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Явка на выборах президента России превысила 55 процентов – ЦИК - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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Выборы президента России
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Явка на выборах президента России превысила 55 процентов – ЦИК
Явка на выборах президента России превысила 55 процентов – ЦИК - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Явка на выборах президента России превысила 55 процентов – ЦИК
Явка избирателей на выборах президента России в целом по стране составляет 55,10%, сообщает Центризбирком РФ. РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T20:42
2024-03-16T20:44
выборы президента россии
новости
центральная избирательная комиссия россии (цик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Явка избирателей на выборах президента России в целом по стране составляет 55,10%, сообщает Центризбирком РФ."Ход голосования – 55,10%", – сказано на официальном сайте ЦИК по состоянию на 20:19 по московскому времени. Данные не учитывают явку в рамках дистанционного электронного голосования.Учитывая прогрессивные механизмы и способы, которые внедрены в процесс голосования на выборах президента России, а также высокую ответственность россиян, их культуру и патриотизм, можно уверенно сказать, что явка на этих выборах будет очень высокой, заявлял ранее международный наблюдатель, депутат городского парламента города Ниша, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит в три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Участки открыты для избирателей с 08:00 до 20:00..Читайте также на РИА Новости Крым:Голосование в Херсонской области: итоги второго дняБолее 60 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ за рубежомНаблюдать за выборами в России будут делегации из 36 стран
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РИА Новости Крым
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новости, центральная избирательная комиссия россии (цик), россия, общество

Явка на выборах президента России превысила 55 процентов – ЦИК

20:42 16.03.2024 (обновлено: 20:44 16.03.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Явка избирателей на выборах президента России в целом по стране составляет 55,10%, сообщает Центризбирком РФ.
"Ход голосования – 55,10%", – сказано на официальном сайте ЦИК по состоянию на 20:19 по московскому времени.
Данные не учитывают явку в рамках дистанционного электронного голосования.
Учитывая прогрессивные механизмы и способы, которые внедрены в процесс голосования на выборах президента России, а также высокую ответственность россиян, их культуру и патриотизм, можно уверенно сказать, что явка на этих выборах будет очень высокой, заявлял ранее международный наблюдатель, депутат городского парламента города Ниша, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит в три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Участки открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.
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