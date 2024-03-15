Демократичнее Европы: иностранные наблюдатели о выборах на Херсонщине

"Мы пробыли не очень долго на участках, но за этот небольшой промежуток времени я увидел сотни людей. Могу с уверенностью сказать, что голосование здесь проходит более демократично, чем во Франции. Если говорить о моих впечатлениях, то я вижу много добрых людей и большое количество позитива, исходящего от них. Это в корне отличается от того, что говорят на Западе. Это бросается в глаза, и я бы посоветовал своим согражданам не верить тому, что пишут в СМИ, а увидеть все своими глазами", – сказал эксперт.