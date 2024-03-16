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В России на выборах президента проголосовали более 50% избирателей - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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Досрочное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Выборы президента России
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В России на выборах президента проголосовали более 50% избирателей
В России на выборах президента проголосовали более 50% избирателей - РИА Новости Крым, 16.03.2024
В России на выборах президента проголосовали более 50% избирателей
Явка на выборах президента РФ второго дня голосования составила 50,01%, к 16.13 мск, следует из данных, представленных на сайте ЦИК РФ. РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T16:19
2024-03-16T16:28
выборы президента россии
центральная избирательная комиссия россии (цик)
россия
выборы
выборы президента россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Явка на выборах президента РФ второго дня голосования составила 50,01%, к 16.13 мск, следует из данных, представленных на сайте ЦИК РФ.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.На выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10.00 мск составляла 16,55%, к 12.00 мск - 34,72%, к 17.00 мск - 51,9%. А после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она составила более 67%.Читайте также на РИА Новости КрымКрымская весна началась с нас: на полуостров прибыл брендированный поездВ Крыму на избирательных участках будут проверять сумкиВ Севастополь на выборы прибыли международные наблюдатели и эксперты
https://crimea.ria.ru/20240316/nikita-mikhalkov-progolosoval-v-simferopole-na-vyborakh-prezidenta-rossii-1135733511.html
https://crimea.ria.ru/20240316/v-krymu-na-vyborakh-progolosovali-uzhe-bolee-poloviny-izbirateley-1135739308.html
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центральная избирательная комиссия россии (цик), россия, выборы, выборы президента россии, общество, новости
В России на выборах президента проголосовали более 50% избирателей

Явка на выборах президента РФ составила 50,01% – данные ЦИК

16:19 16.03.2024 (обновлено: 16:28 16.03.2024)
 
© Виктор ВербичВыборы в России
Выборы в России
© Виктор Вербич
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Явка на выборах президента РФ второго дня голосования составила 50,01%, к 16.13 мск, следует из данных, представленных на сайте ЦИК РФ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Никита Михалков проголосовал в Симферополе на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
15:13Выборы президента России
Никита Михалков проголосовал в Симферополе на выборах президента России
На выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10.00 мск составляла 16,55%, к 12.00 мск - 34,72%, к 17.00 мск - 51,9%. А после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она составила более 67%.
Выборы в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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Выборы президента РоссииЦентральная избирательная комиссия России (ЦИК)РоссияВыборыВыборы президента РоссииОбществоНовости
 
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