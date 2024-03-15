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Вопреки угрозам: как голосуют жители прифронтового района на Херсонщине
Вопреки угрозам: как голосуют жители прифронтового района на Херсонщине - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Вопреки угрозам: как голосуют жители прифронтового района на Херсонщине
Жители населенных пунктов Горностаевского муниципального округа активно участвуют в голосовании на выборах президента России, несмотря на угрозы прилетов со... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T21:26
2024-03-15T21:26
2024-03-15T21:38
выборы президента россии
херсонская область
общество
новости
выборы
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Жители населенных пунктов Горностаевского муниципального округа активно участвуют в голосовании на выборах президента России, несмотря на угрозы прилетов со стороны украинских боевиков. Об этом рассказала председатель Горностаевской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Тамара Мирошниченко, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.По ее словам, никакой информации о нарушениях в ходе голосования в теризбирком не поступало. Безопасность участков также организована на высоком уровне. Ее на участках обеспечивают военнослужащие, сотрудники полиции и Росгвардии.Помимо стационарных участков, в Горностаевском округе работают выездные группы, которые посещают избирателей на дому, добавил глава села Константиновка Горностаевского округа, секретарь местной участковой комиссии Андрей Лопушенко. Это особенно актуально для многих местных жителей, поскольку в участковую комиссию Константиновки входят семь населенных пунктов, и добраться до участка некоторым их жителям очень сложно.Глава Горностаевского муниципального округа Юрий Турулев, в целом оценивая настроения местных жителей в ходе голосования, отметил, что выборы президента России являются важнейшим событием в жизни региона и в целом всей области.
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херсонская область, общество, новости, выборы
Вопреки угрозам: как голосуют жители прифронтового района на Херсонщине
Жители Горностаевского округа Херсонщины голосуют на выборах вопреки грозам со стороны ВСУ
21:26 15.03.2024 (обновлено: 21:38 15.03.2024) ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Жители населенных пунктов Горностаевского муниципального округа активно участвуют в голосовании на выборах президента России, несмотря на угрозы прилетов со стороны украинских боевиков. Об этом рассказала председатель Горностаевской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Тамара Мирошниченко, передает корреспондент РИА Новости Крым
с места события.
"Сегодня, в первый день основного голосования, избиратели голосовали достаточно активно. Люди приходили в основном в первой половине дня. В частности, утром на участках было очень много людей. Что еще характерно: многие жители нашего округа, которые по разным причинам не смогли проголосовать в ходе досрочного голосования, сегодня активно на участки. Настроение у избирателей хорошее, люди понимают, что они выбирают свое будущее, своих детей и внуков", – сказала Мирошниченко.
По ее словам, никакой информации о нарушениях в ходе голосования в теризбирком не поступало. Безопасность участков также организована на высоком уровне. Ее на участках обеспечивают военнослужащие, сотрудники полиции и Росгвардии.
Помимо стационарных участков, в Горностаевском округе работают выездные группы, которые посещают избирателей на дому, добавил глава села Константиновка Горностаевского округа, секретарь местной участковой комиссии Андрей Лопушенко. Это особенно актуально для многих местных жителей, поскольку в участковую комиссию Константиновки входят семь населенных пунктов, и добраться до участка некоторым их жителям очень сложно.
"Люди приходят на участок, голосуют. Конечно, угроза прилетов есть, люди опасаются, но все равно приходят на участки и голосуют. Это говорит об их отношении к этим выборам и к своей стране в целом. А для тех, кто по разным причинам не может доехать сюда, организована работа выездных групп. В частности, маломобильным гражданам очень удобна такая форма голосования, и наши выездные группы будут работать на протяжении всех трех дней голосования", – рассказал Лопушенко.
Глава Горностаевского муниципального округа Юрий Турулев, в целом оценивая настроения местных жителей в ходе голосования, отметил, что выборы президента России являются важнейшим событием в жизни региона и в целом всей области.
"Вижу, что избиратели с радостью идут на выборы, понимая, что грядут изменения в лучшую сторону. Конечно, многие люди в свое время уехали отсюда, но сейчас ко мне уже обращались граждане, которые хотят вернуться. Обращения поступают даже из Польши. Буквально недавно оттуда приехала женщина, которая раньше здесь жила, сказала, что хочет вернуться, открыть здесь бизнес. Также она рассказала, что среди ее знакомых тоже есть немало людей, которые в свое время жили здесь и уехали, а теперь хотят вернуться. Это говорит о том, что наши граждане верят в налаживание мирной жизни в нашей области и в ее дальнейшее развитие", – отметил Турулев.