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Выборы президента России: как прошел второй день голосования - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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Выборы президента России
https://crimea.ria.ru/20240316/vybory-prezidenta-rossii-kak-proshel-vtoroy-den-golosovaniya-1135751327.html
Выборы президента России: как прошел второй день голосования
Выборы президента России: как прошел второй день голосования - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Выборы президента России: как прошел второй день голосования
Завершился второй день выборов президента России. В Республике Крым и Севастополе утром в субботу все избирательные участки открылись штатно, голосование... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T23:11
2024-03-16T23:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Завершился второй день выборов президента России. В Республике Крым и Севастополе утром в субботу все избирательные участки открылись штатно, голосование завершилось в 20:00.После инцидентов с зеленкой на двух участках в Крыму было решено на избирательных участках досматривать сумки и пакеты избирателей. "Во избежание того, чтобы кто-то каким-то образом мог вредить и повлиять на волеизъявление крымчан, было принято решение, чтобы на всех избирательных участках республики представители правоохранительных органов имели возможность досматривать все те большие сумки и пакеты, с которыми некоторые избиратели приходят на участки", – рассказал глава крымского Избиркома Михаил Малышев. Также он сообщил, что инциденты с зеленкой не привели к порче бюллетеней, голоса избирателей учтены.Международная делегация наблюдателей и экспертов из трех стран прибыла в Севастополь, чтобы оценить организацию и процесс голосования на избирательных участках в ходе выборов президента России. Свой визит в город федерального значения зарубежные гости начали с посещения Севастопольской избирательной комиссии, где встретились с ее председателем Ниной Фаустовой. Глава Севгоризбиркома поделилась информацией о динамике первого дня голосования и выразила надежду на то, что гости останутся удовлетворены тем, как организованы выборы в городе.В Симферополе на выборах президента России проголосовал Народный артист России Никита Михалков. Для голосования он выбрал избирательный участок № 225, оборудованный в Центре эстрадного искусства на улице Пушкина. На вопрос корреспондента РИА Новости Крым, с каким настроением пришел на выборы и что для него значит голосование, Михалков ответил: "Я понимаю, что не многое решит один голос, но я точно знаю, что он присоединится к миллионам. И это не связано ни с чем, кроме национальных интересов страны".В Феодосии, как и в других регионах, организован процесс надомного голосования по предварительным заявкам для тех, кто из-за болезни или по другим уважительным причинам не смог прийти на участок. За процессом голосования на участке № 444 наблюдали корреспонденты РИА Новости Крым. Для голосования вне участка используются специальные переносные ящики, каждый из них опечатан. Процесс на местах проходит быстро и комфортно для людей, с соблюдением всех законодательных норм. Удобство процесса отмечают и сами избиратели.Ложные сообщения о минировании участков были зафиксированы в Крыму и Севастополе. На место выезжали правоохранители, информация не подтвердилась.В Республике Крым на выборах президента РФ проголосовали уже более половины избирателей. Явка на 15:00 составила 897 328 избирателей, что составляет 59,62% от общего количества. Явка в Севастополе по итогам второго дня голосования на выборах президента России составила 61,04%. 215 157 избирателей отдали голоса на участках.По итогам второго дня основного голосования в Херсонской области явка составила 77,7%, несмотря на попытки провокаций со стороны Украины. Об итогах второго дня основного голосования рассказала председатель Избиркома региона Марина Захарова.Явка избирателей на выборах президента России в целом по стране превысила 55%. Данные не учитывают явку в рамках дистанционного электронного голосования.На выборах президента Российской Федерации за рубежом проголосовало уже более 60 тысяч человек. Об этом сообщает ЦИК России со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, россия, общество, новости, новости крыма, выборы
Выборы президента России: как прошел второй день голосования

Ход голосования на выборах президента России

23:11 16.03.2024
 
© Пресс-служба администрации Симферополявыборы
выборы
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Завершился второй день выборов президента России. В Республике Крым и Севастополе утром в субботу все избирательные участки открылись штатно, голосование завершилось в 20:00.
После инцидентов с зеленкой на двух участках в Крыму было решено на избирательных участках досматривать сумки и пакеты избирателей. "Во избежание того, чтобы кто-то каким-то образом мог вредить и повлиять на волеизъявление крымчан, было принято решение, чтобы на всех избирательных участках республики представители правоохранительных органов имели возможность досматривать все те большие сумки и пакеты, с которыми некоторые избиратели приходят на участки", – рассказал глава крымского Избиркома Михаил Малышев. Также он сообщил, что инциденты с зеленкой не привели к порче бюллетеней, голоса избирателей учтены.
Международная делегация наблюдателей и экспертов из трех стран прибыла в Севастополь, чтобы оценить организацию и процесс голосования на избирательных участках в ходе выборов президента России. Свой визит в город федерального значения зарубежные гости начали с посещения Севастопольской избирательной комиссии, где встретились с ее председателем Ниной Фаустовой. Глава Севгоризбиркома поделилась информацией о динамике первого дня голосования и выразила надежду на то, что гости останутся удовлетворены тем, как организованы выборы в городе.
В Симферополе на выборах президента России проголосовал Народный артист России Никита Михалков. Для голосования он выбрал избирательный участок № 225, оборудованный в Центре эстрадного искусства на улице Пушкина. На вопрос корреспондента РИА Новости Крым, с каким настроением пришел на выборы и что для него значит голосование, Михалков ответил: "Я понимаю, что не многое решит один голос, но я точно знаю, что он присоединится к миллионам. И это не связано ни с чем, кроме национальных интересов страны".
В Феодосии, как и в других регионах, организован процесс надомного голосования по предварительным заявкам для тех, кто из-за болезни или по другим уважительным причинам не смог прийти на участок. За процессом голосования на участке № 444 наблюдали корреспонденты РИА Новости Крым. Для голосования вне участка используются специальные переносные ящики, каждый из них опечатан. Процесс на местах проходит быстро и комфортно для людей, с соблюдением всех законодательных норм. Удобство процесса отмечают и сами избиратели.
Ложные сообщения о минировании участков были зафиксированы в Крыму и Севастополе. На место выезжали правоохранители, информация не подтвердилась.
В Республике Крым на выборах президента РФ проголосовали уже более половины избирателей. Явка на 15:00 составила 897 328 избирателей, что составляет 59,62% от общего количества. Явка в Севастополе по итогам второго дня голосования на выборах президента России составила 61,04%. 215 157 избирателей отдали голоса на участках.
По итогам второго дня основного голосования в Херсонской области явка составила 77,7%, несмотря на попытки провокаций со стороны Украины. Об итогах второго дня основного голосования рассказала председатель Избиркома региона Марина Захарова.
Явка избирателей на выборах президента России в целом по стране превысила 55%. Данные не учитывают явку в рамках дистанционного электронного голосования.
На выборах президента Российской Федерации за рубежом проголосовало уже более 60 тысяч человек. Об этом сообщает ЦИК России со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.
 
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