках обеспечивается на самом высоком уровне. Военнослужащие и сотрудники силовых структур имеют опыт обеспечения безопасности и во время референдума, и на местных выборах в прошлом году, отметил председатель ТИК. Настроением, впечатлениями, надеждами и отношением к попыткам противника сорвать голосование с РИА Новости Крым поделились сами жители Скадовска, пришедшие на участки во второй день основного голосования. Работник сферы ЖКХ по имени Альберт прикомандирован в Скадовск из Кабардино-Балкария - региона-шефа Херсонской области. Для того, чтобы проголосовать здесь на выборах, воспользовался услугой "Мобильный избиратель". "Проголосовал здесь за будущее нашей России. Тут, в Херсонской области, чувствуем себя, как дома. Люди здесь очень приветливые и позитивные. Хоть мы с моими коллегами и далеко от нашей республики, но все равно дома", - сказал мужчина. Жительница Скадовска Елена Ивановна считает первые в истории региона выборы президента России в значимым и знаменательным событием. "Я довольна своей жизнью, мне комфортно здесь жить. Уже вижу изменения к лучшему в нашем городе и надеюсь, они продолжатся, и наш город будет развиваться. Тем более перспективы есть", - отметила женщина. "Несмотря на случившееся накануне, не мог сегодня не прийти на выборы, потому что это мой гражданский долг, - говорит местный житель Сергей. - Считаю, что каждый житель России должен его исполнить, если хочет жить достойно. На что надеемся? Как всегда на лучшее. Уверен, что так и будет".Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине стартовало трехдневное голосование на выборах президента РФКак иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской областиИностранные наблюдатели: Европа должна учиться проводить выборы у Крыма

https://crimea.ria.ru/20240315/ombudsmen-khersonskoy-oblasti-proveril-khod-golosovaniya-v-regione-1135709272.html

https://crimea.ria.ru/20240315/demokratichnee-evropy-inostrannye-nablyudateli-o-vyborakh-na-khersonschine-1135722745.html

скадовск

херсонская область

новые регионы россии

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