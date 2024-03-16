https://crimea.ria.ru/20240316/v-rossii-na-vyborakh-prezidenta-progolosovali-bolee-50--izbirateley-1135739484.html

В России на выборах президента проголосовали более 50% избирателей

В России на выборах президента проголосовали более 50% избирателей - РИА Новости Крым, 16.03.2024

В России на выборах президента проголосовали более 50% избирателей

Явка на выборах президента РФ второго дня голосования составила 50,01%, к 16.13 мск, следует из данных, представленных на сайте ЦИК РФ. РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T16:19

2024-03-16T16:19

2024-03-16T16:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Явка на выборах президента РФ второго дня голосования составила 50,01%, к 16.13 мск, следует из данных, представленных на сайте ЦИК РФ.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.На выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10.00 мск составляла 16,55%, к 12.00 мск - 34,72%, к 17.00 мск - 51,9%. А после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она составила более 67%.Читайте также на РИА Новости КрымКрымская весна началась с нас: на полуостров прибыл брендированный поездВ Крыму на избирательных участках будут проверять сумкиВ Севастополь на выборы прибыли международные наблюдатели и эксперты

https://crimea.ria.ru/20240316/nikita-mikhalkov-progolosoval-v-simferopole-na-vyborakh-prezidenta-rossii-1135733511.html

https://crimea.ria.ru/20240316/v-krymu-na-vyborakh-progolosovali-uzhe-bolee-poloviny-izbirateley-1135739308.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральная избирательная комиссия россии (цик), россия, выборы, выборы президента россии, общество, новости