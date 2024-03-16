Никита Михалков проголосовал в Симферополе на выборах президента России
Никита Михалков проголосовал на избирательном участке в Симферополе
15:13 16.03.2024 (обновлено: 15:44 16.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Народный артист России Никита Михалков проголосовал в Симферополе на выборах президента России, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
Весьма символично, что для голосования Народный артист выбрал избирательный участок № 225, оборудованный в Центре эстрадного искусства на улице Пушкина.
На вопрос корреспондента РИА Новости Крым, с каким настроением пришел на выборы и что для него значит голосование, Михалков ответил: "Я понимаю, что не многое решит один голос, но я точно знаю, что он присоединится к миллионам. И это не связано ни с чем, кроме национальных интересов страны".
"Пытаться всем понравиться, быть со всеми милыми, вежливыми, справедливыми не получается, потому что один только пример с Минскими соглашениями – это глобальный коварный и подлый обман, который закончился кровопролитием сотен тысяч людей", – сказал Михалков.
Накануне Никита Михалков признался корреспонденту РИА Новости Крым, что сегодня Крым для России и ее граждан является очень важным стимулом, потому что когда-то, 10 лет назад, крымчане сделали свой выбор – воссоединились с Россией.
В Крыму идет второй день выборов президента РФ, по состоянию на 20.00 15 марта проголосовали 649 731 избиратель.
Все 1130 участков открылись в штатном порядке, открыты для избирателей они будет до 20.00
Только на 15 часов в первый день голосования в регионе проголосовали более 28% избирателей, в том числе с помощью ДЭГ.
В Севастополе на 20.00 15 марта проголосовали 35,58% избирателей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование рассчитано на три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы российского государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата.
Участки открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.
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