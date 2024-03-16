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Чего севастопольцы ждут от будущего президента России - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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Досрочное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Выборы президента России
https://crimea.ria.ru/20240316/chego-sevastopoltsy-zhdut-ot-buduschego-prezidenta-rossii-1135748871.html
Чего севастопольцы ждут от будущего президента России
Чего севастопольцы ждут от будущего президента России - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Чего севастопольцы ждут от будущего президента России
От избранного по итогам выборов президента России в Севастополе ждут еще большего развития страны, мира и процветания страны. Такими ожиданиями горожане... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T22:04
2024-03-16T22:04
выборы президента россии
севастополь
общество
выборы
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. От избранного по итогам выборов президента России в Севастополе ждут еще большего развития страны, мира и процветания страны. Такими ожиданиями горожане поделились с корреспондентом РИА Новости Крым во второй день голосования.В Севастополе, несмотря на хмурую погоду, севастопольцы второй день продолжают активно посещать избирательные участки. Как и в день старта голосования – нередко приходят парами, семьями, с детьми.Настроение у людей великолепное, потому что еще и праздник: 10 лет с Россией, а значит все хорошо.А еще отмечают, что чувствуют ответственность за выбор, потому не стали ждать последнего дня: дело должно быть сделано.От будущего президента люди ждут лучшего, развития страны, чтобы мир был и расцветало все.Резидент БРИКС по европейскому сотрудничеству в области культуры Матуш Алекса, пребывающий в Севастополе в составе зарубежной делегации международных наблюдателей и экспертов поделился удивлением то того, что в Севастополе, как и в Крыму избиратели идут на участки целыми семьями и с улыбками. "Это прекрасная традиция, которой в Европе нет", – отметил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Явка на выборах президента РФ будет очень высокой – наблюдатель из Сербии В Крыму на выборах проголосовали уже более половины избирателей Нам нет дела до них: в Херсонской облдуме ответили Западу
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
севастополь, общество, выборы, мнения
Чего севастопольцы ждут от будущего президента России

От избранного по итогам выборов президента России ждут процветания страны и мира

22:04 16.03.2024
 
© РИА Новости КрымИзбиратели в Севастополе
Избиратели в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. От избранного по итогам выборов президента России в Севастополе ждут еще большего развития страны, мира и процветания страны. Такими ожиданиями горожане поделились с корреспондентом РИА Новости Крым во второй день голосования.
В Севастополе, несмотря на хмурую погоду, севастопольцы второй день продолжают активно посещать избирательные участки. Как и в день старта голосования – нередко приходят парами, семьями, с детьми.
Настроение у людей великолепное, потому что еще и праздник: 10 лет с Россией, а значит все хорошо.
© СевгоризбиркомВыборы в Севастополе
Выборы в Севастополе
© Севгоризбирком
Выборы в Севастополе
А еще отмечают, что чувствуют ответственность за выбор, потому не стали ждать последнего дня: дело должно быть сделано.
© РИА Новости КрымВыборы в Севастополе
Выборы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости Крым
Выборы в Севастополе
От будущего президента люди ждут лучшего, развития страны, чтобы мир был и расцветало все.
© РИА Новости КрымВыборы в Севастополе
Выборы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости Крым
Выборы в Севастополе
Резидент БРИКС по европейскому сотрудничеству в области культуры Матуш Алекса, пребывающий в Севастополе в составе зарубежной делегации международных наблюдателей и экспертов поделился удивлением то того, что в Севастополе, как и в Крыму избиратели идут на участки целыми семьями и с улыбками. "Это прекрасная традиция, которой в Европе нет", – отметил он.
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Выборы президента РоссииСевастопольОбществоВыборыМнения
 
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Заголовок открываемого материала
23:11Выборы президента России: как прошел второй день голосования
22:58Москвичи впервые услышат живое звучание Севастопольского оркестра
22:43Пожар в храме: эвакуируют людей и спасают иконы
22:2218 новых автобусов выйдут на маршруты Севастополя
22:04Чего севастопольцы ждут от будущего президента России
21:56Здесь пишется история: наблюдатель из США о выборах в Херсонской области
21:27"Минирования" избирательных участков в Севастополе не подтвердились
21:11Выборы президента РФ в Севастополе: итоги второго дня голосования
21:05Люди свободны в выборе: наблюдатель из Индонезии о выборах в Крыму
20:48Противодиверсионная тренировка проходит в Севастополе – в городе громко
20:42Явка на выборах президента России превысила 55 процентов – ЦИК
20:36Путин получает доклады о попытках атак ВСУ в последние дни – Песков
20:15На Крымском мосту выросла очередь
20:06Путин поздравил руководителей Крыма с 10-летием воссоединения с Россией
19:56На выборах в Херсонской области проголосовала 93-летняя ветеран войны
19:43Идите работайте: ответ Захаровой Британии на публикацию о выборах в Крыму
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19:19Ложные сообщения о минировании участков зафиксированы в Крыму
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