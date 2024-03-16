https://crimea.ria.ru/20240316/my-na-pravilnom-puti-ekspert-iz-slovakii-ob-otnosheniyakh-s-rossiey-1135735593.html

"Мы на правильном пути": эксперт из Словакии об отношениях с Россией

"Мы на правильном пути": эксперт из Словакии об отношениях с Россией - РИА Новости Крым, 16.03.2024

"Мы на правильном пути": эксперт из Словакии об отношениях с Россией

Мы имеем честь благодарить красноармейцев и весь советский народ все подвиги, совершенные в годы Второй мировой войны, и верим, что сегодня международные... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T14:22

2024-03-16T14:22

2024-03-16T14:28

международные наблюдатели

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Мы имеем честь благодарить красноармейцев и весь советский народ все подвиги, совершенные в годы Второй мировой войны, и верим, что сегодня международные отношения России и Словакии находятся на правильном пути. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, заявил президент БРИКС по европейскому сотрудничеству в области культуры Матуш Алекса, пребывающий в Севастополе в составе зарубежной делегации.Он отметил, что словацкое гражданское движение "Брат за брата" "очень гордится тем, имеет "честь и возможность благодарить красноармейцев и весь народ советский за все подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны и Второй мировой войны".16 марта Матуш Алекса в составе международной делегации присутствует в Севастополе, чтобы пронаблюдать за ходом голосования на избирательных участках в ходе выборов президента РФ.По словам эксперта, "медиа в Европе постоянно врут, и поэтому главная цель приезда сюда, рассказать и "показать Евросоюзу, что они неправы"."Показать, что выборы являются демократичными и честными. И вы уже давно являетесь передовиком демократических выборов по сравнению с Европой", – заявил Алекса.Он отметил, что прибывшие в Крым и Севастополь международные наблюдатели рады были заметить, что на избирательные участки в России "приходят семьями, с детьми".Алекса также подчеркнул, что "если вдруг Евросоюз решит оспорить наше заявление, пусть сами приходят и смотрят".Ранее сообщалось, что утром 16 марта в Севастополь прибыла международная делегация из наблюдателей и экспертов из трех стран, чтобы оценить организацию и процесс голосования на избирательных участках в ходе выборов президента России. В составе международной делегации двое международных наблюдателя: депутат городского парламента города Ниша, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур из Сербии и генеральный секретарь Панафриканского союза молодежи Ахмед Бенинг из Республики Гана. А также два эксперта из Словакии: президент БРИКС по европейскому сотрудничеству в области культуры Матуш Алекса и представитель гражданского объединения по сохранению культуры в Словацкой и Чешской Республиках "Брат за брата" Ян Брняк.Читайте также на РИА Новости Крым:"Атмосфера боевая": как в Севастополе наблюдают за выборами Как за своего президента голосуют Крым, Севастополь и Херсонская область

https://crimea.ria.ru/20240316/v-sevastopol-na-vybory-pribyli-mezhdunarodnye-nablyudateli-i-eksperty-1135731229.html

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международные наблюдатели, севастополь, выборы, выборы президента россии, общество, крым, новости крыма