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В Севастополь на выборы прибыли международные наблюдатели и эксперты - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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В Севастополь на выборы прибыли международные наблюдатели и эксперты
В Севастополь на выборы прибыли международные наблюдатели и эксперты - РИА Новости Крым, 16.03.2024
В Севастополь на выборы прибыли международные наблюдатели и эксперты
Международная делегация наблюдателей и экспертов из трех стран прибыла в Севастополь, чтобы оценить организацию и процесс голосования на избирательных участках... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T11:16
2024-03-16T12:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Международная делегация наблюдателей и экспертов из трех стран прибыла в Севастополь, чтобы оценить организацию и процесс голосования на избирательных участках в ходе выборов президента России. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.В составе международной делегации двое международных наблюдателей: депутат городского парламента города Ниша, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур из Сербии и генеральный секретарь Панафриканского союза молодежи Ахмед Бенинг из Республики Гана. А также два эксперта из Словакии: президент БРИКС по европейскому сотрудничеству в области культуры Алекса Матуш и представитель гражданского объединения по сохранению культуры в Словацкой и Чешской Республиках "Брат за брата" Ян Брняк.Свой визит в город федерального значения зарубежные гости начали с посещения Севастопольской избирательной комиссии, где встретились с ее председателем Ниной Фаустовой. Глава Севгоризбиркома поделилась информацией о динамике первого дня голосования и выразила надежду на то, что гости останутся удовлетворены тем, как организованы выборы в городе.В свою очередь наблюдатель из Сербии Милош Банджур выразил надежду, что представители международной делегации увидят в Севастополе то же, что наблюдали вчера в Симферополе.Как отметила журналистам глава Севгоризбиркома, такой визит в город в период прохождения выборов президента РФ зарубежных наблюдателей и экспертов очень важен для города, потому что "каждый потом в своей стране расскажет то, что увидели на избирательных участках".Ранее член Общественной палаты Севастополя и Центра общественного наблюдения за выборами, юрист Наталья Кирюхина оценила работу местных наблюдателей. В Севастополе на 20.00 15 марта проголосовали 35,58% избирателей.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Как за своего президента голосуют Крым, Севастополь и Херсонская область"Атмосфера боевая": как в Севастополе наблюдают за выборамиОмбудсмен Херсонской области проверил ход голосования в регионе
https://crimea.ria.ru/20240316/v-krymu-na-izbiratelnykh-uchastkakh-budut-proveryat-sumki-1135726789.html
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севастополь, выборы, выборы президента россии, международные наблюдатели, общество, крым, новости крыма
В Севастополь на выборы прибыли международные наблюдатели и эксперты

Два международных наблюдателя и два эксперта прибыли в Севастополь на выборы президента РФ

11:16 16.03.2024 (обновлено: 12:39 16.03.2024)
 
© РИА Новости КрымВыборы в Севастополе
Выборы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Международная делегация наблюдателей и экспертов из трех стран прибыла в Севастополь, чтобы оценить организацию и процесс голосования на избирательных участках в ходе выборов президента России. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.
В составе международной делегации двое международных наблюдателей: депутат городского парламента города Ниша, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур из Сербии и генеральный секретарь Панафриканского союза молодежи Ахмед Бенинг из Республики Гана. А также два эксперта из Словакии: президент БРИКС по европейскому сотрудничеству в области культуры Алекса Матуш и представитель гражданского объединения по сохранению культуры в Словацкой и Чешской Республиках "Брат за брата" Ян Брняк.
Свой визит в город федерального значения зарубежные гости начали с посещения Севастопольской избирательной комиссии, где встретились с ее председателем Ниной Фаустовой. Глава Севгоризбиркома поделилась информацией о динамике первого дня голосования и выразила надежду на то, что гости останутся удовлетворены тем, как организованы выборы в городе.
В свою очередь наблюдатель из Сербии Милош Банджур выразил надежду, что представители международной делегации увидят в Севастополе то же, что наблюдали вчера в Симферополе.

"Там не было вообще никаких замечаний с нашей стороны. Нам было очень приятно видеть такую атмосферу, и соблюдение всех прав избирателей со стороны комиссий, со стороны государства", – сказал Банджур.

Как отметила журналистам глава Севгоризбиркома, такой визит в город в период прохождения выборов президента РФ зарубежных наблюдателей и экспертов очень важен для города, потому что "каждый потом в своей стране расскажет то, что увидели на избирательных участках".

"Они были здесь на референдуме и в 2014 году и приезжали к нам на федеральных выборах депутатов в Государственную думу VIII созыва. И каждый из них отмечает высокий уровень организации процессов. И всех всегда приводит в восхищение именно техническое оснащение наших избирательных участков: комплексы обработки избирательных бюллетеней и тотальное видеонаблюдение, круглосуточная онлайн-трансляция", – сказала Фаустова.

Ранее член Общественной палаты Севастополя и Центра общественного наблюдения за выборами, юрист Наталья Кирюхина оценила работу местных наблюдателей.
В Севастополе на 20.00 15 марта проголосовали 35,58% избирателей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.
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