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Зеленка на избирательных участках – что с бюллетенями - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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Зеленка на избирательных участках – что с бюллетенями
Зеленка на избирательных участках – что с бюллетенями - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Зеленка на избирательных участках – что с бюллетенями
Инциденты с зеленкой на двух участках в Крыму не привели к порче бюллетеней, голоса избирателей учтены. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава крымского... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T17:38
2024-03-16T17:52
выборы президента россии
новости крыма
михаил малышев
происшествия
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ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости, Галина Оленева. Инциденты с зеленкой на двух участках в Крыму не привели к порче бюллетеней, голоса избирателей учтены. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава крымского Избиркома Михаил Малышев.В первый день голосования на президентских выборах на одном из избирательных участков в Ялте женщина залила зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), этот случай стал вторым в крымском регионе за пятницу – алогичный инцидент произошел на участке для голосования №339 в Симферополе.По его словам, инцидент на ялтинском участке также не привел к порче бюллетеней. Глава крымского избиркома подчеркнул, что бюллетени были посчитаны сканером еще до инцидентов с зеленкой.В Республике Крым во второй день выборов президента РФ явка на 15:00 составила 897 328 избирателей, что составляет 59,62% от общего количества. Голосование идет в штатном и спокойном режиме, 1130 участков открылись согласно запланированному времени – в 8 утра, голосование продолжится до 20:00. Читайте также на РИА Новости Крым:В России на выборах президента проголосовали более 50% избирателейНикита Михалков проголосовал в Симферополе на выборах президента РоссииВ Севастополь на выборы прибыли международные наблюдатели и эксперты
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новости крыма, михаил малышев, происшествия, избирательная комиссия республики крым, ялта, симферополь
Зеленка на избирательных участках – что с бюллетенями

Инциденты с зеленкой на участках не привели к порче бюллетеней – Избирком

17:38 16.03.2024 (обновлено: 17:52 16.03.2024)
 
© Telegram-канал Василия ГолубеваВыборы
Выборы
© Telegram-канал Василия Голубева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости, Галина Оленева. Инциденты с зеленкой на двух участках в Крыму не привели к порче бюллетеней, голоса избирателей учтены. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава крымского Избиркома Михаил Малышев.
В первый день голосования на президентских выборах на одном из избирательных участков в Ялте женщина залила зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), этот случай стал вторым в крымском регионе за пятницу алогичный инцидент произошел на участке для голосования №339 в Симферополе.

"Действительно, зеленка использовалась, но зеленкой обливали комплексы обработки избирательных бюллетеней. И сканер, который их закрывает, выполнил еще и дополнительную свою функцию – защитную. Ни одна капля зеленки не попала в ящик для голосования", – прокомментировал инцидент в Симферополе Малышев.

По его словам, инцидент на ялтинском участке также не привел к порче бюллетеней. Глава крымского избиркома подчеркнул, что бюллетени были посчитаны сканером еще до инцидентов с зеленкой.
В Республике Крым во второй день выборов президента РФ явка на 15:00 составила 897 328 избирателей, что составляет 59,62% от общего количества. Голосование идет в штатном и спокойном режиме, 1130 участков открылись согласно запланированному времени – в 8 утра, голосование продолжится до 20:00.
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Выборы президента РоссииНовости КрымаМихаил МалышевПроисшествияИзбирательная комиссия Республики КрымЯлтаСимферополь
 
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