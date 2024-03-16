https://crimea.ria.ru/20240316/senator-ot-khersonschiny-kastyukevich-progolosoval-na-vyborakh-prezidenta-rf-1135736456.html

Сенатор от Херсонщины Кастюкевич проголосовал на выборах президента РФ

Сенатор от Херсонщины Кастюкевич проголосовал на выборах президента РФ - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Сенатор от Херсонщины Кастюкевич проголосовал на выборах президента РФ

Сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич проголосовал на выборах президента России. Свой гражданский долг политик исполнил на избирательном участке в... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T14:46

2024-03-16T14:46

2024-03-16T14:53

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич проголосовал на выборах президента России. Свой гражданский долг политик исполнил на избирательном участке в поселке Верхний Рогачик Каховского района. По словам сенатора, выборы позволяют жителям региона сплотиться, чтобы сделать очередной шаг к мирной и счастливой жизни, к развитию, а также к общей победе.15-17 марта в Херсонской области проходит основное голосование по выборам президента России. На территории региона открыт 61 избирательный участок. За ходом голосования следят независимые общественные наблюдатели и наблюдатели от партий, а также 10 электоральных экспертов из США, Германии, Франции, Мексики, Кении, Замбии, ЮАР, Индонезии, Алжира и других.Читайте также на РИА Новости Крым: Демократичнее Европы: иностранные наблюдатели о выборах на ХерсонщинеВопреки угрозам: как голосуют жители прифронтового района на ХерсонщинеОмбудсмен Херсонской области проверил ход голосования в регионе

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество, новости, выборы, выборы президента россии, новые регионы россии