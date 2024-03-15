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Демократичнее Европы: иностранные наблюдатели о выборах на Херсонщине - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Демократичнее Европы: иностранные наблюдатели о выборах на Херсонщине
Демократичнее Европы: иностранные наблюдатели о выборах на Херсонщине - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Демократичнее Европы: иностранные наблюдатели о выборах на Херсонщине
Международные наблюдатели из разных стран, в том числе из Европы, следящие за ходом голосования в Херсонской области на выборах президента России, заявили о... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T22:38
2024-03-15T22:38
выборы президента россии
херсонская область
геническ
выборы
выборы президента россии
общество
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ГЕНИЧЕСК, 15 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Международные наблюдатели из разных стран, в том числе из Европы, следящие за ходом голосования в Херсонской области на выборах президента России, заявили о прозрачности и демократичности процесса волеизъявления жителей региона, передает корреспондент РИА Новости Крым.Международный наблюдатель из Франции Кристиан Ро, в частности, отметил высокую явку в первый день основного голосования на избирательных участках в Геническе.Международный наблюдатель из Алжира Лаид Зоглами, работающий на родине журналистом, также отметил легитимность и прозрачность избирательного процесса в Херсонской области.15-17 марта в Херсонской области проходит основное голосование по выборам президента России. На территории региона открыт 61 избирательный участок. За ходом голосования следят независимые общественные наблюдатели и наблюдатели от партий, а также 10 электоральных экспертов из США, Германии, Франции, Мексики, Кении, Замбии, ЮАР, Индонезии, Алжира и других.
https://crimea.ria.ru/20240315/vopreki-ugrozam-kak-golosuyut-zhiteli-prifrontovogo-rayona-na-khersonschine-1135720269.html
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херсонская область, геническ, выборы, выборы президента россии, общество
Демократичнее Европы: иностранные наблюдатели о выборах на Херсонщине

Международные наблюдатели заявили о прозрачности и законности выборов в Херсонской области

22:38 15.03.2024
 
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ГЕНИЧЕСК, 15 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Международные наблюдатели из разных стран, в том числе из Европы, следящие за ходом голосования в Херсонской области на выборах президента России, заявили о прозрачности и демократичности процесса волеизъявления жителей региона, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Международный наблюдатель из Франции Кристиан Ро, в частности, отметил высокую явку в первый день основного голосования на избирательных участках в Геническе.

"Мы пробыли не очень долго на участках, но за этот небольшой промежуток времени я увидел сотни людей. Могу с уверенностью сказать, что голосование здесь проходит более демократично, чем во Франции. Если говорить о моих впечатлениях, то я вижу много добрых людей и большое количество позитива, исходящего от них. Это в корне отличается от того, что говорят на Западе. Это бросается в глаза, и я бы посоветовал своим согражданам не верить тому, что пишут в СМИ, а увидеть все своими глазами", – сказал эксперт.

Международный наблюдатель из Алжира Лаид Зоглами, работающий на родине журналистом, также отметил легитимность и прозрачность избирательного процесса в Херсонской области.

"Я убедился в том, что на избирательных участках люди имеют возможность свободно изъявлять свою волю, приходят на участки с энтузиазмом, делают это с отдачей и то, что я вижу, очень меня радует", – отметил он.

15-17 марта в Херсонской области проходит основное голосование по выборам президента России. На территории региона открыт 61 избирательный участок. За ходом голосования следят независимые общественные наблюдатели и наблюдатели от партий, а также 10 электоральных экспертов из США, Германии, Франции, Мексики, Кении, Замбии, ЮАР, Индонезии, Алжира и других.
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