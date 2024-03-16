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Сенатор от Херсонщины Кастюкевич проголосовал на выборах президента РФ - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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Сенатор от Херсонщины Кастюкевич проголосовал на выборах президента РФ
Сенатор от Херсонщины Кастюкевич проголосовал на выборах президента РФ - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Сенатор от Херсонщины Кастюкевич проголосовал на выборах президента РФ
Сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич проголосовал на выборах президента России. Свой гражданский долг политик исполнил на избирательном участке в... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T14:46
2024-03-16T14:53
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич проголосовал на выборах президента России. Свой гражданский долг политик исполнил на избирательном участке в поселке Верхний Рогачик Каховского района. По словам сенатора, выборы позволяют жителям региона сплотиться, чтобы сделать очередной шаг к мирной и счастливой жизни, к развитию, а также к общей победе.15-17 марта в Херсонской области проходит основное голосование по выборам президента России. На территории региона открыт 61 избирательный участок. За ходом голосования следят независимые общественные наблюдатели и наблюдатели от партий, а также 10 электоральных экспертов из США, Германии, Франции, Мексики, Кении, Замбии, ЮАР, Индонезии, Алжира и других.Читайте также на РИА Новости Крым: Демократичнее Европы: иностранные наблюдатели о выборах на ХерсонщинеВопреки угрозам: как голосуют жители прифронтового района на ХерсонщинеОмбудсмен Херсонской области проверил ход голосования в регионе
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херсонская область, общество, новости, выборы, выборы президента россии, новые регионы россии
Сенатор от Херсонщины Кастюкевич проголосовал на выборах президента РФ

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич проголосовал на выборах президента России

14:46 16.03.2024 (обновлено: 14:53 16.03.2024)
 
Игорь Кастюкевич
Игорь Кастюкевич
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич проголосовал на выборах президента России. Свой гражданский долг политик исполнил на избирательном участке в поселке Верхний Рогачик Каховского района.

"Эти выборы для меня знаковые, потому что я голосую в Херсонской области. Здесь, в 30-километровой зоне от линии соприкосновения я проголосовал. Я вижу, как голосуют жители Херсонской области, каждого жителя которой я считаю своим земляком", - сказал Кастюкевич.

По словам сенатора, выборы позволяют жителям региона сплотиться, чтобы сделать очередной шаг к мирной и счастливой жизни, к развитию, а также к общей победе.
15-17 марта в Херсонской области проходит основное голосование по выборам президента России. На территории региона открыт 61 избирательный участок. За ходом голосования следят независимые общественные наблюдатели и наблюдатели от партий, а также 10 электоральных экспертов из США, Германии, Франции, Мексики, Кении, Замбии, ЮАР, Индонезии, Алжира и других.
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