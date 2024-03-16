Голосование в Херсонской области: итоги второго дня
Явка на выборах президента РФ во второй день в Херсонской области 77,7% – Избирком
18:01 16.03.2024 (обновлено: 18:02 16.03.2024)
© Избирательная комиссия Херсонской областиМарина Захарова
© Избирательная комиссия Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Второй день основного голосования в Херсонской области завершен, явка составила 77,7%, несмотря на попытки провокаций со стороны Украины. Об итогах первого дня основного голосования рассказала председатель Избиркома региона Марина Захарова.
"Несмотря на то, что на некоторых участках из-за повышенной угрозы совершения диверсионных и террористических актов со стороны Украины приоритет голосованию был отдан придомовым территориям и голосованию на дому, люди активно шли голосовать. Об этом свидетельствует явка на участках, которая составила 77,7%", – Захарова.
Она отметила большое количество впервые голосующих граждан и подчеркнула, что это свидетельствует о желании жителей региона быть причастными к общественно-политической жизни страны. По ее данным, по итогам второго дня голосования жалоб в областной Избирком не поступало
"Как отмечают наблюдатели на избирательных участках, в том числе международные, нарушений выявлено не было. 17 марта 2024 года финальный день голосования на выборах президента Российской Федерации. Ждем избирателей на избирательных участках", – пригласила Захарова.
15-17 марта в Херсонской области проходит основное голосование по выборам президента России. На территории региона открыт 61 участок. За ходом голосования следят независимые наблюдатели и наблюдатели от партий, а также 10 иностранных электоральных экспертов из США, Германии, Франции, Мексики, Кении, Замбии, ЮАР, Индонезии и других стран.
Для Херсонской области, как и для остальных новых субъектов РФ, это первые выборы главы российского государства. Жители области смогут проголосовать непосредственно на участках и на дому. В основные дни голосования работает 61 стационарный участок. Голосование проходит с 8:00 до 16:00 по местному времени.
Ранее Херсонский губернатор Владимир Сальдо назвал выборы президента РФ историческим моментом, призвав граждан проявить гражданскую ответственность и реализовать свое конституционное право.
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