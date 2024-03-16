https://crimea.ria.ru/20240316/zelenka-na-izbiratelnykh-uchastkakh--chto-s-byulletenyami-1135741896.html

Зеленка на избирательных участках – что с бюллетенями

Зеленка на избирательных участках – что с бюллетенями - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Зеленка на избирательных участках – что с бюллетенями

Инциденты с зеленкой на двух участках в Крыму не привели к порче бюллетеней, голоса избирателей учтены. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава крымского... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T17:38

2024-03-16T17:38

2024-03-16T17:52

выборы президента россии

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михаил малышев

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ялта

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости, Галина Оленева. Инциденты с зеленкой на двух участках в Крыму не привели к порче бюллетеней, голоса избирателей учтены. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава крымского Избиркома Михаил Малышев.В первый день голосования на президентских выборах на одном из избирательных участков в Ялте женщина залила зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), этот случай стал вторым в крымском регионе за пятницу – алогичный инцидент произошел на участке для голосования №339 в Симферополе.По его словам, инцидент на ялтинском участке также не привел к порче бюллетеней. Глава крымского избиркома подчеркнул, что бюллетени были посчитаны сканером еще до инцидентов с зеленкой.В Республике Крым во второй день выборов президента РФ явка на 15:00 составила 897 328 избирателей, что составляет 59,62% от общего количества. Голосование идет в штатном и спокойном режиме, 1130 участков открылись согласно запланированному времени – в 8 утра, голосование продолжится до 20:00. Читайте также на РИА Новости Крым:В России на выборах президента проголосовали более 50% избирателейНикита Михалков проголосовал в Симферополе на выборах президента РоссииВ Севастополь на выборы прибыли международные наблюдатели и эксперты

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2024

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новости крыма, михаил малышев, происшествия, избирательная комиссия республики крым, ялта, симферополь