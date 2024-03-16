https://crimea.ria.ru/20240316/nikita-mikhalkov-progolosoval-v-simferopole-na-vyborakh-prezidenta-rossii-1135733511.html

Никита Михалков проголосовал в Симферополе на выборах президента России

Никита Михалков проголосовал в Симферополе на выборах президента России - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Никита Михалков проголосовал в Симферополе на выборах президента России

Народный артист России Никита Михалков проголосовал в Симферополе на выборах президента России, сообщает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T15:13

2024-03-16T15:13

2024-03-16T15:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Народный артист России Никита Михалков проголосовал в Симферополе на выборах президента России, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Весьма символично, что для голосования Народный артист выбрал избирательный участок № 225, оборудованный в Центре эстрадного искусства на улице Пушкина.На вопрос корреспондента РИА Новости Крым, с каким настроением пришел на выборы и что для него значит голосование, Михалков ответил: "Я понимаю, что не многое решит один голос, но я точно знаю, что он присоединится к миллионам. И это не связано ни с чем, кроме национальных интересов страны".Накануне Никита Михалков признался корреспонденту РИА Новости Крым, что сегодня Крым для России и ее граждан является очень важным стимулом, потому что когда-то, 10 лет назад, крымчане сделали свой выбор – воссоединились с Россией.В Крыму идет второй день выборов президента РФ, по состоянию на 20.00 15 марта проголосовали 649 731 избиратель.Все 1130 участков открылись в штатном порядке, открыты для избирателей они будет до 20.00Только на 15 часов в первый день голосования в регионе проголосовали более 28% избирателей, в том числе с помощью ДЭГ.В Севастополе на 20.00 15 марта проголосовали 35,58% избирателей.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование рассчитано на три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы российского государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата.Участки открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.Читайте также на РИА Новости КрымКрымская весна началась с нас: на полуостров прибыл брендированный поездВ Крыму на избирательных участках будут проверять сумкиВ Севастополь на выборы прибыли международные наблюдатели и эксперты

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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