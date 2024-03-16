https://crimea.ria.ru/20240316/v-krymu-na-izbiratelnykh-uchastkakh-budut-proveryat-sumki-1135726789.html

В Крыму на избирательных участках будут проверять сумки

В Крыму на избирательных участках будут проверять сумки - РИА Новости Крым, 16.03.2024

В Крыму на избирательных участках будут проверять сумки

На избирательном участке № 517 в Ялте произошел инцидент. Об этом сообщил глава крымского Избиркома Михаил Малышев. РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T09:03

2024-03-16T09:03

2024-03-16T09:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. На избирательном участке № 517 в Ялте произошел инцидент. Об этом сообщил глава крымского Избиркома Михаил Малышев.По его словам, правоохранительные органы ведут работу, данные действия подпадают под действие статьи 141 УК РФ, возбуждено уголовное дело. В Республике Крым стартовал второй день выборов президента РФ, по состоянию на 20.00 15 марта проголосовали 649 731 избиратель. Все 1130 участков открылись штатно, голосование продолжится до 20.00Только на 15 часов в первый день голосования в республике проголосовали более 28% избирателей, в том числе с помощью ДЭГ.В Севастополе на 20.00 15 марта проголосовали 35,58% избирателей.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Как за своего президента голосуют Крым, Севастополь и Херсонская область"Атмосфера боевая": как в Севастополе наблюдают за выборамиОмбудсмен Херсонской области проверил ход голосования в регионе

https://crimea.ria.ru/20240315/krymchanka-zalila-zelenkoy-urnu-dlya-golosovaniya-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1135711078.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил малышев, избирком крыма, ялта, происшествия, новости крыма, выборы, выборы президента россии, крым