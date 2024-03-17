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1165 участков открылись в Крыму в завершающий день голосования - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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1165 участков открылись в Крыму в завершающий день голосования
1165 участков открылись в Крыму в завершающий день голосования - РИА Новости Крым, 17.03.2024
1165 участков открылись в Крыму в завершающий день голосования
В Крыму в последний день голосования открылись на 35 избирательных участков больше, чем в предыдущие дни. Об этом заявил на брифинге председатель избирательной... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T08:59
2024-03-17T09:22
выборы президента россии
крым
михаил малышев
выборы
общество
избирательная комиссия республики крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Крыму в последний день голосования открылись на 35 избирательных участков больше, чем в предыдущие дни. Об этом заявил на брифинге председатель избирательной комиссии республики Михаил Малышев.Председатель избиркома РК напомнил, что у избирателей сегодня еще есть возможность до 14:00 написать заявление в участковую комиссию, если они не могут прийти по уважительной причине на избирательный участок, с просьбой осуществить свое конституционное право проголосовать на дому.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит в три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Участки открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего севастопольцы ждут от будущего президента РоссииЯвка на выборах президента России превысила 55 процентов – ЦИКЛожные сообщения о минировании участков зафиксированы в Крыму
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крым, михаил малышев, выборы, общество, избирательная комиссия республики крым, новости крыма
1165 участков открылись в Крыму в завершающий день голосования

1165 участков открылись в Крыму в последний день голосования на выборах президента России

08:59 17.03.2024 (обновлено: 09:22 17.03.2024)
 
© РИА Новости КрымГолосование на выборах президента России в Симферополе
Голосование на выборах президента России в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Крыму в последний день голосования открылись на 35 избирательных участков больше, чем в предыдущие дни. Об этом заявил на брифинге председатель избирательной комиссии республики Михаил Малышев.

"Ровно в 8:00 открылись все 1165 участков, потом что сегодня к 1130 прибавилось еще 35 временных участков, которые у нас располагаются в больницах и один участок в СИЗО. Они все открылись и голосование будет продолжаться до 20:00", - сообщил Малышев.

Председатель избиркома РК напомнил, что у избирателей сегодня еще есть возможность до 14:00 написать заявление в участковую комиссию, если они не могут прийти по уважительной причине на избирательный участок, с просьбой осуществить свое конституционное право проголосовать на дому.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит в три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Участки открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.
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