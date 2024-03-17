Явка на выборах в Крыму составила 72,07%
На выборах президента России в Крыму на 20:00 16 марта проголосовали 72,07% избирателей
08:42 17.03.2024 (обновлено: 09:23 17.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Крыму на выборах президента России по состоянию на 20:00 16 марта проголосовали 1 миллион 85 тысяч 128 избирателей, что составляет 72,07%. Об этом журналистам сообщил глава крымского Избиркома Михаил Малышев.
"По результатам на 20:00 16 марта проголосовали 1 миллион 85 тысяч 128 избирателей, что составляет 72,07%, в том числе имеется и ДЭГ", - сообщил он.
Малышев подчеркнул, что в России фиксируют случаи полной утраты бюллетеней из-за вандализма. В Крыму также были подобные случаи, но залитые зеленкой бюллетени на двух участках не утрачены.
"К счастью, в Крыму таких бюллетеней нет, хотя акт вандализма в двух местах у нас имел место, но бюллетени не пострадали. Они тоже будут подвергнуты подсчету сегодня после того, как все участки у нас закроются", - ответил глава Избиркома Крыма на вопрос РИА Новости Крым.
Он добавил, что в завершающий день голосования в Крыму открылись все избирательные участки. К 1130 стационарным в воскресенье прибавилось еще 35 временных, которые располагаются в больницах и один участок в СИЗО.
В первый день голосования на президентских выборах на одном из избирательных участков в Ялте женщина залила зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), этот случай стал вторым в крымском регионе за пятницу – алогичный инцидент произошел на участке для голосования №339 в Симферополе. По данным председателя ЦИК Эллы Памфиловой на субботу, всего в стране безвозвратно испорченными на президентских выборах оказались 214 бюллетеней.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит в три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Участки открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.
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