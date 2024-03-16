https://crimea.ria.ru/20240316/golosovanie-v-khersonskoy-oblasti-itogi-vtorogo-dnya-1135742324.html

Голосование в Херсонской области: итоги второго дня

Голосование в Херсонской области: итоги второго дня - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Голосование в Херсонской области: итоги второго дня

Второй день основного голосования в Херсонской области завершен, явка составила 77,7%, несмотря на попытки провокаций со стороны Украины. Об итогах первого дня... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T18:01

2024-03-16T18:01

2024-03-16T18:02

херсонская область

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общество

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выборы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Второй день основного голосования в Херсонской области завершен, явка составила 77,7%, несмотря на попытки провокаций со стороны Украины. Об итогах первого дня основного голосования рассказала председатель Избиркома региона Марина Захарова.Она отметила большое количество впервые голосующих граждан и подчеркнула, что это свидетельствует о желании жителей региона быть причастными к общественно-политической жизни страны. По ее данным, по итогам второго дня голосования жалоб в областной Избирком не поступало15-17 марта в Херсонской области проходит основное голосование по выборам президента России. На территории региона открыт 61 участок. За ходом голосования следят независимые наблюдатели и наблюдатели от партий, а также 10 иностранных электоральных экспертов из США, Германии, Франции, Мексики, Кении, Замбии, ЮАР, Индонезии и других стран.Для Херсонской области, как и для остальных новых субъектов РФ, это первые выборы главы российского государства. Жители области смогут проголосовать непосредственно на участках и на дому. В основные дни голосования работает 61 стационарный участок. Голосование проходит с 8:00 до 16:00 по местному времени.Ранее Херсонский губернатор Владимир Сальдо назвал выборы президента РФ историческим моментом, призвав граждан проявить гражданскую ответственность и реализовать свое конституционное право. Читайте также на РИА Новости Крым:Омбудсмен Херсонской области проверил ход голосования в регионеРосгвардия обеспечивает безопасность членов избиркома Херсонской областиСенатор от Херсонщины Кастюкевич проголосовал на выборах президента РФ

херсонская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, марина захарова, избирком херсонской области, общество, новые регионы россии, выборы