https://crimea.ria.ru/20240316/v-sevastopol-na-vybory-pribyli-mezhdunarodnye-nablyudateli-i-eksperty-1135731229.html

В Севастополь на выборы прибыли международные наблюдатели и эксперты

В Севастополь на выборы прибыли международные наблюдатели и эксперты - РИА Новости Крым, 16.03.2024

В Севастополь на выборы прибыли международные наблюдатели и эксперты

Международная делегация наблюдателей и экспертов из трех стран прибыла в Севастополь, чтобы оценить организацию и процесс голосования на избирательных участках... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T11:16

2024-03-16T11:16

2024-03-16T12:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Международная делегация наблюдателей и экспертов из трех стран прибыла в Севастополь, чтобы оценить организацию и процесс голосования на избирательных участках в ходе выборов президента России. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.В составе международной делегации двое международных наблюдателей: депутат городского парламента города Ниша, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур из Сербии и генеральный секретарь Панафриканского союза молодежи Ахмед Бенинг из Республики Гана. А также два эксперта из Словакии: президент БРИКС по европейскому сотрудничеству в области культуры Алекса Матуш и представитель гражданского объединения по сохранению культуры в Словацкой и Чешской Республиках "Брат за брата" Ян Брняк.Свой визит в город федерального значения зарубежные гости начали с посещения Севастопольской избирательной комиссии, где встретились с ее председателем Ниной Фаустовой. Глава Севгоризбиркома поделилась информацией о динамике первого дня голосования и выразила надежду на то, что гости останутся удовлетворены тем, как организованы выборы в городе.В свою очередь наблюдатель из Сербии Милош Банджур выразил надежду, что представители международной делегации увидят в Севастополе то же, что наблюдали вчера в Симферополе.Как отметила журналистам глава Севгоризбиркома, такой визит в город в период прохождения выборов президента РФ зарубежных наблюдателей и экспертов очень важен для города, потому что "каждый потом в своей стране расскажет то, что увидели на избирательных участках".Ранее член Общественной палаты Севастополя и Центра общественного наблюдения за выборами, юрист Наталья Кирюхина оценила работу местных наблюдателей. В Севастополе на 20.00 15 марта проголосовали 35,58% избирателей.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Как за своего президента голосуют Крым, Севастополь и Херсонская область"Атмосфера боевая": как в Севастополе наблюдают за выборамиОмбудсмен Херсонской области проверил ход голосования в регионе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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