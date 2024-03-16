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Чего севастопольцы ждут от будущего президента России
Чего севастопольцы ждут от будущего президента России - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Чего севастопольцы ждут от будущего президента России
От избранного по итогам выборов президента России в Севастополе ждут еще большего развития страны, мира и процветания страны. Такими ожиданиями горожане... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T22:04
2024-03-16T22:04
2024-03-16T22:04
выборы президента россии
севастополь
общество
выборы
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. От избранного по итогам выборов президента России в Севастополе ждут еще большего развития страны, мира и процветания страны. Такими ожиданиями горожане поделились с корреспондентом РИА Новости Крым во второй день голосования.В Севастополе, несмотря на хмурую погоду, севастопольцы второй день продолжают активно посещать избирательные участки. Как и в день старта голосования – нередко приходят парами, семьями, с детьми.Настроение у людей великолепное, потому что еще и праздник: 10 лет с Россией, а значит все хорошо.А еще отмечают, что чувствуют ответственность за выбор, потому не стали ждать последнего дня: дело должно быть сделано.От будущего президента люди ждут лучшего, развития страны, чтобы мир был и расцветало все.Резидент БРИКС по европейскому сотрудничеству в области культуры Матуш Алекса, пребывающий в Севастополе в составе зарубежной делегации международных наблюдателей и экспертов поделился удивлением то того, что в Севастополе, как и в Крыму избиратели идут на участки целыми семьями и с улыбками. "Это прекрасная традиция, которой в Европе нет", – отметил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Явка на выборах президента РФ будет очень высокой – наблюдатель из Сербии В Крыму на выборах проголосовали уже более половины избирателей Нам нет дела до них: в Херсонской облдуме ответили Западу
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, общество, выборы, мнения
Чего севастопольцы ждут от будущего президента России
От избранного по итогам выборов президента России ждут процветания страны и мира
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым.
От избранного по итогам выборов президента России в Севастополе ждут еще большего развития страны, мира и процветания страны. Такими ожиданиями горожане поделились с корреспондентом РИА Новости Крым
во второй день голосования.
В Севастополе, несмотря на хмурую погоду, севастопольцы второй день продолжают активно посещать избирательные участки. Как и в день старта голосования – нередко приходят парами, семьями, с детьми.
Настроение у людей великолепное, потому что еще и праздник: 10 лет с Россией, а значит все хорошо.
А еще отмечают, что чувствуют ответственность за выбор, потому не стали ждать последнего дня: дело должно быть сделано.
От будущего президента люди ждут лучшего, развития страны, чтобы мир был и расцветало все.
Резидент БРИКС по европейскому сотрудничеству в области культуры Матуш Алекса
, пребывающий в Севастополе в составе зарубежной делегации международных наблюдателей и экспертов поделился удивлением то того, что в Севастополе, как и в Крыму избиратели идут на участки целыми семьями и с улыбками. "Это прекрасная традиция, которой в Европе нет", – отметил он.
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