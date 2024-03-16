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Явка на выборах президента России превысила 55 процентов – ЦИК

Явка на выборах президента России превысила 55 процентов – ЦИК - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Явка на выборах президента России превысила 55 процентов – ЦИК

Явка избирателей на выборах президента России в целом по стране составляет 55,10%, сообщает Центризбирком РФ. РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T20:42

2024-03-16T20:42

2024-03-16T20:44

выборы президента россии

новости

центральная избирательная комиссия россии (цик)

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Явка избирателей на выборах президента России в целом по стране составляет 55,10%, сообщает Центризбирком РФ."Ход голосования – 55,10%", – сказано на официальном сайте ЦИК по состоянию на 20:19 по московскому времени. Данные не учитывают явку в рамках дистанционного электронного голосования.Учитывая прогрессивные механизмы и способы, которые внедрены в процесс голосования на выборах президента России, а также высокую ответственность россиян, их культуру и патриотизм, можно уверенно сказать, что явка на этих выборах будет очень высокой, заявлял ранее международный наблюдатель, депутат городского парламента города Ниша, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит в три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Участки открыты для избирателей с 08:00 до 20:00..Читайте также на РИА Новости Крым:Голосование в Херсонской области: итоги второго дняБолее 60 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ за рубежомНаблюдать за выборами в России будут делегации из 36 стран

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, центральная избирательная комиссия россии (цик), россия, общество