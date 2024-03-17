https://crimea.ria.ru/20240317/1165-uchastkov-otkrylos-v-krymu-v-zavershayuschiy-den-golosovaniya-1135755831.html

1165 участков открылись в Крыму в завершающий день голосования

1165 участков открылись в Крыму в завершающий день голосования - РИА Новости Крым, 17.03.2024

1165 участков открылись в Крыму в завершающий день голосования

В Крыму в последний день голосования открылись на 35 избирательных участков больше, чем в предыдущие дни. Об этом заявил на брифинге председатель избирательной... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T08:59

2024-03-17T08:59

2024-03-17T09:22

выборы президента россии

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михаил малышев

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общество

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Крыму в последний день голосования открылись на 35 избирательных участков больше, чем в предыдущие дни. Об этом заявил на брифинге председатель избирательной комиссии республики Михаил Малышев.Председатель избиркома РК напомнил, что у избирателей сегодня еще есть возможность до 14:00 написать заявление в участковую комиссию, если они не могут прийти по уважительной причине на избирательный участок, с просьбой осуществить свое конституционное право проголосовать на дому.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит в три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Участки открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего севастопольцы ждут от будущего президента РоссииЯвка на выборах президента России превысила 55 процентов – ЦИКЛожные сообщения о минировании участков зафиксированы в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, михаил малышев, выборы, общество, избирательная комиссия республики крым, новости крыма