Вопреки угрозам: как голосуют жители прифронтового района на Херсонщине

"Вижу, что избиратели с радостью идут на выборы, понимая, что грядут изменения в лучшую сторону. Конечно, многие люди в свое время уехали отсюда, но сейчас ко мне уже обращались граждане, которые хотят вернуться. Обращения поступают даже из Польши. Буквально недавно оттуда приехала женщина, которая раньше здесь жила, сказала, что хочет вернуться, открыть здесь бизнес. Также она рассказала, что среди ее знакомых тоже есть немало людей, которые в свое время жили здесь и уехали, а теперь хотят вернуться. Это говорит о том, что наши граждане верят в налаживание мирной жизни в нашей области и в ее дальнейшее развитие", – отметил Турулев.